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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MW GPT LLM-агрегатор


MWS GPT – облачная B2B-платформа, объединяющая большие языковые модели компании МТС Веб Сервисы. С помощью сервиса малый, средний и крупный бизнес смогут единовременно использовать разные LLM, а также работать с любыми Open Source моделями, дообучать их, применять функционал function calling, а затем внедрять и использовать готовые решения на инфраструктуре экосистемы.


05.02.2025 МТС запускает LLM-агрегатор на базе облачных сервисов MWS 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1030 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
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MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 248 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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