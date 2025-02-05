МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MW GPT LLM-агрегатор
MWS GPT – облачная B2B-платформа, объединяющая большие языковые модели компании МТС Веб Сервисы. С помощью сервиса малый, средний и крупный бизнес смогут единовременно использовать разные LLM, а также работать с любыми Open Source моделями, дообучать их, применять функционал function calling, а затем внедрять и использовать готовые решения на инфраструктуре экосистемы.
|05.02.2025
|МТС запускает LLM-агрегатор на базе облачных сервисов MWS 1
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