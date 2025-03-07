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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170279
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Карпатый Андрей


07.03.2025 Ленивые программисты придумали, как получать зарплату и быть на хорошем счету, не работая ни минуты 1
28.04.2022 Выходцы из Google строят уникальный ИИ, который понимает естественный язык и умеет работать с любым ПО в мире 1
30.03.2022 Tesla чуть не начала продажи человекоподобного робота, но все планы спутал главный разработчик 1
14.12.2015 Основатель Tesla потратит $1 млрд на спасение человечества от злобного искусственного интеллекта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Карпатый Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12169 2
OpenAI 236 2
Stripe 28 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 233 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
Yandex - Яндекс 7468 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1442 1
Google DeepMind 48 1
Google LLC 11850 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Twilio 9 1
Tesla Motors 400 3
Greylock Partners 38 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Ford 413 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13894 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12061 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13350 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 138 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20930 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3935 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3114 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 81 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5362 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5121 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10612 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5380 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16221 1
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 138 1
Google Brain 7 1
Nvidia Optimus 184 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Adobe Photoshop 768 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 95 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 4 3
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 2
Brockman Greg - Брокман Грег 4 1
Altman Sam - Альтман Сэм 29 1
Thiel Peter - Тиль Питер 30 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 1
Levine Sergey - Ливайн Сергей 1 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 8 1
Kay Alan - Кай Алан 1 1
Parmar Niki - Пармар Ники 1 1
Zaremba Wojciech - Заремба Войцех 1 1
Blackwell Trevor - Блэквел Тревор 1 1
Hoffman Reid - Хоффман Рид 4 1
Sikka Vishal - Сикка Вишал 9 1
Водясов Алексей 222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52288 1
Германия - Федеративная Республика 12716 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 2
Физика - Physics - область естествознания 2658 1
Английский язык 6676 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29425 1
Инфляция 86 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5195 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 54 1
Daily Mail 55 1
The Register - The Register Hardware 1578 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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