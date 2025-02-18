IVA Terra
IVA Terra – это разработанное на базе искусственного интеллекта решение, которое автоматизирует работу с аудио- и видеоконференциями. Сервис позволяет трансформировать аудиопотоки в текст, создавать протоколы и саммари по итогам онлайн-мероприятий, а также генерировать субтитры и обеспечивать перевод в реальном времени во время видеоконференций.
|18.02.2025
|Система распознавания речи IVA Terra включена в реестр российского ПО 1
|18.11.2024
|Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU 1
|29.05.2024
|Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
IVA Terra и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
|Иодковский Станислав 83 2
|Зокин Андрей 2 1
|Терентьев Евгений 6 1
|Ивенев Николай 13 1
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