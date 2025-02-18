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IVA Terra


IVA Terra – это разработанное на базе искусственного интеллекта  решение, которое автоматизирует работу с аудио- и видеоконференциями. Сервис позволяет  трансформировать аудиопотоки в текст, создавать протоколы и саммари по итогам онлайн-мероприятий, а также генерировать субтитры и обеспечивать перевод в реальном времени во время видеоконференций. 


18.02.2025 Система распознавания речи IVA Terra включена в реестр российского ПО 1
18.11.2024 Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

IVA Terra и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 2
Microsoft Corporation 24666 1
Eltex - Предприятие Элтекс 154 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
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ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 114 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3414 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 166 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3556 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 736 1
Онлайн-переводчик 41 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3900 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13846 1
Оповещение и уведомление - Notification 4664 1
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 1
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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1077 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6279 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2157 1
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2150 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 412 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 76 3
IVA Connect 33 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
IVA One 12 1
IVA GPT 13 1
ХайТэк - ВКурсе 21 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
IVA MS - система управления и мониторинга 6 1
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 1
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 1
IVA Largo - Видеотерминал 27 1
Microsoft Teams - MS Teams 550 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 946 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 1
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Иодковский Станислав 83 2
Зокин Андрей 2 1
Терентьев Евгений 6 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1962 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
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