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Марвел-Дистрибуция Fplus МФУ


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Онланта» и Fplus объединили экспертизу для развития инфраструктуры печати российских компаний 1
04.12.2024 В России создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати 1
26.06.2024 Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3 1
17.06.2024 Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ 4

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 294 4
Pantum - Пантум 58 2
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9376 1
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B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 346 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1045 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 132 2
Microsoft Windows 11 613 1
FreePik 1137 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus MO - серия мониторов 2 1
Linux OS 10221 1
Microsoft Windows 10 1806 1
Apple macOS 2110 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 560 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 206 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
Купцов Дмитрий 10 2
Башлыков Александр 10 1
Ткачев Станислав 9 1
Ильичев Андрей 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 4
Россия - РФ - Российская федерация 148812 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 7 1
Япония 13370 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24763 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6348 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2339 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2501 1
Импортозамещение - параллельный импорт 515 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 240 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5016 1
Ведомости 1072 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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