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Ланит DTG Granum

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2026 ООО «Цифровые Инженерные Системы» объявляет о создании новой холдинговой компании 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
14.11.2019 DTG представил на CNews Forum 2019 платформу для построения цифрового бизнеса GRANUM 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ланит - DTG - Digital Transformation Group 11 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 45 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех 2 1
Цифровые Инженерные Системы - ЦИС 0 1
Цифровые Инженерные Системы - СмартГранум - SmartGranum - ГранумСолюшенс 0 1
Цифровые Инженерные Системы - Нейроинженер 0 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Ланит Омни 67 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2964 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 195 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1208 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1935 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 254 1
Airbnb 102 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 248 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
Лудинг - Luding 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3325 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1388 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22908 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13177 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1749 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7157 2
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 19 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 371 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6062 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16346 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1707 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1142 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 434 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 243 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5260 1
Оповещение и уведомление - Notification 6005 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1324 1
DataMesh - Data Mesh Architecture 15 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1418 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10714 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2095 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5307 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1698 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5247 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4895 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6501 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10037 1
Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех - УМКАМатериалы - Универсальный Методический Комплекс Актуальных Материалов 4 1
Цифровые Инженерные Системы - УМКАаддитех - УМКАсинтекс 2 1
Rakuten Viber 668 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
OFD.RU Ferma 9 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Реймер Денис 54 2
Локтев Валерий 6 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Румянцев Антон 47 1
Свиридов Владимир 28 1
Востриков Юрий 86 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Марчева Ирина 4 1
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Низамов Максим 2 1
Горин Родион 1 1
Горбатовский Станислав 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166801 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54837 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47716 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19586 1
Америка - Американский регион 2206 1
Германия - Федеративная Республика 13241 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 30 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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