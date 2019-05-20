SBAS - Satellite Based Augmentation System - Спутниковая система дифференциальной коррекции глобальных навигационных спутниковых систем

Спутниковые системы SBAS (Satellite-Based Augmentation System), к которым относится и российский высокоточный комплекс широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем, предназначены для повышения точности и контроля целостности определения местоположения воздушных и морских судов, сухопутных потребителей. Российская СДКМ одновременно работает с данными от ГЛОНАСС и GPS и предоставляет дополнительную информацию, позволяющую повысить точность и достоверность определения пространственных координат и скоростей движения.