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IBM Algorithmics
IBM и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральное казначейство России 1798 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 1
|IBM Smarter Commerce 12 1
|IBM SPSS Statistics 54 1
|IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
|IBM Smarter Analytics - Разумная аналитика 2 1
|Крохин Валентин 32 1
|Ференец Вадим 29 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Андреев Валерий 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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