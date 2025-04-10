Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172660
ИКТ 13426
Организации 10525
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3417
Системы 25361
Персоны 74073
География 2791
Статьи 1513
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2605
Мероприятия 849

IBM Algorithmics

IBM - Algorithmics


10.04.2025 Algorithmics разработала платформу больших данных для «Beeline Казахстан» и ретейлера Magnum 1
20.04.2012 IBM расширяет портфолио аналитических продуктов через приобретение Varicent Software 1
09.12.2011 IBM покупает разработчика ПО для анализа поведения покупателей за $440 млн 1
02.11.2007 Рынок ИБ в России «взорвался» 1
30.10.2007 Сбербанк России внедрит систему управления рисками 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

IBM и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
IBM - International Business Machines Corp 9462 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
InfoWatch - Инфовотч 1032 1
Цифра ГК 2455 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Best Buy 216 1
Leta IT-company 133 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Информзащита 779 1
ESET - ESET Software 1135 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4989 1
Microsoft Corporation 24762 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Hertz Corporation 14 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Федеральное казначейство России 1798 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21571 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 753 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4820 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17237 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12911 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 559 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7488 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4006 1
Биометрический паспорт 38 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 344 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8720 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11784 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11300 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10704 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28426 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30230 1
IBM Smarter Commerce 12 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
IBM Smarter Analytics - Разумная аналитика 2 1
Крохин Валентин 32 1
Ференец Вадим 29 1
Шалманов Сергей 201 1
Андреев Валерий 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1358 1
Индия - Bharat 5507 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
США - Калифорния 4636 1
США - Торонто 269 1
Канада 4908 1
Франция - Французская Республика 7884 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 2
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5882 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2411 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2781 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2533 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4439 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2466 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4738 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5926 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4730 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11117 1
Bloomberg Businessweek 122 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 1
Gartner - Гартнер 3566 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153