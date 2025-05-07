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Sound United Marantz

Sound United - Marantz

УПОМИНАНИЯ


07.05.2025 В России созданы роботы с ИИ, способные проверять качество выпускаемых чипов 1
28.05.2008 Выбор ZOOM: DVD-проигрыватели 1
29.12.2007 Marantz представляет 6-канальный HDMI-свитчер VS3002 1
30.08.2007 Предварительный усилитель: сага о системе 1
29.08.2007 Форматы аудио: от грампластинки к MP3 1
13.11.2006 Первый тест плазмы 7-го поколения от Pioneer 1
03.08.2006 Marantz создал докстанцию для iPod 1
04.07.2006 Marantz анонсировал новый HD-проектор 1
18.04.2006 Marantz представил проектор VP-11S1 1
17.11.2004 Новинки Hi-Fi от Marantz: скоро в России 1
24.03.2003 Разорился известный производитель цифровой электроники 1
02.09.2002 Stereo & Video: EISA выбирает лауреатов 1
02.11.2001 Нью-Йорк возглавил список городов с наибольшей пропускной способностью интернет-каналов 1
02.03.2001 Philips продаст торговую марку Marantz своему совместному предприятию 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Sound United и организации, системы, технологии, персоны:

D&M Holdings - Denon & Marantz 52 9
Philips 2063 2
Sony 6568 2
Pioneer Corporation 424 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
JVC Kenwood 416 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 1
Microsoft Corporation 24823 1
Apple Inc 12256 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1500 1
Konica Minolta 406 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 112 1
Sharp Corporation 1043 1
iRiver 181 1
SONICblue - Empeg 34 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 20 1
Fostergroup 52 1
Diamond Multimedia 54 1
ReplayTV - Replay Networks - Replay Network Service 24 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Bayer AG - Байер 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 84 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 8
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4639 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 6
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1916 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3897 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7169 4
SACD - Super Audio CD - неперезаписываемый оптический аудиодиск 89 4
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - Видеосистема 403 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6115 3
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 957 3
Контрастность 2874 3
Аналоговые технологии 2791 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3942 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21149 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3954 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 2
Наушники - Headphones 4107 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8057 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 687 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3873 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3277 2
DivX - видеокодек 430 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 570 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1089 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14001 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7500 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 380 2
HDCD - High Definition Compatible Digital 48 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3555 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 1
Оцифровка - Digitization 4674 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 1
Microsoft Windows 2000 8662 2
Denon DVD-проигрыватель 12 2
Pioneer DV 14 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Apple iPod 1537 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 346 1
Yamaha DVD-проигрыватель 3 1
Apple iPod nano 215 1
Pioneer PDP 25 1
Pioneer Kuro - ЖК-телевизоры 18 1
iRiver iFP 1 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 167 1
SRS Labs - TruBass 23 1
Sony SCD 2 1
Сочнев Алексей 1 1
Малышев Вячеслав 1 1
Наумов Максим 98 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Ширшов Павел 76 1
Беляева Татьяна 24 1
Елбаев Владимир 6 1
Макарский Дмитрий 3 1
Япония 13359 7
Европа 24368 3
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Земля - планета Солнечной системы 10458 1
Южная Корея - Республика 6721 1
Америка - Американский регион 2172 1
США - Нью-Йорк 3103 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Дания - Копенгаген 152 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Великобритания - Лондон 2390 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
Япония - Токио 995 1
США - Колумбия - Вашингтон 1403 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 806 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
США - Флорида - Майами 192 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5651 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1511 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3679 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 226 1
Ergonomics - Эргономика 1621 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3598 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2806 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3039 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4122 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1377 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1691 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 304 1
Металлы - Медь - Copper 807 1
Reference - Референс 187 1
Известия ИД 655 1
Electronista 166 1
TeleGeography Research 40 1
ТГУ - Томский государственный университет 183 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 76 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 1
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