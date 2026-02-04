Разделы

04.02.2026 BI.Zone TDR: в среднем на одну конечную точку приходится 2–3 мисконфигурации 1
02.10.2025 Security Vision выпустила новую версию Vulnerability Scanner 1
09.07.2010 ФСБ России сертифицировала СКЗИ «Континент АП» версии 3.5 1
01.09.2006 Windows NT 4 "съедят" черви и троянцы? 1
17.08.2006 ZyXEL выпустил линейные модули для DSL-коммутаторов 1
18.08.2005 Анализируем 7 шагов хакера по взлому крупных сетей 1
14.05.2004 В ПО Symantec обнаружено 4 уязвимости 1
08.09.2003 Отказоустойчивость Windows и Linux сравняли вирусы, черви и хакеры 1
29.10.2002 ФБР: рейтинг самых уязвимых интернет-приложений 1
05.06.2000 SANS выпустил "горячую десятку" наиболее вероятных видов хакерских атак 1
18.12.1998 Security Systems, Inc. выпустила новую версию системы Internet Scanner 5.6 1
25.11.1998 Выпущена бета-версия системы Internet Scanner 5.6 1

Microsoft Corporation 25321 3
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 2
Cisco Systems 5232 1
Huawei 4274 1
Apple Inc 12720 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 267 1
HP Inc. 5768 1
Check Point Software Technologies 803 1
Fortinet 410 1
Red Hat 1347 1
ZyXEL Communications 302 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 176 1
Код Безопасности 711 1
Anonymous - Хакерская группировка 77 1
Google LLC 12324 1
Radware 60 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 189 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7040 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31967 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 585 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2326 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3575 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 959 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 488 2
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 74 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 279 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 2
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 520 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3318 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2720 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6640 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13047 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73707 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 968 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4798 1
Microsoft Windows 16417 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 2
Microsoft Windows NT 887 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Microsoft Windows DCOM - Microsoft Windows Distributed Component Object Model - Microsoft Windows COM - Microsoft Windows Component Object Model 29 1
Microsoft Windows Scripting Host - Microsoft WSH - Microsoft Windows Script Host - Microsoft WSF - Microsoft Windows Script File 19 1
Linux OS 10997 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1730 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2024 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 827 1
Microsoft Outlook 1429 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 69 1
Microsoft Windows Server 2008 481 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
Samba 154 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 117 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Linux Slackware 30 1
Kyocera SmartScan 9 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 41 1
Linux - Debian GNU 541 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Microsoft Windows 9 52 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 1
Microsoft Office 2003 123 1
eEye Digital Security - eEye Retina 45 1
Microsoft Data Access Components - MDAC 8 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 1
Каминский Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158135 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Juniper Research 551 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
