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ОМЗ Спецсталь
ОМЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
|Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
|Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 15 1
|SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
|Printronix TallyGenicom 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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