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ОМЗ Спецсталь

ОМЗ - Спецсталь


04.04.2025 Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов» 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
13.11.2006 16 ноября пройдёт конференция "ИТ для предприятий металлургии" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ОМЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком 9835 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
Check Point Software Technologies 766 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
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IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
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Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
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Терн ГК - Tern Group 77 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 39 1
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ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 1
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Северсталь ПАО - Severstal 489 1
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 13 1
Малахит 21 1
Мечел Метиз - Вяртсильский метизный завод 2 1
ММКИ - МКМ им. Ильича - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича 2 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2924 1
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Металлоснабжение и сбыт 18 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 294 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
Turing Award - Премия Тьюринга 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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