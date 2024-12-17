Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar CyberMir
Программная платформа Solar CyberMir используется для практической подготовки специалистов ИБ в сфере мониторинга, реагирования и расследования киберинцидентов. На базе платформы организуются практические киберучения с готовыми сценариями на основе семи отраслевых инфраструктур, командно-штабные тренировки для проверки планов реагирования на инциденты ИБ и кастомные киберучения с вариативностью СЗИ, инфраструктуры и сценариев.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
|Липлянин Евгений 1 1
|Акимов Евгений 38 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|Forrester Research 821 1
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