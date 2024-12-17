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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar CyberMir


Программная платформа Solar CyberMir используется для практической подготовки специалистов ИБ в сфере мониторинга, реагирования и расследования киберинцидентов.  На базе платформы организуются практические киберучения с готовыми сценариями на основе семи отраслевых инфраструктур, командно-штабные тренировки для проверки планов реагирования на инциденты ИБ и кастомные киберучения с вариативностью СЗИ, инфраструктуры и сценариев. 


17.12.2024 Платформа Solar CyberMir получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 1
21.11.2024 Киберполигон «Солар» подготовил более 250 киберзащитников Беларуси для работы в SOC 1
02.09.2024 Новая версия Solar CyberMir 6.0 создает условия для роста навыков в киберзащите на 30-40% 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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