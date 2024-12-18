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МТС Медиа МТС Строки


Строки - книжный сервис, в котором можно читать книги, журналы, мангу и комиксы, слушать аудиокниги и подкасты. Собственное издательство «Строки» выпускает оригинальные книги каждую неделю.


18.12.2024 МТС: сахалинские школьники узнали об истории Дальнего Востока с помощью манги 1
16.10.2024 МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 1
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» 1
28.04.2023 МТС добавила скорости Казанскому Кремлю к туристическому сезону 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
МТС Медиа 37 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Медиа - МТС Лейбл 13 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Казанский кремль - музейный комплекс 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Podcasts - Подкастинг 256 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 3
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 2
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 1
Бальмонт Елена 5 2
Ярмольник Леонид 3 1
Митрофанова Софья 7 1
Фролова Ксения 1 1
Иванищев Роман 3 1
Ельчанинова Екатерина 2 1
Шакиров Марат 61 1
Булгаков Михаил 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Украина 7608 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Япония 13282 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Польша - Республика 1959 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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