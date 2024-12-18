МТС Медиа МТС Строки
Строки - книжный сервис, в котором можно читать книги, журналы, мангу и комиксы, слушать аудиокниги и подкасты. Собственное издательство «Строки» выпускает оригинальные книги каждую неделю.
МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
|Казанский кремль - музейный комплекс 6 1
|МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 3
|МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 2
|МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 1
|Бальмонт Елена 5 2
|Ярмольник Леонид 3 1
|Митрофанова Софья 7 1
|Фролова Ксения 1 1
|Иванищев Роман 3 1
|Ельчанинова Екатерина 2 1
|Шакиров Марат 61 1
|Булгаков Михаил 10 1
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