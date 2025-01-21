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Туризм.РФ Копорация развития территорий



21.01.2025 «МегаФон»: на новогодних праздниках россияне выбрали активный отдых 1
06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения 1
17.10.2024 «МегаФон»: в бархатный сезон россияне стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток 1
30.07.2024 «МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Туризм.РФ Копорация развития территорий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8807 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 1
Avito - Авито Путешествия 20 1
Кромочкин Артем 12 1
Смиркин Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
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Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 237 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алушта 17 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 17 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 41 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 49 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 33 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 126 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
Россия - Кубань 198 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алупка 5 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Плёс 6 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ПФО - Самарская область 1308 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 564 1
Россия - ДФО - Амурская область 733 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6154 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
Золотое кольцо России 38 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
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