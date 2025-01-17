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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Станция Миди



17.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка умных колонок на 26% за 2024 год 1
10.12.2024 «Умная» колонка впервые достигла Северного полюса 1
06.02.2024 Школьники проверят свои ИТ-навыки и получат дополнительные баллы ЕГЭ в олимпиаде по информатике от «Яндекс Учебника» 1
26.12.2023 RUVDS и ветеран игровой индустрии запустили космическую аркаду 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Яндекс.Станция Миди и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
RuVDS - МТ Финанс 57 1
Baseus 18 1
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Gett 81 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Tesla Motors 396 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 1
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БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Наушники - Headphones 3999 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 376 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Matter - Project CHIP 35 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 54 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 40 1
Яндекс.Учебник 48 1
Яндекс.Станция Мини 57 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Yandex DataLens 37 1
Яндекс.Плюс 191 1
Цаплин Никита 51 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 134 1
Английский язык 6634 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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