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Омегальянс Омег-Альянс Operationas Management Engineering Alliance

Омегальянс - Омег-Альянс - Operationas Management Engineering Alliance

Омегальянс  (Operations Management Engineering Alliance) — группа компаний, специализирующихся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного и операционного менеджмента. 


24.12.2024 Решение ExeMES запущенно в промышленную эксплуатацию в АО УК «Кузбассразрезуголь». 2
17.07.2023 Как внедрить отечественную систему управления производственными процессами на замену иностранного ПО 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 2
08.02.2018 «Галактика» и «Омегальянс» внедрят методики управления производственными активами 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Омегальянс и организации, системы, технологии, персоны:

Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 2
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 2
Yandex - Яндекс 7340 1
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 2
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
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