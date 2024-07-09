Разделы

VideoMatrix Vmx Dequs


УПОМИНАНИЯ


Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки 1
09.07.2024 В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга 1
28.02.2023 Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике 1
15.11.2021 «Видеоматрикс» проконтролирует груз в вагонах международной сталелитейной и горнодобывающей компании 1
26.05.2021 Сергей Попов -

2020 год создал новые возможности для развития прорывных технологий и модернизации ИТ-инфраструктуры

 1
27.10.2020 «РТ-Техприемка» успешно завершила опытную эксплуатацию прототипа «машинного зрения» для контроля качества стали 1
14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

VideoMatrix и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMatrix - ВидеоМатрикс 14 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 3
Ростех - РТ-Техприёмка 15 3
Cisco Systems 5183 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Huawei 4112 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
NetApp - Network Appliance 644 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
OpenText - Micro Focus 112 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 22 1
Konica Minolta 409 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Ростех - Вертолеты России 172 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Simple Group - Симпл 11 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Видеокамера - Camcorder 2308 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 290 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5636 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2616 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 180 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1617 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1143 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3265 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 1
VideoMatrix - Vmx MarkerID 3 2
VideoMatrix - Vmx SILA 5 2
Айтеко AR Support 2 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Айтеко SmartBM СКУД 3 1
VideoMatrix - Vmx Qualex 2 1
Unlimited Production - eXpress.ms 23 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 188 1
Нигматуллин Фарид 4 2
Конончук Денис 8 1
Попов Сергей 144 1
Шарова Ольга 9 1
Шорин Владлен 3 1
Маляревский Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Зоология - наука о животных 2743 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 174 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

