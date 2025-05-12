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Сколтех Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов



12.05.2025 Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри 1
30.05.2024 «Лисий хвост» улучшил свойства нанотрубок для электродов солнечных батарей и сенсорных экранов 1
08.02.2024 Ученые создали алмазную подложку, покрытую пленкой карбида ниобия, для сверхпроводящих детекторов 1
09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» 1
14.03.2023 В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь 1
27.09.2019 В Сколтехе представили лабораторию интегральной фотоники и новых материалов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сколтех и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4008 2
Samsung Electronics 10361 1
Ростелеком 9892 1
МегаФон 9212 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
Lenovo Motorola 3505 1
Qtech - Кьютэк 178 1
Т8 НТЦ 93 1
Coriant 17 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 50 1
Ростелеком - Вестелком - РТК-сервис 13 1
Супертел 18 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 40 1
НИИ-Тантал 12 1
Topcon 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
Газпром нефть 634 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Unsplash 977 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 936 1
РНФ - Российский научный фонд 108 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 758 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1368 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 497 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10913 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 1
6G - Шестое поколение мобильной связи 96 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1296 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 866 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 548 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6123 1
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 154 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5529 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12625 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4272 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 579 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2517 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3102 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2228 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 836 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 171 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 132 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
Красников Дмитрий 5 2
Кулешов Александр 23 1
Султанов Альберт 1 1
Габитов Ильдар 1 1
Шуба Виталий 6 1
Кононенко Андрей 9 1
Марченко Константин 5 1
Насибулин Альберт 1 1
Егоров Александр 85 1
Мацокин Никита 3 1
Квашнин Александр 4 1
Евлашин Станислав 2 1
Бондарева Юлия 1 1
Федоров Федор 2 1
Колбатова Анна 1 1
Горин Дмитрий 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 3
Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1400 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1167 1
Южная Корея - Республика 6720 1
Азия - Азиатский регион 5606 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Индия - Bharat 5530 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 632 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5234 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 3
Образование в России 2289 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5069 2
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 445 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
Материаловедение - Materials Science 180 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 616 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4120 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 988 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10123 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 334 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 404 1
Металлы - Медь - Copper 807 1
Химическая промышленность - Chemical industry 279 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1613 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 369 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 48 1
Физика - Силы Ван-дер-Ваальса - Вандерваальсовы силы - силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль 18 1
Ведомости 1068 1
Известия ИД 653 1
NBC News 182 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 360 5
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 46 1
РАН - Российская академия наук 1923 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 148 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
БГМУ ВПО ГОУ - Башкирский государственный медицинский университет 4 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 18 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 322 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 64 1
День молодёжи - 27 июня 934 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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