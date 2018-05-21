Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма

России пришлось решать уникальную задачу: перевод телекоммуникационного пространства Крыма и Севастополя из украинской юрисдикции в собственную. Процесс сопровождался конфликтом с украинскими властями, диверсиями в отношении телекоммуникационного оборудования и нежеланием крупных российских компаний работать на полуострове.

Крым: из Украины в Россию

России традиционно приходится решать вопросы обеспечения связи территорий, пострадавших от разного рода конфликтов. В 1990-х - начале 2000-х связисты в условиях боевых действий создавали сети связи в Чечне. Во второй половине 2000-х восстанавливалась связь в Южной Осетии, а затем телекоммуникационное пространство Южной Осетии и Абхазии переводилось из-под Грузии в Россию.

Весной 2014 г. произошло беспрецедентное для современного миропорядка событие: два региона - республика Крым и город Севастополь, расположенных на полуострове Крым, - перешли из состава Украины в состав России. Уникальность происходивших событий проявилась, в том числе, и на телекоммуникационной отрасли.

Формально Крым вошел в состав России по результатам референдума, состоявшегося 16 марта 2018 г., но де-факто Россия еще до этого установила контроль над полуостровом, в том числе, когда знаменитые «вежливые люди» взяли под охрану стратегические объекты.

«Звездные войны»

Тогда же был установлен контроль и над информационными потоками: 9-10 марта 2018 г. цифровое эфирное телевещание было заменено с украинского на российское. Соответствующие работы проводились государственным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) под контролем Роскомнадзора, входящим в структуру Минкомсвязи.

Несмотря на уход украинских и нежелание российских федеральных операторов работать в Крыму,

на полуострове есть мобильная связь и даже конкуренция на этом рынке

Из переписки, украденной хакерами у главы Роскомнадзора Александра Жарова, следует, что для доставки телесигнала на территорию Крыма использовался гонконгский спутник ABS-2, мощности которого были законтрактованы «Всероссийской государственной телерадиокомпанией» (ВГТРК). Российские власти переживали, что иностранная компания может не одобрить вещание российских каналов на Крым, но этого не произошло. Затем вещание на Крым было переведено на российский спутник «Ямал-40».

Интересно, что на Украине программа цифровизации эфирного телевидения продвинулась дальше, чем в России. Украинских телезрителям доступно три мультиплекса каналов, тогда как российским только два. Чтобы жители Крыма в этой части не почувствовали ущемления от присоединения к России, РТРС специально для Крыма сформировала третий мультиплекс, которого нет на остальной территории России.

Противники присоединения Крыма к России попытались «отомстить»: 14 марта 2018 г. с территории Украины был атакован российский телевизионный спутник «Экспресс-АМ22». Минкомсвязи выразило решительный протест относительно таких действий, и дальше подобного рода инциденты не возникали.

Подводные магистрали из России

Еще до референдума о воссоединении России и Крыма, крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» сообщил о перебоях в работе магистрального кабеля, связывавшего Крым с «материковой» Украиной. Фактически отключены были только каналы связи, использовавшиеся военными частями.

Довольно скоро российские власти задумались над строительством собственного магистрального канала до Крыма по дну Керченского пролива. Уже летом 2014 г. по поручению Правительства канал пропускной способностью 110 Гбит/c был проложен подконтрольным государству «Ростелекомом».

Затем правительство решило выделить субсидии на прокладку второго резервного канала, который прошел по более длинному маршруту. Канал с пропускной способностью 200 Гбит/с был проложен вдоль энергомоста между Россией и Крымом, размер субсидий составил 430 млн руб.

Между тем, до лета 2017 г. украинские магистральные каналы продолжали использоваться в Крыму. Это стало известно после того, как на Украине был запрещен ряд российских ресурсов: «Яндекс», «Вконтакте», Mail.ru, «Одноклассники» и т.д. У пользователей некоторых крымских провайдеров стали возникать сообщения на украинском языке о блокировке доступа к данным ресурсам.

Кроме того, летом 2017 г. Служба безопасности Украины провела обыски у украинского интернет-провайдера Wnet, заподозрив его в поставках магистрального трафика в Крыма. После этого магистральные каналы между Крымом и Украиной были окончательно демонтированы.

Почтовые индексы и российские индексы для Крыма

Почтовую отрасль Крыма быстро удалось интегрировать в российскую. Для работы на полуострове было создано отдельное государственное предприятие - «Почта Крыма». Новые российские регионы получили собственные почтовые индексы, был налажен обмен почтовыми сообщениями и налажена возможность подписки на российские издания.

Крыму были выделены отдельные российские телефонные коды: «365» и «656». Минкомсвязи удалось даже добиться признания этих кодов на уровне Международного союза электросвязи. Однако перевод непосредственно самих телефонных абонентов из украинской юрисдикции в российскую оказался нетривиальным процессом.

Федеральные сотовые операторы не захотели идти в Крым

С одной стороны, в Крыму продолжали работать украинские операторы связи. С другой - крупные российские операторы не спешили идти на Крым из-за опасения санкций. Например, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») получил телефонную нумерацию для работы в Крыму, но работать на полуострове не стал.

Дело в том, что «Вымпелком» входит в группу Veon (бывшая Vimpelcom), которая владеет крупнейшим на Украине сотовым оператором «Киевстар». Объем украинского рынка кратно больше крымского, и терять Украину из-за Крыма в Vimpelcom/Veon не собирались. Аналогичная история и у компании «Мобильные телесистемы» (МТС): она работает на Украине через дочернее предприятие «ВФ Украина» (бывшая «МТС-Украина», торговая марка Vodafone).

Даже государственный «Ростелеком» соблюдал крайнюю осторожность. Для работы на территории Крыма он создал отдельную компанию - «Миранда - Медиа». Эта же компания является собственником магистральных каналов до Крыма. В «Ростелекоме» надеялись, что в случае наложения санкций пострадает только эта компания, а не сам «Ростелеком». Затем «Ростелеком» решил еще сильнее подстраховаться и сократил свою долю в «Миранда - Медиа» до уровня ниже контрольного.

До момента воссоединения с Россией в Крыму работало шесть украинских сотовых операторов. В стандарте GSM услуги оказывали «МТС-Украина», «Киевстар» и «Астелит» (торговая марка Life, принадлежит турецкому Turkcell). «Дочка» «Укртелекома» «Тримоб» до 2015 г. была единственным на Украине оператором стандарта UMTS (3G). Также в стандарте CDMA-800 работали операторы PeopleNet и «Интертелеком».

После перехода Крыма в состав России украинским операторам все сложнее становилось работать на полуострове. Крым отказался от использования украинской гривны в пользу российского рубля, но украинские операторы могли принимать платежи от абонентов и осуществлять взаиморасчеты только в гривнах. В результате возникла проблема, в том числе с платежами за аренду мест для базовых станций.

«Хитрый план» МТС

Между тем, уже в марте 2014 г. занимавший тогда пост министра связи Николай Никифоров пообещал начать продажи в Крыму российских SIM-карт. Первый российский сотовый оператор появился уже в августе 2014 г.: им стала новая компания «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Этот оператор заключил роуминговые соглашения с российскими сотовыми компаниями.

Запуск сети «К-Телеком» совпал по времени с прекращением работы в Крыму «МТС-Украина». Поскольку за столь короткие сроки новую сеть построить нельзя, появились подозрения, что «К-Телеком» использует инфраструктуру «МТС-Украина» и связан с самими МТС.

Впоследствии по рынку пошли слухи, что «К-Телеком» принадлежит ливанским предпринимателям Пьеру и Мусе Фатушам (Pierre and Moussa Fattouche). Они же являются совладельцами одноименного армянского оператора «К-Телеком», контрольный пакет которого в 2007 г был приобретен МТС. Кроме того, Фатуши имеют опыт работы на спорных территориях: им принадлежит единственный в Нагорном Карабахе оператор «Карабах - Телеком».

Еще до запуска сети «К-Телеком» продажу своих SIM-карт в Крыму начал МТС. Оператор избрал оригинальную схему. Формально МТС утверждает, что никакой деятельности в Крыму не ведет, а просто имеет роуминговое соглашение. Сначала оно действовало с «МТС-Украина», а затем с «К-Телеком».

Но по факту уже по прилету в Крыму путешественникам предлагают SIM-карты МТС, привязанные к Краснодарскому краю. Их особенность в том, что формально находясь в роуминге, роуминговая составляющая не взимается, а входящие звонки остаются бесплатными. Мобильный интернет также предоставляется по доступным ценам, но для его использования, как предупреждают продавцы, в смартфоне надо снять галочку «запрет передачи даных в роуминге».

В результате МТС стал основным сотовым оператором в Крыму, а «К-Телеком» первое время выполнял роль инфраструктурного оператора МТС. Затем по похожей схеме в Крыму стали продаваться SIM-карты Tele2, также находящиеся в формальном роуминге с «К-Телеком».

«Хитрая» схема работы МТС в Крыму позволяет жителям полуострова избежать «электронных» санкций, которые на Крым наложили Украина и США. Так, Украина заблокировала телефонные соединения с крымскими номерами. А ряд американских интернет-компаний по требованию властей США заблокировал для жителей Крыма свои коммерческие сервисы.

Так, жителям Крыма стали недоступны платежная система Paypal, интернет-аукцион eBay, рекламные сервисы Google, магазины приложений Google Play и AppStore и т.д. Однако пользователей SIM-карт МТС, продаваемых в Крыму, все эти ограничения не касаются.

Поскольку на SIM-картах краснодарская нумерация, то и звонки с них на Украину не блокируются. Аналогичным образом, поскольку данные SIM-карты используют IP-адреса Краснодарского края, с них можно пользоваться вышеупомянутыми американскими сервисами (а через крымский Wi-Fi - нет).

«К-Телеком» также предоставлял услуги роуминга и для абонентов «МТС-Украина», но эта опция быстро была закрыта. Как и «МТС-Украина», «К-Телеком» изначально работал только в стандарте GSM, но затем запустил сети 3G и 4G.

Как украинские операторы связи покидали Крым

Судьба остальных украинских сотовых операторов в Крыму была незавидна. Первым прекратил свою работу на полуострове PeopleNet. В августе 2014 г. власти взяли под контроль офис «Киевстара», после чего сеть оператора прекратила свою работу. Впоследствии республика Крым приняла решение о национализации имущества «Киевстара». В начале 2015 г. Крым покинул и «Астелит».

В Крыму остался лишь «Интертелеком». Правда, имущество оператора в Крыму было продано некой компании из Башкортостана за $3 млн. Оператор перерегистрировался в российской юрисдикции и продолжил работу под тем же брендом. В 2016 г. СБУ проводила обыски в киевском офисе «Интертелекома», подозревая компанию в продолжении работы в Крыму.

Правда, российские власти давно невзлюбили стандарта CDMA-800. Еще в начале 2000-х годов операторам данного стандарта разрешили работать лишь до 2010 г. Но для «Интертелекома» Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) сделала исключение, и «Интертелеком» стал единственным в России оператором стандарта CDMA-800. Правда, в начале 2018 г. срок действия его лицензии закончился и оператор также прекратил работу.

Схожим с «Интертелекомом» путем пошел и крупнейший на Украине оператор кабельного телевидения «Воля - Кабель». Он перерегистрировал свой крымский офис в российской юрисдикции, создав компанию «Телекоммуникационные системы». Причем образовавшийся таким образом российский оператор формально не был связан с украинской «Воля - кабель».

Сложнее обстояла ситуация с «Укртелекомом». Данная компания принадлежит группе SCM Рината Ахметова, который пытался продолжить работу на полуострове. С этой целью SCM зарегистрировала в России отдельного оператора «Наш Телеком».

Но продолжение работы структур Ахметова в Крыму могло быть негативно воспринято на Украине. Кроме того, власти Крыма и Севастополя создали собственных операторов фиксированной связи - «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком» соответственно. Они же стали претендовать на инфраструктуру «Укртелекома».

Компьютерный вирус от «Укртелекома»

Первыми в атаку на «Укртелеком» пошли власти Севастополя. Осенью 2014 г. имущество «Укртелекома» в этом городе было передано «Севастополь-Телекому». «Укртелеком» попытался отключить свой севастопольский узел и дистанционно удалить настройки сетевого оборудования, но его работоспособность быстро удалось восстановить. В этом процессе приняло участие Федеральное агентство связи (Россвязь).

В начале 2015 г. ситуация с «Укртелекомом» повторилась в Республике Крым. Власти республики взяли под контроль местный узел оператора. Головной офис «Укртелекома» в Киеве попытался вывести из строя оборудование и использовать для этого компьютерный вирус, но работоспособность сети была вскоре восстановлена.

После этого парламент Крыма принял решение о национализации активов «Укртелекома» и передачи их «Крымтелекому». Также в отношении «Укртелекома» было возбуждено уголовное дело в связи с уплатой компанией налогов в украинский бюджет и соответствующим финансированием Антитеррористической операции на Донбассе.

С прекращением работы «Укртелекома» в Крыму и Севастополе перестал работать и принадлежащая ему 3G-сеть «Тримоб». Кроме того, власти Севастополя и Крыма взяли под контроль местный узел другого принадлежащего Ринату Ахметову оператора фиксированной связи «Вега».

Непрозрачное распределение частот в Крыму

На базе национализированных активов другого украинского оператора «Киевстара» «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком» создали собственные сотовые сети. При этом «Крымтелеком» сделал это самостоятельно, а «Севастополь-Телеком» через совместное предприятие с московским системным интегратором «АйТи Прогресс», получившее название «Севастополь-Мобайл». Между сотовыми сетями «Крымтелекома» и «Севастополь-Мобайла» отсутствует роуминговое пространство.

В Крыму появился и четвертый сотовый оператор - «КТК-Телеком» (торговая марка Volna Mobile). История создания этой компании весьма интересна. Изначально эта лицензия выдавалась «дочке» «Таттелеком», основного оператора фиксированной связи в Татарстане. Однако вскоре «Таттелеком» от этого актива отказался, и лицензия оказалась у «КТК-Телеком».

Еще при министре связи Игоре Щеголев ГКРЧ приняла решение не выдавать частные решения о выделении частот конкретным операторам. Такого рода практика вызывала споры из-за непрозрачности распределения частот. ГКРЧ обязалась выдавать только решения о выделении частот в отношении неопределенного круга лиц, после чего Роскомнадзор должен проводить торги на распределение частот.

Николай Никифоров после своего значения министром связи не только поддержал такого рода практику, но и добился того, чтобы Роскомнадзор распределял частоты не на конкурсах, а на аукционах. Однако в случае с Крымом никакой прозрачности не соблюдалось. ГКРЧ не просто выносил частные решения о выделении частот конкретным операторам на полуострове, но и принимал их в ходе закрытых заседаний. Их результаты не публиковались, и о такого рода решениях можно было узнать только по утечкам в прессу.

Забытый национальный роуминг

Присоединение Крыма к России вместе с падением курса национальной валюты вернуло интерес российских туристов к этому курорту. Однако по приезду на полуостров россиянам пришлось вспомнить уже забытое понятие «национального» роуминга.

«Национальным» называется роуминг, который возникает при перемещении абонента одного оператора в другой регион и сеть другого оператора. Такой тип роуминга был распространен в начале 2000-х годов. Однако постепенно «большая тройка» сотовых операторов - «Вымпелком», МТС и «Мегафон» - обзавелись сетями во всех российских регионах, что позволило оказывать абонентам более дешевые услуги «внутрисетевого» роуминга (роуминг при перемещении абонентам между разными регионами, но в рамках одной сети).

Четвертый федеральный оператор Tele2 имеет сети связи не во всех российских регионах, но роуминг на всей территории России обеспечивает по льготным ценам на внутрисетевой роуминг. Однако Крым для всех этих операторов стал исключением.

Никто из федеральных операторов не захотел работать на полуострове, в результате роуминг в Крыму пришлось организовывать через местных операторов. Сначала таковым был «К-Телеком», потом к числу роуминговых партнеров присоединились и другие местные операторы. Цены же на национальный роуминг оказались высокими.

Власти такая ситуация не устраивает. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сначала выдавала «К-Телеком» предупреждение из-за высоких тарифов на межсетевое взаимодействие, но потом установила, что оператор устранил нарушения.

Год назад замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пообещал в ближайшее время отменить роуминговую надбавку при путешествиях в Крым, а затем и в целом по России. Однако этого не произошло. В результате ФАС возбудила два дела в отношении операторов «большой четверки»: из-за высоких цен в национальном и во внутрисетевом роуминге.

По итогам рассмотрения дела о национальном роуминге ФАС пришла к выводу, что «Вымпелком», МТС и «Мегафон» добровольно устранили нарушения. А Tele2 была признана нарушителем и сейчас ожидает штрафа.

Итоги

России удалось осуществить уникальную операцию по трансформации украинского телекоммуникационного рынка в Крыму в российский.

На полуострове продолжает работать фиксированная, мобильная и почтовая связь, а также цифровое эфирное телевидение. При этом на рынке присутствует конкуренция, даже несмотря на то, что федеральные российские операторы не захотели работать на полуострове. Сам полуостров обеспечен двумя подводными магистральными каналами связи с основной территорией России.

Правда, при распределении частот в Крыму, в отличие от остальной территории России, отсутствовала прозрачность. Также Крым остается телекоммуникационным «анклавом», где работают иные операторы связи, чем в целом на территории России, а сотовые абоненты при поездках на полуостров вынуждены оплачивать повышенные роуминговые тарифы.