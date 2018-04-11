Власти накажут Tele2 за дорогой роуминг в Крыму

ФАС признала завышенными тарифы Tele2 на национальный роуминг в Крыму. Ведомство утверждает, что, в отличие от МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона», Tele2 отказался добровольно снижать цену на данную услугу.

ФАС нашла нарушения у Tele2

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала нарушения в деятельности сотового оператора «Т2 РТК Холдинг», работающего под торговой маркой Tele2, выразившиеся в установлении монопольно завышенных цен на национальный роуминг. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Tele2 был последним из сотовых операторов «большой четверки», которых проверяла ФАС в рамках дела о национальном роуминге. Остальные операторы - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон», вместе образующие так называемую «большую тройку», - ранее добровольно понизили цены на национальный роуминг.

Tele2 не хочет добровольно снижать цены в отличие от МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома»

Поскольку у Tele2, по утверждению ФАС, «отсутствует желание» добровольно снижать цену на национальный роуминг, компании было выдано предписание. Речь идет о нарушении компанией пункта 1 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующего положения»).

ФАС считает Tele2 единственным оператором «большой четверки»,

отказавшимся снижать тарифы на роуминг в Крыму

Компанию ожидает наложение штрафа. В то же время в ФАС заявили, что в части межоператорских тарифов у Tele2 не было выявлено нарушений.

Как ФАС борется с отменой роуминга в России

Год назад замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пообещал россиянам скорейшее избавление от роуминга при поездках по стране. Речь шла как о внутрисетевором роуминге, который возникает при поездках между разными регионами, но внутри сети одного оператора, так и о национальном роуминге, который возникает при поездках между разными регионами и операторами.

Стоимость внутрисетевого роуминга ниже стоимости национального.

За последние годы «большая тройка» сотовых операторов построила свои сети по всей территории России, кроме Крыма. Соответственно, национальный роуминг у них предоставляется только в Крыму. У Tele2 собственными сетями покрыто меньшее число регионов, в частности, не охвачены регионы Северного Кавказа и некоторых областей Дальнего Востока. Но для абонентов Tele2 роуминг при поездках по всей территории России, кроме Крыма, тарифицируется по льготным тарифам на внутрисетевой роуминг.

Год назад Голомолзин обещал, что наценка на национальный роуминг в Крыму исчезнет уже в I квартале 2017 г., а внутрисетеворой роуминг исчезнет до конца I половины того же года. Однако ни того, ни другого не произошло, и летом 2017 г. ФАС возбудила два антимонопольных дела в отношении операторов «большой четверки» - из-за национального роуминга и внутрисетевого роуминга.

По роумингу в Крыму претензий к МТС, «Вымпелкому» и «Мегафону» нет

После этого сотовые операторы принялись снижать тарифы. В части внутрисетевого роуминга ФАС признала «Вымпелком», МТС и «Мегафон» нарушителями антимонопольного законодательства. Действия Tele2 по снижению цен на этот вид роуминга ФАС оценит до конца мая 2018 г.

В части национального роуминга, как уже отмечалось, ФАС признала факт устранения «Вымпелкомом», МТС и «Мегафоном» нарушений и не стала выдавать им предписаний. Tele2 объявляла о снижение цен на роуминг в Крыму в пять раз, однако компанию все равно признали нарушителем.

В пресс-службе Tele2 заявили агентству «Интерфакс», что рады признанию отсутствия нарушений у компании в части межоператорских тарифов. Относительно же абонентских тарифов в Tele2 ждут мотивировачного решения ФАС для того, чтобы понять суть претензий.

Сколько стоит роуминг в Крыму

Отметим, что, по крайней мере на первый взгляд, тарифы Tele2 на роуминг в Крыму не выглядят значительно хуже предложений конкурентов. Одна минута входящего вызова для абонента оператора при нахождении на полуострове стоит 1 руб., одна минута исходящего звонка на территорию России - 3 руб.

Отправка одного SMS и передача 1 МБ данных также стоят по 3 руб. С подключением дополнительной опции «В Крыму как дома» входящие звонки для абонентов Tele2 при нахождении на территории Крыма становятся бесплатными.

У «Вымпелкома» одна минута входящего и исходящего вызова на территорию России, а также отправка одного SMS с территории Крыма стоит 2 руб. Интернет стоит 2 руб. за 1 МБ при расходовании до 3 МБ в сутки, затем абоненту подключается пакет из 110 Мб за 220 руб до конца суток.

У «Мегафона» одна минута входящего и исходящего вызова на территорию России стоит 10 руб., 1 Мб данных - также 10 руб. Отправка одного SMS стоит 5 руб. С подключением специальной опции для Крыма стоимостью 15 руб. в сутки входящие звонки становятся бесплатными, одна минута исходящего вызова на территорию России будет стоить 4 руб., отправка одного SMS - 3 руб., 1 МБ данных 5 руб.