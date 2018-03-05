МТС вместо отмены роуминга ухудшила его условия

ФАС обвинила МТС и «Мегафон» в невыполнении предписания об отмене внутрисетевого роуминга. В ведомстве особо отметили, что МТС, наоборот, только ухудшает условия роуминга, введя дополнительную плату в размере 15 руб. в сутки.

Новое дело в отношении МТС и «Мегафона»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотовых операторов «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон» о нарушении антимонопольного законодательства. Как говорится в сообщении ведомства, это связано с невыполнением ранее выданного операторам предписания об отмене внутрисетевого роуминга.

Как ФАС боролась за отмену роуминга внутри России

Напомним, еще в начале 2017 г. ФАС сообщала о достижении договоренности с сотовыми операторами об отмене внутрисетевого и национального роуминга. Внутрисетевым называется роуминг при поездках абонента между разными регионами, но внутри сети одного оператора. Национальный роуминг возникает при поездке абонента между разными регионами и операторами (в частности, в Крыму).

Власти обвинили МТС в ухудшении условий роуминга

Операторы не стали отменять роуминг, и тогда прошлым летом ФАС возбудила два дела — о внутрисетевом и о национальном роуминге. Фигурантами дел стали четыре крупнейших сотовых оператора: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон», МТС и Tele2.

После этого операторы стали корректировать свои тарифы. В частности, в конце прошлого года в «Мегафоне» сообщили о поэтапной отмене внутрисетевого роуминга. В том числе оператор пообещал отменить плату за входящие звонки при поездках по стране (исключая Крым). При этом «Вымпелком» значительно снизил цены на национальный роуминг в Крыму.

МТС «ухудшила» условия роуминга

На текущий момент ФАС проанализировала отчеты сотовых операторов об отмене внутрисетевого роуминга и пришла к выводу, что МТС и «Мегафон» не выполнили соответствующих требований. Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин напомнил, что ФАС выдавала предписание об устранении экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона.

Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.

Голомолзин отдельно отметил МТС: 23 января 2018 г. ведомство направило компании предписание о недопустимости ухудшения положения потребителей услуг связи при отсутствии для этого экономических оснований.

«Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России, — отметил замглавы ФАС. — В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб. в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами “домашнего” региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки “из дома” на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали».

По итогам возбужденного в отношении МТС и «Мегафона» дела операторы могут быть оштрафованы за счет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Tele2 успела исправиться

Относительно «Вымпелкома» в ФАС сообщили, что изучают предложения по отмене внутрисетевого роуминга и примут решение в ближайшее время. Что касается Tele2, то еще в конце прошлого года оператор представил регулятору свои предложения, которые были признаны соответствующими законодательству, при этом ФАС продлила оператору срок их исполнения до 31 мая 2018 г.

В части национального роуминга известно, что ранее ФАС выявила нарушения у МТС из-за высокой цены в роуминге. Однако в связи с добровольным устранением оператором нарушения служба решила не выдавать ему предписания.

В пресс-службе МТС к моменту публикации не предоставили CNews комментария относительно претензий ФАС по внутрисетевому роумингу. В пресс-службе «Мегафона» напомнили, что еще в конце прошлого года приступили к отмене внутрисетевого роуминга, а недавно введенные тарифные планы «Переходи на ноль» и «Посекундный» не предусматривают наценки при пользовании услугами связи в других регионах внутри сети «Мегафона».

Относительно стоимости междугороднего звонка из внутрисетевого роуминга в «Мегафоне» отметили, что она соответствует средней цене междугороднего звонка из домашнего региона и является среднерыночной для операторов междугородней связи.