Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard

Созданная в 2021 году облачная платформа для автоматизации строительного бизнеса, резидент Сколково. Позволяет управлять стройкой и контролировать реализацию строительных проектов, в том числе отслеживать сроки проекта и бюджет, формируя единую информационную среду по проектам, с дополнительным функционалом в виде модуля предиктивной аналитики на базе машинного обучения.