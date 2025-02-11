Прагма Pragmacore Pragmacore.Design Pragmacore.Dashboard
Созданная в 2021 году облачная платформа для автоматизации строительного бизнеса, резидент Сколково. Позволяет управлять стройкой и контролировать реализацию строительных проектов, в том числе отслеживать сроки проекта и бюджет, формируя единую информационную среду по проектам, с дополнительным функционалом в виде модуля предиктивной аналитики на базе машинного обучения.
Прагма и организации, системы, технологии, персоны:
|Прагма 9 5
|Тангл - Tangl 26 3
|Transbaza - Технологичные перевозки 3 1
|Incepta Group - Инцепта Груп 1 1
|1С 8254 1
|Autodesk 609 1
|СКАУТ Контроль спецтехники 11 1
|Яндекс.Директ - Yandex Direct 284 1
|IT-Rev - АйТи Революшн - RevGames 3 1
|Microsoft Office 3739 1
|Поляков Кирилл 15 6
|Дроздов Алексей 3 2
|Белькевич Андрей 21 1
|Горб Руслан 4 1
|Путин Владимир 3185 1
|Алимбеков Сергей 21 1
|Черняк Александр 3 1
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