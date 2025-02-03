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МТС Стрим Stream МТС Маркетолог Getblogger Гетблоггер

МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Getblogger - Гетблоггер

Getblogger – одна из  российских платформ автоматизированного размещения рекламы через блогеров по CPA/CPP-моделям. Платформа позволяет рекламодателям размещать рекламу, а блогерам – выбирать предложения и размещать у себя подходящую рекламу. 


03.02.2025 Анна Исакова назначена операционным директором Getblogger 2
10.12.2024 МТС приобрела платформу Getblogger для усиления рекламного бизнеса 2
21.04.2022 «Яндекс Путешествия» поделятся доходом с партнерами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

МТС Стрим и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2005 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
Yandex - Яндекс 7372 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 2
Бронирование - Booking 588 1
Data monetization - Монетизация данных 1631 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11154 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4758 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10526 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 1
Telegram Ads 10 1
Admitad Monetize - Admitad Affiliate Network 2 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 75 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
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Оганесян Анна 6 1
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2594 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 501 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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