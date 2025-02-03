МТС Стрим Stream МТС Маркетолог Getblogger Гетблоггер
Getblogger – одна из российских платформ автоматизированного размещения рекламы через блогеров по CPA/CPP-моделям. Платформа позволяет рекламодателям размещать рекламу, а блогерам – выбирать предложения и размещать у себя подходящую рекламу.
|03.02.2025
|Анна Исакова назначена операционным директором Getblogger 2
|10.12.2024
|МТС приобрела платформу Getblogger для усиления рекламного бизнеса 2
|21.04.2022
|«Яндекс Путешествия» поделятся доходом с партнерами 1
МТС Стрим и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2005 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
|Yandex - Яндекс 7372 1
|Telegram Ads 10 1
|Admitad Monetize - Admitad Affiliate Network 2 1
|МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
|Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 75 1
|VK - Яндекс.Дзен 188 1
|Рейдер Ирина 5 1
|Оганесян Анна 6 1
|Мельникова Елена 10 1
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