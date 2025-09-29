Разделы

Getblogger автоматизировала медиапланирование с помощью ИИ и Big Data

Платформа автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger (входит в «МТС AdTech») сообщила о внедрении технологий больших данных (Big Data) и машинного обучения (ML) в медиапланирование для запуска точечных рекламных кампаний у блогеров. Технология позволяет сопоставлять обезличенные данные о целевой аудитории бренда с подписчиками инфлюенсеров. Сегодня подбор на основе данных применяется уже в запуске 60% рекламных кампаний, в течение нескольких лет компания планирует полностью автоматизировать медиапланирование.

В основе новой механики медиапланирования лежат технологии Big Data — обработки массивов информации, которые собираются, анализируются и используются в рекламе для повышения точности таргетинга и персонализации рекламных сообщений. Клиенты Getlogger получили возможность использовать результаты анализа обезличенных и агрегированных данных миллионов пользователей по всей России, формирующих комплексный портрет аудитории: покупательскую способность, социально-демографические характеристики, активность в приложениях и соцсетях, потребление контента, историю взаимодействия с брендом, интересы и предпочтения.

Getblogger формирует хешированные сегменты пользователей для таргетинга на основе параметров ЦА бренда — обезличенные сегменты разделены по ключевым признакам. Далее сегменты безопасно сопоставляются с базой подписчиков блогеров. Алгоритмы анализируют совпадения на разных площадках и выделяют тех пользователей, чьи характеристики максимально пересекаются с целевой аудиторией бренда. В результате формируется список инфлюенсеров, аудитория которых наиболее релевантна запросу.

«Использование Big Data в брендформанс-кампаниях является новым шагом в развитии нашего продукта и позволяет работать с глубокой аналитикой поведения аудитории. Теперь Getblogger может подбирать блогеров не только по числу подписчиков или тематике, но и по реальному соответствию аудитории. Запуски показывают, что точность подбора инфлюенсеров повысилась более чем в 1,5 раза, эффективность кампаний выросла более чем на 30%, а новая механика медиапланирования обеспечивает рост продаж до 50–60% уже в первый месяц после запуска. Мы уверены, что именно за такими технологиями будущее рынка — когда реклама перестает быть случайной и становится максимально точной и нативной», — отметила Марина Кондрашова, генеральный директор Getblogger.

