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Код Безопасности Jinn-Client ПАК доверенной визуализации и подписи
«Jinn Client» – средство создания электронной подписи и доверенной визуализации документов. Оно позволяет ускорить процессы документооборота, а также обеспечить защиту за счет доверенного отображения подписываемых транзакций. Jinn Client версии 2.0 имеет сертификаты соответствия требования ФСБ России к средствам криптографической защиты информации.
Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:
|Коренева Алиса 2 1
|Лебедев Дмитрий 19 1
|Лищенко Ирина 3 1
|Вилкин Артем 2 1
|Анфимов Павел 49 1
|Колыбельников Александр 3 1
|Коростелев Павел 30 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 5
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
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