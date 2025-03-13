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Код Безопасности Jinn-Client ПАК доверенной визуализации и подписи

«Jinn Client» – средство создания электронной подписи и доверенной визуализации документов. Оно позволяет ускорить процессы документооборота, а также обеспечить  защиту за счет доверенного отображения подписываемых транзакций. Jinn Client версии 2.0 имеет сертификаты соответствия требования ФСБ России к средствам криптографической защиты информации.


13.03.2025 «Код Безопасности» подтвердил совместимость Jinn Client с OC «ОСнова» 1
15.08.2024 Компания «Актив» присоединилась  к КиберАльянсу «Кода Безопасности» 1
18.10.2023 «Код Безопасности» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимости своих решений для усиления кибербезопасности 2
22.12.2021 «Актив» и «Код безопасности» представили совместное решение для работы с КЭП 1
23.11.2017 «Код безопасности» обеспечил защиту ФГИС ЦС 1
01.11.2017 «Информзащита» автоматизирует отчетность рыболовецких судов 1
19.09.2017 Россияне придумали «первый в мире» биологический генератор случайных чисел. Как он работает? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 630 6
Информзащита 772 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 856 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
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Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 64 2
Код Безопасности - Континент TLS VPN 12 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 97 1
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