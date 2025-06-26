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Агат РТ Спрут-информ
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|Treolan и «Агат-РТ» начинают сотрудничество 1
|24.02.2025
|Aurus и ГК «Агат-РТ» подписали меморандум о технологическом партнерстве 1
|26.09.2024
|Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства 1
|14.11.2023
|Merlion и «Агат-софт» подписали партнерское соглашение 1
|20.09.2022
|OCS стала официальным дистрибьютором «Агат-РТ» 1
Агат РТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Емельянов Никита 8 2
|Воробьев Андрей 177 1
|Гладышев Евгений 9 1
|Егошин Константин 7 1
|Ачкасов Евгений 38 1
|Мнев Игорь 17 1
|Минеева Ольга 4 1
|Щербина Олег 6 1
|Тржаскал Николай 7 1
|Тряпочкин Николай 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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