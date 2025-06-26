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Агат РТ Спрут-информ


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Treolan и «Агат-РТ» начинают сотрудничество 1
24.02.2025 Aurus и ГК «Агат-РТ» подписали меморандум о технологическом партнерстве 1
26.09.2024 Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства 1
14.11.2023 Merlion и «Агат-софт» подписали партнерское соглашение 1
20.09.2022 OCS стала официальным дистрибьютором «Агат-РТ» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Агат РТ и организации, системы, технологии, персоны:

Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 50 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 471 1
Кеды профессора 6 1
Merlion - Мерлион 844 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 270 1
Cisco Systems 5164 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Eltex - Предприятие Элтекс 165 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 94 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 1
NICE Systems 65 1
Verint Systems 39 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
ФЛАТ - FLAT 25 1
Aurus Russia - Аурус 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21244 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24994 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8946 1
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1031 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12922 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2257 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5575 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1131 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3226 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 504 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4209 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2653 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 707 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 296 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 900 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2965 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13934 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2986 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2004 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8438 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7153 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 62 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1349 1
SPAN - Switch Port Analyzer - RSPAN - Remote Switch Port Analyzer - Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом 33 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 400 1
FXO - Foreign eXchange Office - Аналоговый интерфейс абонентских устройств телефонных станций 28 1
Микрофон - Microphone 2611 1
Аналоговые технологии 2795 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1139 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1788 1
SIP - SIPREC - SIP Recording - Session Recording Protocol 5 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 9 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1826 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
Емельянов Никита 8 2
Воробьев Андрей 177 1
Гладышев Евгений 9 1
Егошин Константин 7 1
Ачкасов Евгений 38 1
Мнев Игорь 17 1
Минеева Ольга 4 1
Щербина Олег 6 1
Тржаскал Николай 7 1
Тряпочкин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17560 1
Казахстан - Республика 5671 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9267 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 340 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4097 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5698 1
VAD - Value Added Distribution 111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 1
Паспорт - Паспортные данные 2611 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8269 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
Создано именных указателей - 177604.
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