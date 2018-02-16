Группа компаний BSS представила итоги 2017 года

Группа компаний BSS подтвердила стабильность и устойчивость своего развития в ежегодном рэнкинге крупнейших ИТ-компаний RAEX («Эксперт РА») и рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». В единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных внесены сведения о программных комплексах BSS.CodyFi, BSS.SignyFi и BSS.VeryFi. Компания продолжила развитие, направленное на разработку и внедрение голосовых сервисов для банковской сферы, развитие омниканального Digital Banking и создания единой экосистемы дистанционных каналов для розничных и корпоративных клиентов.

Внедрение в BSS концепции Agile позволило выйти на новый уровень проектных стандартов при разработке CORREQTS Corporate и CORREQTS Retail. Усилены компетенции команды при Agile-внедрении продуктов. При новой организации управления ожиданиями заказчика повышена вовлеченность обеих сторон в проект. Это облегчает внесение изменений и во многом обеспечивает успех внедрения и дальнейшего использования системы банком. Использование итерационного подхода позволяет определять нужную функциональность на каждом спринте и видоизменять конечный продукт, учитывая запросы клиента.

В 2017 году, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, продажи CORREQTS Corporate выросли в два раза, CORREQTS Retail - в пять раз, BSS Business - в десять раз. Выпущено порядка 10 востребованных продуктов. Система ДБО для физических лиц CORREQTS Retail внедрена в ряде банков, среди которых Банк «ВБРР» (АО), АО АКБ «НОВИКОМБАНК», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «СКБ-банк». Для юридических лиц выпустили целый пакет решений: «Электронный офис», BSS Business - мобильное приложение для юридических лиц, сервисные системы: корпоративные карты, онлайн-конверсия, интеграция с внешним чатом и бухгалтерией.

Пристальное внимание уделено вопросам безопасности. По итогам аудита Group-IB и реализации рекомендаций все решения BSS соответствуют высоким требованиям безопасности. Приоритетным направлением стало привлечение банков для совместного формирования и управления планами развития.

Компания BSS вывела на рынок сервис-роботы «Автосекретарь» и «Интеллектуальный коллектор», чат-бот и нацелена на создание интеллектуального помощника для полноценного взаимодействия с клиентом - естественного общения робота и человека. Развивается концепция голосового банка.

Получила дальнейшее развитие новая продуктовая стратегия. Активно продвигается флагманская платформа CORREQTS и базирующиеся на ней системы: CORREQTS Retail и CORREQTS Corporate, которые стабильно занимают высокие позиции в признанных отраслевых рейтингах. Это результат новой стратегии, успешно реализованных проектов и признания качества платформы.

Система для розничных клиентов CORREQTS Retail получила в 2017 году комплекс усовершенствований, повышающих удобство использования и скорость совершения операций клиентом. Выполнена технологическая оптимизация в целях повышения быстродействия системы и уменьшения уязвимостей. Поддержка SDK, API, сервис-роботов в сочетании с широким функционалом и продуманным пользовательским опытом выделили систему среди конкурентов и сделали ее востребованной.

Успешно стартовало новое решение для розничных клиентов «Виджеты», позволяющее разместить сервисы на сайте банка в виде виджетов. С их помощью даже неавторизованные физические лица могут проверить информацию о начислениях ГИБДД, ЖКХ, ФНС, ФССП и произвести оплату картой любого банка. «Виджеты» приносят банку дополнительный комиссионный доход и позволяют привлекать новых клиентов.

Динамично развивается и дополняется востребованными сервисами комплексное решение для организации дистанционного банковского обслуживания юридических лиц CORREQTS Corporate. «Прямое дебетование», «Корпоративные карты», «Мастер экспорта списка документов», «Онлайн-конверсия», «Белые списки SafeTouch» и другие услуги не только дают бизнесу необходимый, удобный и эффективный функционал, но и способствуют повышению лояльности клиентов.

Серьезный шаг сделан в области развития маркетплейсов – канала продаж небанковских сервисов, предоставляемых банком. Важным продуктом для корпоративных клиентов в 2017 году стал «Электронный офис», интегрированный в платформу CORREQTS, позволяющий банкам максимально эффективно перенести в электронные каналы процессы взаимодействия со своими корпоративными клиентами. С его помощью банки продают клиентам любые сервисы, в первую очередь, неплатежные, формируют маркетплейс. В числе таких сервисов - электронный документооборот, конверсионные операции, партнерские и ко-брендинговые программы. BSS предоставляет достаточный инструментарий, позволяющий банку самостоятельно развивать маркетплейс, контролировать его и управлять им. Обеспечена возможность быстрого и удобного подключения модуля «Электронный офис» сразу после покупки лицензии CORREQTS Corporate.

В середине года приложение BSS Business, востребованное клиентами как малого и среднего бизнеса, так и представителями крупного бизнеса размещено в App Store и Google Play. Приложение для смартфона BSS Business предоставляет возможности информационного сервиса (отчетность по операциям, выписки, ведомость остатков), оформления и подписи платежных получений в рублях РФ, дополнительного контроля (визирования) платежных поручений в рублях РФ. Уполномоченным лицам головной компании средних и крупных корпоративных клиентов BSS Business позволяет в онлайн-режиме осуществлять функции мониторинга, контроля и авторизации (акцепта) расходных операций по счетам дочерних компаний и филиалов.

Пристальное внимание в 2017 году Компания BSS уделяла развитию интеллектуальных голосовых сервисов, основанных на передовых технологиях Machine Supervised Learning. Тема искусственного интеллекта, разработки, внедрения и эффективности умных голосовых сервис-роботов была одна из самых актуальных. Разработанная единая интеграционная платформа BSS.Speech обеспечивает подтверждение личности по голосу, автоматическое преобразование речи в текстовую запись, определение смысла речи и выделение смысловых тэгов. На базе платформы построены «Автосекретарь» и «Интеллектуальный коллектор», а также чат-бот. Использование голосовых сервисов и чат-ботов позволяет существенно повысить скорость обслуживания и качество предоставляемых консультационных услуг, увеличить количество контактов с клиентом за единицу времени.

На ежегодном семинаре BSS представила развитие концепта голосового банка. Возможности голосового банка BSS обеспечивает BSS.Voice.SDK и составляющие программные продукты: BSS.CodyFi — распознавание речи; BSS.SignyFi — семантическая интерпретация и анализ сказанного; BSS.VeryFi — голосовая биометрия.

В 2017 году BSS привлекла новых клиентов и расширила сотрудничество с крупнейшими банками РФ: ПАО «АК БАРС» БАНК, Банк ВТБ (ПАО), АО «БАЛАКОВО-БАНК», АО «Банк Интеза», АО «Банк Русский Стандарт», ОАО «БПС-Сбербанк», Банк «ВБРР» (АО), Банк «Возрождение» (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «Данске банк», ООО «Камкомбанк», АО «Кредит Европа Банк», «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, АО АКБ «НОВИКОМБАНК», МБО «ОРГБАНК» (ООО), АКБ «РосЕвроБанк» (АО), АО «Россельхозбанк», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), АО «АБ «РОССИЯ», ПАО Сбербанк, ПАО АКБ «Связь-Банк», «СДМ-Банк» (ПАО), ПАО «СКБ-банк», АО «СМП Банк», АО БАНК «СНГБ», ПАО КБ «УБРиР», ПАО Банк «ФК Открытие», АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), ПАО КБ «Центр-инвест», АО ЮниКредит Банк, и др.

На протяжении года совершенствовались интернет-банк и мобильный банк ЮниКредит Банка. Россельхозбанк внедрил сервис «Личный кабинет» в системе ДБО для бизнеса на основе решения Компании BSS. Банк ВТБ одним из первых начал работать в промышленной среде СМЭВ 3.0 с запросами судебных приставов-исполнителей, для чего использует решение Компании BSS «BSS e-Government Gate».

В Газпромбанке запущена новая версия системы АС «Домашний банк» с существенным расширением функциональных возможностей. Выполнен ряд проектов, позволяющих значительно расширить функциональность услуги «Кэш-менеджмент». Разработано и внедрено решение, связывающее учетные системы клиентов банка и расчетные системы ГПБ, выполнен большой объем подготовительной работы по переводу ГПБ на новые версии системы ДБО Компании BSS.

В СМП Банке стала доступна новая функциональность системы CORREQTS Corporate. В АБ «РОССИЯ» шло дальнейшее наращивание возможностей РЦК. В Новикомбанке продолжалось совершенствование каналов ДБО в части функциональности (в том числе в части ГОЗ в решении для юрлиц). Проект по внедрению мобильного банка для юридических лиц шел в «Кредит Европа Банке».

Завершен проект внедрения новой системы ДБО для частных клиентов на основе CORREQTS Retail в банке «Российский капитал». Следуя самым высоким стандартам дистанционного обслуживания клиентов, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) запустил интернет-банк и мобильный банк на базе CORREQTS Retail.

CORREQTS Corporate внедрена в банках АО «БАЛАКОВО-БАНК», АО «Данске банк», «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, МБО «ОРГБАНК» (ООО), Банк «СНГБ», АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), ПАО КБ «Центр-инвест». В Банке «Открытие» на базе современной технологической платформы от BSS реализован интернет-банк для клиентов сегмента среднего и крупного бизнеса «Открытие — Бизнес Онлайн».

На протяжении года банки активно внедряли мобильные банковские приложения как для физических, так и юридических лиц. Связь-Банк предложил своим клиентам новый мобильный банк для бизнеса — «Работай Онлайн» на базе решения Компании BSS для корпоративных клиентов BSS Business. Стал доступен клиентам и новый мобильный банк для розничных клиентов «Связь-Банк. Живи Онлайн», реализованный на базе решения BSS. «АК БАРС» Банк запустил мобильное приложение для смартфонов «АК БАРС МОБИЛЬНЫЙ» на основе решения для смартфонов BSS Business, предназначенное для юридических лиц и предпринимателей, использующих систему «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН». Приложение BSS Business стало основой и для мобильного приложения СДМ-Банка — SDM Business Mobile, доступного для владельцев устройств на платформе iOS и Android. На базе решения BSS запущен мобильный банк для бизнеса «Камкомбанк-Бизнес» в Камском коммерческом банке. «Российский капитал» внедрил мобильное приложение «РК Бизнес Мобайл» для корпоративных клиентов на платформах iOS и Android.

В части внедрения голосовых сервисов 2017 год запомнился крупным проектом в БПС-Сбербанке по запуску smart IVR и созданию виртуального оператора «Алеся». Сервис, основанный на технологии Machine Supervised Learning для распознания естественной речи, обрабатывает входящие звонки Контакт-центра банка. Интеллектуальный робот-секретарь «Алеся» обучена определять суть обращения и отвечать на поставленные в свободной форме вопросы. Чат-бот от BSS ведет диалог в самых популярных мессенджерах: Viber, Telegram, Facebook Messenger и в мобильном приложении банка.

Из зарубежных проектов стоит выделить внедрение решений BSS в Республике Казахстан. Система ДБО для корпоративных клиентов CORREQTS Corporate установлена в Национальном Банке Казахстана, АО «Bank RBK», АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» и АО «Tengri Bank». Активно продвигалось мобильное приложение для бизнеса. Выведена на рынок система ДБО для розничных клиентов CORREQTS Retail. Интерес к голосовым технологиям проявили телекоммуникационные компании ТОО «КаР Тел» (телеком оператор Beeline) и АО «Кселл», где запланированы пилотные проекты. Реализация проекта запланирована и в АО «Евразийский банк».

Компания BSS интегрирует в свои продукты решения партнеров, которые востребованы банками и их клиентами. Так, реализована интеграция с облачными решениями СКБ Контур и чатом LiveTex, доступен сервис бизнес-аналитики CASHOFF, поддерживается программный комплекс PayControl, предназначенный для безопасного подтверждения пользователем операций в системах дистанционного банковского обслуживания.

В 2017 году компания BSS совместно с разработчиком алгоритмов распознавания лиц NtechLab представила новое технологическое решение для банков на основе двухфакторной биометрической идентификации. Созданный компаниями продукт использует алгоритмы распознавания лица и голоса, что позволяет не только на порядок повысить скорость и надежность аутентификации клиентов банка, но и запускать принципиально новые для рынка сервисы. NtechLab является одним из лидеров мирового рынка решений в области нейронных сетей.

Совместная разработка NtechLab и BSS позволит повысить популярность банковских операций с мобильного телефона и обеспечить рост безопасности операций без влияния на качество клиентского опыта. Решение двух компаний может быть использовано как в области дистанционного подтверждения операций, так и для быстрой персонализации предложений клиентам в отделениях банков.

По итогам 2017 года рост продаж Компании «БСС-Безопасность» составил 139%. Прирост клиентов Удостоверяющего центра, без учета государственных контрактов, по сравнению с 2016 годом составил 40%. В 2017 году «Удостоверяющий центр» «БСС-Безопасность» выдал более 700 сертификатов. Важным достижением стало оказание услуг на уровне федеральных и региональных органов государственной власти и значительный рост числа новых клиентов.

Среди крупных проектов важно отметить работу с Федеральной службой судебных приставов, Департаментом информационных технологий города Москвы, ГБОУ Дополнительного профессионального образования «Московский областной учебный центр», Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, ООО «Коммерческий Индо Банк».

Новыми клиентами компании «БСС-Безопасность» в 2017 году стали Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное казенное учреждение «Федеральный центр информатизации счетной палаты Российской Федерации», Администрация Дмитровского муниципального района Московской области, Администрация города Владимира, ГБОУ Дополнительного профессионального образования «Московский областной учебный центр», МБУ «Служба благоустройства» (ГО Черноголовка), ПАО «Великие Луки Банк», Казённое учреждение Ненецкого АО «Ненецкий информационно-аналитический центр», ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

В 2017 году «БСС-Безопасность» получила лицензию ФСБ России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. В связи с этим в 2018 году компания намерена существенно расширить сферу деятельности в области технической защиты информации и в области защиты важных объектов оборонной и космической отрасли, отнесенных законодательством к государственной тайне. Планируется, что работа в этом направлении позволит увеличить количество заказчиков в государственном секторе и приобрести опыт защиты информации на объектах критической инфраструктуры.

Подводя итоги года, генеральный директор компании «БСС-Безопасность» Андрей Платицын подчеркивает: «Наша компания гордится сохраняющейся тенденцией роста бизнеса, увеличения объемов продаж и количества новых клиентов. Уверены, компании под силу не только сохранить имеющуюся динамику развития, но и улучшить показатели. Для этого есть ключевые предпосылки – наши технологии, опыт, экспертиза и высокая репутация «БСС-Безопасность» на рынке услуг информационной безопасности».

Планы BSS на 2018 год подразумевают курс на реализацию нацеленной на создание единой цифровой экосистемы дистанционных сервисов стратегии, способной помочь банкам достигнуть большей эффективности бизнеса и предоставить клиентам наилучший пользовательский опыт.

Генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко сказал: «Подводя итоги года, мы с гордостью отмечаем, что BSS превратилась в современную технологическую компанию с прогрессивной культурой производства и новой внутренней культурой, открывшей возможности привлечения лучших специалистов отрасли. Компания создает лучшие на рынке цифровые сервисы, позволяющие нашим клиентам становиться более эффективными с точки зрения бизнеса и максимально привлекательными с точки зрения пользовательского опыта».