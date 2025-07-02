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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс Командировки


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 «Яндекс Командировки»: число деловых поездок за рубеж выросло в 2 раза 1
21.02.2025 «Яндекс Путешествия» предложат скидки тем, кто путешествует по работе 1
05.07.2023 «Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Яндекс Командировки и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7865 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13383 1
8546 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 51 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12443 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25047 2
Intranet - Extranet - Экстранет 97 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12938 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21160 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4694 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32271 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9473 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21267 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 635 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 91 1
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Казахстан - Республика 5678 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44463 1
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Беларусь - Белоруссия 5869 1
Германия - Федеративная Республика 12808 1
Италия - Итальянская Республика 4392 1
Турция - Турецкая республика 2431 1
Узбекистан - Республика 1798 1
Таиланд - Королевство 841 1
Китай - Шанхай 793 1
Абхазия - Республика 177 1
Китай - Шэньси - Сиань 30 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1283 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6642 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5212 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19424 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3430 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11346 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 931 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24983 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6144 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49597 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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