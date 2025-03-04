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Колмар УК

Колмар УК

Группа «Колмар» - флагман угледобывающей отрасли на Дальнем Востоке.  В 2014 году была принята стратегия развития "Колмара" как компании полного цикла: от геологоразведки и добычи – до обогащения, транспортировки по железной дороге, перевалки в порту и экспорта. В перспективе ставилась цель увеличить долю российских коксующихся углей премиального качества на азиатско-тихоокеанском рынке.


04.03.2025 Холдинг «Колмар» ускорил согласование, подписание и исполнение документов с помощью «1С:Документооборот» 1
11.12.2024 «Колмар» с помощью B2B-Center создает единое цифровое пространство для закупок 2
08.12.2022 ГК 1520 цифровизировала угольный маршрут к ГОК «Инаглинский» в Якутии 1
09.02.2017 «Мегафон» обеспечила мобильной связью поселок угольщиков в Якутии 2
13.01.2011 Объём электронных торгов на площадке B2B-Center в 2010 г. вырос в 3 раза 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Колмар УК и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 226 2
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 1
МегаФон 8978 1
Роснефть - РН-Сибнефтегаз 4 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 30 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4527 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 464 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2197 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 556 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1172 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20784 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3473 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27983 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 14 1
РТС-тендер - B2B-Center - ЭТП Плюс 1 1
Бойко Андрей 51 1
Дегтярев Алексей 57 1
Костерин Александр 20 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 943 2
Россия - РФ - Российская федерация 145752 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 61 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 470 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 806 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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