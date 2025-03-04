Группа «Колмар» - флагман угледобывающей отрасли на Дальнем Востоке. В 2014 году была принята стратегия развития "Колмара" как компании полного цикла: от геологоразведки и добычи – до обогащения, транспортировки по железной дороге, перевалки в порту и экспорта. В перспективе ставилась цель увеличить долю российских коксующихся углей премиального качества на азиатско-тихоокеанском рынке.