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ГПБ ГС-инвест Arenadata One OLTP Edition Arenadata One OLAP Edition
|21.04.2025
|Группа Arenadata приобретает интеллектуальные права на продукт в сегменте СУБД общего назначения 1
|05.02.2025
|Выручка группы Arenadata превысила 6 млрд руб. в 2024 году 3
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Пустовой Максим 34 2
|Шишков Евгений 6 1
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