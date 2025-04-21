Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

ГПБ ГС-инвест Arenadata One OLTP Edition Arenadata One OLAP Edition



21.04.2025 Группа Arenadata приобретает интеллектуальные права на продукт в сегменте СУБД общего назначения 1
05.02.2025 Выручка группы Arenadata превысила 6 млрд руб. в 2024 году 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 260 2
Orion soft - Орион софт - 133 1
8396 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 100 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Oracle Corporation 6750 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2005 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 1
Selectel - Селектел 401 1
Broadcom - VMware - Greenplum 108 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4315 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 520 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7606 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1954 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 427 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 882 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 383 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2565 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6253 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11269 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 954 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5877 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10516 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5136 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10322 1
Data Governance - Руководство данными 129 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2198 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 284 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 522 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4906 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 182 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 157 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 1
Orion soft - Proxima DB 46 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - Smart Storage Manager - SSM 4 1
Orion soft - Nova Container Platform 45 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 26 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1311 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 127 1
Huawei nova - Серия смартфона 66 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 28 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 113 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1017 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 124 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 1
Пустовой Максим 34 2
Шишков Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 2
Энергетика - Energy - Energetically 5194 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7958 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2544 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1991 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153