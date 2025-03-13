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MBSE Model-Based Systems Engineering Модельно-ориентированная системная инженерия


13.03.2025 «Аскон» вырос на 18% в 2024 году 1
14.01.2022 Что такое MBSE-подход к проектированию и каковы его преимущества? 6
14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square 1
01.07.2021 Denso внедрила программные продукты «Сименс» с целью цифровой трансформации процессов проектирования автомобильных комплектующих 1

Публикаций - 4, упоминаний - 9

MBSE и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 221 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 121 1
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