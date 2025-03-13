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MBSE Model-Based Systems Engineering Модельно-ориентированная системная инженерия
MBSE и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
|INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
|Епишев Антон 5 1
|Боровков Алексей 14 1
|Федотов Евгений 4 1
|Лях Семен 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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