Smart Technologies Aquarius Nemifist Немифист
NEMIFIST – компания основана в 2021 году в Москве, входит в группу компаний «Аквариус». Деятельность началась с производства первого эксклюзивного персонального компьютера в столе. За 3 года в компании выделены направления производства готовых и эксклюзивных компьютеров.
Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 824 2
|Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
|Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
|Кумпель Артем 34 3
|Полищук Николай 3 3
|Калинин Алексей 65 3
|Столяров Алексей 2 1
|Зотеева Дарья 1 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Ефремов Никита 4 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Нагорный Никита 2 1
|Фролов Павел 84 1
|Forbes - Форбс 822 1
|Ведомости 1008 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1872 1
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