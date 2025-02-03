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Smart Technologies Aquarius Nemifist Немифист

Smart Technologies - Aquarius - Nemifist - Немифист

NEMIFIST – компания основана в 2021 году в Москве, входит в группу компаний «Аквариус». Деятельность началась с производства первого эксклюзивного персонального компьютера в столе. За 3 года в компании выделены направления производства готовых и эксклюзивных компьютеров.


03.02.2025 Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику на 81% 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 3
18.03.2024 «Аквариус» будет выпускать игровые ПК 1
18.03.2024 ГК «Аквариус» и Nemifist объявляют о старте технологического партнерства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 3
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Технологии 3 1
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