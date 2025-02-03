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Digma SSD

Digma SSD


03.02.2025 SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому 2
23.05.2023 На рынке появилась линейка высокоскоростных внешних SSD Digma емкостью до 2 ТБ 1
18.04.2023 Бренд Digma Pro выпустил серию высокоскоростных SSD объемом до 4 ТБ 1
29.11.2022 Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM 1
15.11.2022 Новые высокоскоростные SSD Digma TOP G3 со скоростью чтения до 7400 МБ/с 1
03.03.2022 Digma выходит на рынок SSD 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Digma SSD и организации, системы, технологии, персоны:

Digma 187 6
Merlion - Мерлион 803 4
Phison 8 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 595 1
Transcend Information 73 1
Samsung Electronics 10272 1
Western Digital Corporation - WDC 550 1
Kingston Technology 198 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
Adata Technology 102 1
Patriot Memory 73 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 6
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 328 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1257 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 566 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 3
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 449 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12199 2
Наушники - Headphones 4013 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 659 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 818 2
NAND TLC 3D flash memory - Triple-Level Cell NAND flash memory 13 2
Кнопочное управление 556 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4634 2
Аксессуары 3886 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1890 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1482 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2684 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12047 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1388 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3471 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1257 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1910 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 324 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5725 1
USB Type-A - USB-A 515 1
NAND 3D flash memory 84 1
NAND QLC 3D flash memory - Quad-Level Cell NAND flash memory 8 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 145 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 892 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2537 1
NAND flash memory - флеш-память 626 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 4
Digma Pro 50 2
Microsoft Windows 15686 2
Google Android 14016 2
Western Digital - WD SSD Dashboard 6 1
Acronis True Image 94 1
Digma Top 2 1
Apple macOS 2067 1
Linux OS 9972 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Digma RUN 2 1
Digma Mega Х 2 1
AMD ARM Cortex R - Серия микропроцессоров 9 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 2
Китай - Тайвань 3990 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Южная Корея - Республика 6654 1
США - Калифорния 4631 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
Импортозамещение - параллельный импорт 486 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5912 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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