BSIMM Building Security In Maturity Model

BSIMM - Building Security In Maturity Model

20.11.2025 ИБ-компания Swordfish Security разместила на Mos.Hub курсы по информационной безопасности 1
25.09.2024 Positive Technologies выпустила фреймворк для безопасной разработки приложений 1
26.11.2019 Михаил Иванов, Росбанк -

Новые вызовы в ИБ связаны с двусторонней аутентификацией «банк-клиент» и «клиент-банк»

 1
26.11.2019 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет» -

Проблема бизнеса — не в новых киберугрозах, а в неумении противостоять старым

 1
16.04.2008 23 апреля откроется Interop Moscow 2008 1

Google LLC 12210 1
Microsoft Corporation 25211 1
IBM - International Business Machines Corp 9549 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1213 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 408 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 169 1
OpenText - Micro Focus - Novell 873 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Alfresco Software 148 1
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 1
Siemens AG - Siemens Group 2627 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1488 1
Tesla Motors 423 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5201 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 417 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31458 4
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 334 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 751 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7561 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72607 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33782 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7733 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13569 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3139 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6827 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12309 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2673 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7363 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2671 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11354 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 62 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27075 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8438 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56837 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5352 1
DevOps - Development и Operations 1056 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4442 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8840 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8125 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4522 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5226 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 458 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 431 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  732 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 332 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5838 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8648 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 985 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2419 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22904 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3403 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1348 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6988 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8069 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 223 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5144 3
Positive Technologies - AppSec Table Top 1 1
Linux OS 10838 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 274 1
Microsoft Windows 16279 1
Oracle Java - язык программирования 3324 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 47 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 1
Kojm Tomasz - Кожм Томаш 2 1
Иляхин Евгений 1 1
Morton Andrew - Мортон Эндрю 15 1
Иванов Михаил 110 1
Янкин Андрей 45 1
Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 1
Карапетков Стефан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155967 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53364 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Великобритания - Кембридж 261 1
США - Пенсильвания 364 1
США - Массачусетс 510 1
Европа 24609 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51057 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3066 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15003 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8214 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5285 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7310 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1120 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2532 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25842 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 372 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1060 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17342 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2905 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6890 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 786 1
Аудит - аудиторский услуги 3072 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 1
Reference - Референс 203 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3688 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6209 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2754 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4661 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6224 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 167 1
