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МДИС


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Группа Астра» и ГК МДИС объявляют о стратегическом партнерстве и объединяют технологии для безопасной миграции с Microsoft AD на Linux 2
04.06.2025 «Ред Софт» и ГК «МДИС» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и создании комплексного решения для безопасного перехода с Microsoft AD на Linux 5
19.09.2024 Netwell объявил о начале сотрудничества с семью топовыми ИT-компаниями 1
24.08.2011 6 сентября в Москве откроется Международная выставка и конференция «Информационные технологии в энергетике 2011» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 9

МДИС и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24864 1
Ред Софт - Red Soft 801 1
Модус-Энерго 1 1
Axel Pro - Аксель Про 8 1
МД Информационные Системы 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 1
Netwell - Нетвелл 50 1
Ростелеком 9949 1
8492 1
Directum - Директум 1126 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Монитор Электрик 11 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 18 1
Zelax - Зелакс 90 1
Монител 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5954 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1317 1
Управляемость - Manageability 1779 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10936 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 727 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 448 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10599 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 146 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8889 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8298 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1982 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 868 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2580 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 357 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2231 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13817 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1380 2
МД Информационные Системы - Granulex 3 2
Linux OS 10250 1
МДИС - Granulex Recovery 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 362 1
Ред Софт - Ред Адм 54 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 202 1
Дыдыкина Лариса 2 2
Рустамов Рустам 444 1
Прянишников Николай 301 1
Винокур Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 4
Энергетика - Energy - Energetically 5239 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2558 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6009 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Национальный проект - Цифровая подстанция 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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