Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

О том, как создать единую городскую информационную систему из разрозненных источников данных, что общего между госуслугами и заказом пиццы, и как технологии повышают рейтинг города и делают его более привлекательным для инвесторов и туристов, рассказывает Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

CNews: Какие ключевые ИТ-проекты сейчас реализуются в Петербурге?

Денис Чамара: Все наши планы и проекты должны максимально отвечать выбранному на федеральном уровне курсу программы «Цифровая экономика». К основным ИТ-проектам в 2019 году, которые, безусловно, учитывают положения национальной программы, можно отнести, во-первых, создание «Цифровой панели управления городом». Это позволит обеспечить сбор и обработку потоков информации различных уровней и создание аналитической базы, которая поможет принимать обоснованные управленческие решения в целях эффективного социально-экономического развития города. Прототип системы уже существует. Параллельно на наших наработках в процесс включились Архангельская область и Ненецкий автономный округ. В планах – запустить ее на Северо-Западе.

Второй немаловажный проект – «Умное правительство». Он появился весной, во время мозгового штурма на стратегической сессии, которую проводил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с участием членов правительства и ключевых комитетов. Суть в том, чтобы переформатировать государственные функции и процедуры под выдачу сервисов. Для этого мы будем использовать весь инструментарий наших автоматизированных систем, а их 89. С его помощью мы можем создавать ID-профиль жителя Санкт-Петербурга, а в последующем и ID-профиль туристов, посещающих Петербург.

Простой пример из ближайшего будущего: при рождении ребенка у вас уже есть предложения в виде сформированных заявок на получение свидетельства о рождении, субсидий, на постановку в очередь в детский сад. Вам остается их только принять. Также проект подразумевает выход за рамки госуслуг и предоставление в проактивном режиме любых городских сервисов. С точки зрения технологии, это реализуется очень просто, сейчас важнее решить административные вопросы. Проект рассчитан на два года.

И третий большой проект – это развитие систем безопасности в Санкт-Петербурге. Его запуск рассчитан на один год, но мы планируем получить ощутимые результаты уже к концу лета–началу осени. Здесь мы также используем комплексный подход: задача не просто увеличить количество видеокамер и зон безопасности, а создать единую платформу для принятия управленческих решений. К этому добавится автоматизированное реагирование на происшествия, интеллектуальная обработка видео на основе нейронных сетей, работа с большими данными. Также мы хотим расширить функциональные возможности существующих средств мониторинга. Например, камера контроля скорости мониторит нарушение правил стоянки, парковки, выезд на выделенную полосу. Более того, на уже установленные камеры мы можем смонтировать системы мониторинга атмосферного воздуха, что сейчас востребовано жителями.

И, конечно, мы не перестаем заниматься реализацией национальных проектов цифровой экономики. Региональный проект по информационной инфраструктуре, например, неукоснительно выполняется, и достижение показателей Санкт-Петербурга близится к 100%.





CNews: Раз мы уже коснулись вопроса расширения функциональности инфраструктуры, какие перспективы вы видите у технологии 5G?

Денис Чамара: Мы собирали сотовых операторов для обсуждения этого вопроса. Все настроены очень хорошо, но ждем решения Минсвязи по выделению частот. Пока у нас камень преткновения с военными, потому что частоты находятся очень близко. Однако нам выделили частоты под экспериментальное распределение диапазонов, и если удастся, то зоной для пилотирования технологии 5G станет Невский проспект. Мы уже предложили Вконтакте поучаствовать в этом проекте. Думаю, что, правильно подав зону на Невском, мы сможем заинтересовать существующих пользователей, поскольку в Китае и Южной Корее 5G уже активно используется. То есть не просто привлечь туристов, а еще на них «потренироваться».

CNews: А что насчет бесплатного городского Wi-Fi? Планируете ли вы увеличить количество таких зон в этом году?

Денис Чамара: В этом году мы сосредоточили внимание на местах массового скопления граждан: делаем общедоступные зоны Wi-Fi в поликлиниках, в 5 больницах, в реконструируемых парках – их порядка 8, во всех МФЦ. Несмотря на великолепные условия предоставления услуг сотовых операторов, считаю, что бесплатный Wi-FI в МФЦ – правильная история, поскольку к ней мы можем привязать дополнительные сервисы.

Кроме того, мы с коллегами предложили создать там интерактивные зоны. Хотя я всех и призываю получать часть услуг в электронном виде, МФЦ – очень популярная структура. И как раз создание интерактивных зон, особенно в нагруженных подразделениях, поможет нам показать преимущества электронных сервисов. Здесь должен быть специальный человек и удобное рабочее место, а не просто терминал. Присели, рассказали, прошлись по всем пунктам, запомнили алгоритм. Первый шаг – это регистрация в ЕСИА. Пока сидишь в очереди, можно подать заявку.

CNews: То есть таким образом будете стимулировать переходить на электронные сервисы?

Денис Чамара: Да. Вовлечение – это достаточно сложный процесс, а дальше уже простая история, когда инструментарий легко использовать. Вообще у нас идеология такая – госуслугу можно получить так же просто, как заказать пиццу: раз, два, три и все. Понятно, что с федеральными сложнее. Часть сервисов будем переводить в упрощенный вид, чтобы было максимально удобно.

Более того, совместно с Вконтакте мы прорабатываем вопрос о развитии госуслуг и на их платформе. По ряду причин мне пока тяжело сказать, в каком виде будет реализован этот проект. Но коллеги очень живо откликнулись, и пилотировать будем в ближайшее время.

CNews: Здравоохранение и образование – всегда сложные для государства темы. Чем ИТ помогает этим областям в Санкт-Петербурге? Какие проекты уже внедрены, какие планируются к внедрению?

Денис Чамара: За предыдущие годы мы достаточно много вложили в здравоохранение, с точки зрения насыщения технологиями. На сегодня в городе реализованы такие пилотные проекты, как обмен данными лабораторных и инструментальных исследований, управление очередями на оказание медицинской помощи, электронная медицинская карта пациента, центральный архив медицинских изображений, запись на прием к врачу в электронном виде. Часть из них теперь реализуется и в других регионах страны. Все медицинские организации, имеющие право на выписку льготных рецептов, могут делать это полностью в электронном виде. Руководителям отрасли здравоохранения мы предоставили инструменты для отображения статистических данных по эффективности оказания медицинских услуг населению, причем в разрезе каждого уровня управления. Но чтобы все это хорошо функционировало, мне кажется, мы и здесь должны вести себя поактивнее. Необходимо, чтобы то же ведение электронной медицинской карты было просто закреплено как KPI за руководителем лечебного учреждения.

Что касается сферы образования, то в Петербурге в электронном виде предоставляются такие услуги, как запись в школы и детские сады, проведение аттестации педагогов, во всех школах города внедрены электронные дневники и журналы. Для безопасности обучающихся с 2016 года работает услуга по информированию родителей о времени прихода в школу, об их рационе питания за день. Несмотря на то, что еще не все родители регулярно пользуются системой, уже сейчас охват горячим питанием в школах увеличился на 25%, в том числе за счет контроля со стороны родителей, пропускная способность в столовых за перемену увеличилась в 4 раза. До конца 2020 года проект будет реализован во всех образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.

CNews: А в культурной сфере города какие идут проекты?

Денис Чамара: В культурной сфере мы тоже должны проявлять большую инициативу, предлагая со стороны города услуги для туристов. Китайские группы, к примеру, всегда обособленно занимались культурным посещением Санкт-Петербурга. То есть они самостоятельно формируют предложения для сограждан, и получается, что деньги уходят в Китай. Это не совсем правильно. Со своей стороны мы можем предложить инструментарий, но профильные комитеты должны быть также заинтересованы в этом.

Несколько недель назад в Администрации президента мы довольно настойчиво выступали относительно введения электронной визы. Сейчас это реализовано для жителей Владивостока, следующие Калининград и область, мы предлагали Петербург и Москву. Мы предлагали решить задачу до осени. Понятно, в этом проекте есть много вопросов, у тех же погранслужб, ФСБ, МВД и так далее. Но использование электронной визы позволит нам сформировать комплекс туристических услуг, ввести ID туриста. Технически реализовать весь этот комплекс можно достаточно быстро. И здесь уже речь идет не просто о привлекательности Петербурга, а о тренде.

CNews: Толчком к которому послужил Чемпионат мира по футболу?

Денис Чамара: Да, мы потренировались на ID болельщика. Все понятно, все работает, осталось подключить ресурсы. Там довольно простые вещи: тот же бесплатный бесшовный Wi-Fi по ID-карте или по ID-приложению, при котором не нужно будет каждый раз авторизоваться. А пакеты безопасности можно создать под разные задачи – по критериям проживания, времени пребывания, культурной программе, проезду и так далее. Возможностей очень много.

CNews: Расскажите, какие проекты нацелены на содействие бизнесу.

Денис Чамара: Еще два года назад у строительного бизнеса было много проблем из-за административных барьеров, длительных согласований и подготовки документов. Мы решили создать универсальную интеграционную платформу «Единая система строительного комплекса». Кстати, среди инициаторов этого проекта были крупные петербургские строительные фирмы. Совместно мы разобрали процессы во взаимодействии исполнительных органов государственной власти и застройщиков, от самых простых до сложных, разложили все функции, выяснили сроки, которые занимает прохождение всех процедур в традиционном «бумажном» порядке, определили, какие из них можно сократить. Для старта проекта мы взяли процедуры, которые носили принципиальный характер. Через год в промышленную среду была запущена первая версия системы.

CNews: То есть через год был готов полноценный инструмент, который заработал?

Денис Чамара: Да, через год был создан полноценный инструмент, к 2018 году было переведено в электронный вид 48 процедур, и, как результат, с 17 места в рейтинге инвестпривлекательности Петербург поднялся на 4-ое. Так общими усилиями, потратив год, мы со строителями добились конкретного результата.

CNews: Какие есть еще болевые точки в городе? Строителям вы помогли, кто еще к вам приходит с такими проблемами?

Денис Чамара: Промышленники и инвесторы. Сейчас мы с новым руководителем Комитета по промышленной политике и инновациям Юрием Калабиным как раз разрабатываем архитектуру для инвестиционно-промышленного хаба, который должен заработать по принципу того же строительного комплекса. Мы хотим создать экосреду для промышленников и инвесторов. Туда же включим предпринимателей на всех уровнях: от крупных до ИП. Наша цель – создание «единого окна», через которое мы сможем исполнять ожидаемые услуги и предлагать новые уже проактивным способом.

Сейчас это достаточно разрозненная структура, поэтому действовать нужно очень активно. Думаю, что в этом году архитектурно, административно и технологически мы должны выйти на проект. И в следующем году запуститься, поскольку у нас задача – принести триллион в бюджет города. А это прямой инструмент, и чем проще у нас в Петербурге будет процедура для предпринимателей, промышленников и инвесторов, тем больше город сможет зарабатывать.

Денис Чамара: В Москве классные системы, и они могут себе их позволить. Мы не можем, поэтому делаем по-своему

CNews: В городе накоплены огромные массивы данных, как вы с ними работаете?

Денис Чамара: Сразу оговорюсь, данные, которые мы накапливаем, используются, в первую очередь, для безопасности и удобства граждан. Это не слежка, как многие думают, а сбор аналитики для предотвращения тех или иных неприятностей, даже самых простых: ДТП, пробок. Это и расчет необходимого количества полицейских на определенной территории для обеспечения безопасности.

Данные используются для работы по трем направлениям. Первое – транспортные модели Санкт-Петербурга. Все понимают, что это острая проблема, и она будет только расти. Второе – формирование безопасных зон, с точки зрения нарушения ПДД, регулирования трафика. И третье – крупные мероприятия. Здесь мы тоже включаем транспортную составляющую, а также данные участников по странам прибытия, возрастам и так далее. В дальнейшем сюда мы бы также добавили проактивные услуги: на определенной территории, определенные тяготения, вкусы и предпочтения. Яндекс использует данные технологии достаточно долго и активно. Но мы обращаемся не только к наработкам Яндекса, а еще и к операторам сотовой связи, а также к независимым разработчикам, которые предлагают свои алгоритмы обработки больших данных. В этом вопросе мы также исследуем рынок. Именно конкуренция порождает технологию.

CNews: Какие из ваших проектов, реализованных в Петербурге, оценили коллеги из других регионов?

Денис Чамара: Сейчас идет активное внедрение нашей информационно-аналитической системы в регионах: Архангельской области, Вологодской области, Чечне, с которой мы работаем с 2000 года. Также у нас есть проекты в Алтайском крае.

«Безопасный город» сейчас вступает в активную фазу. Нас поддержали в МЧС, но пока не могу назвать регионы, где будет внедрение. Мы создали достаточно хорошую систему, а главное – недорогую. В этом мы, конечно, отличаемся от Москвы. Я не говорю плохо про Москву, просто считаю, что оптимизация стоимости происходит в рамках имеющихся финансовых возможностей регионов. В Москве классные системы, и они могут себе их позволить. Мы не можем, поэтому делаем по-своему.

CNews: А за рубежом?

Денис Чамара: Из международного опыта, в апреле мы стали чемпионами конкурса World Summit On The Information Society 2019, который проходил в Женеве. Наш портал «Общедоступные библиотеки Санкт Петербурга» набрал больше всего голосов в категории «Доступ к информации и знаниям». По сути, проект вырос на хорошем функциональном заказе из библиотеки им. В.В. Маяковского. Они четко понимают, что надо потребителю. На этом была построена вся структура, создано единое цифровое пространство для 198 библиотек города с обслуживанием по единому читательскому билету.

Результаты исследований по библиотечной системе показали, что половина всех пользователей – это молодые люди в возрасте 18–34 лет. За последние 10 лет посещаемость городских библиотек выросла в 3 раза, до 21,1 миллиона пользователей в 2018 году. То есть нельзя сказать, что молодые люди все в гаджетах, и это здорово.

CNews: Вступая в должность председателя комитета, вы планировали уделять пристальное внимание вопросу импортозамещения в ИТ. Какие успехи были сделаны в этом направлении?

Денис Чамара: Сегодня все государственные информационные системы Санкт-Петербурга, в том числе сервисы, в основном состоят из компонентов собственной разработки и используют отечественное либо открытое прикладное ПО. При этом система защиты информации в регионе выстраивается исключительно с использованием отечественных разработок. Например, в Распределенном региональном центре обработки данных (РРЦОД) успешно эксплуатируется отечественная система хранения Raidix, на которой хранится около 35% видеоархива городской системы видеонаблюдения.

Мы также тестируем различное прикладное программное обеспечение отечественного производства – это офисные приложения, мессенджеры и CRM. И если тестирование проходит успешно, то внедряем все в текущую деятельность. Например, «Портал Битрикс 24». Также в 2018 году мы заключили соглашение о стратегическом партнерстве по реализации импортозамещения в области информационных технологий с «РусБИТТех-Астра». Развернут тестовый стенд с установленной операционной системой Astra Linux, с ее помощью специалисты изучают работоспособность информационных систем. Сейчас ведется тестирование рабочих мест пользователей МАИС ЭГУ.

То же самое можно сказать об использовании отечественного телекоммуникационного оборудования для сохранения независимости, защищенности и резервирования закрытой сети передачи данных, на базе которой работают все городские сервисы и информационные системы.

CNews: Как прошел проект по переходу на PostgreSQL? Завершен ли он, какие системы охватил, удалось ли полностью заместить прежнюю проприетарную СУБД?

Денис Чамара: Как я уже сказал ранее, сейчас все новые программные компоненты используют отечественное или открытое прикладное ПО, СУБД не исключение. Сегодня в системах города активно используются СУБД PostgreSQL, Redis, MySQL и Mongo. Мы держим устойчивый курс на отказ от продукции компании Oracle. Переход уже осуществлен на 70%. Также постепенно переходим на микросервисную архитектуру с использованием открытых СУБД, что позволяет одновременно отказаться от Oracle и внедрить более современные подходы в архитектуре систем.

CNews: Как обстоят дела с отраслевыми кадрами в Санкт-Петербурге?

Денис Чамара: С кадрами у нас сейчас сложная ситуация. Рынок перегрет. Но мы все-таки держим уровень и подготовку специалистов на достаточно хорошем уровне. Тем не менее утечка кадров сильно ощущается не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. Но считаю, что у нас более выгодные условия, поскольку в городе много опорных вузов.

Сейчас идет работа над локальным, но стратегическим проектом – платформой «Развитие человеческого капитала». В итоге мы хотим получить инструментарий, который позволит установить правила на отраслевом рынке, опираясь на спрос работодателей и подготовку кадров. Мы ведем активные переговоры с потребителями, работодателями, с вузами. Так мы сможем сформировать наглядную картину по рынку труда, вовлекая всех участников процесса и выводя их из серых зон, так называемых «зон договоренностей». Это должна быть понятная экосистема, которая в дальнейшем позволит регулировать потоки трудовых ресурсов. А без этого дальше уже не получится. Мы не можем бесконечно плодить тестировщиков, когда они в принципе могут быть и не нужны.

CNews: Какие проекты по профильной подготовке школьников и студентов проводит комитет?

Денис Чамара: Лично для меня эта вещь очень важна. С 2005 года в городе проводится Балтийский научно-инженерный конкурс для школьников старших классов. Мы понимаем, что без вовлечения именно этого сегмента отрыв в отрасли будет только увеличиваться. Молодые разработчики предлагают очень много идей, и они настолько правильные, настолько живые – бери и воплощай в жизнь. К примеру, проект по защите информации. Конечно, я понимаю, что реализация достаточно любительская, но поражает сама идея и подход. Это простой алгоритм, который позволяет повысить защищенность информации в разы. Мы отдали проект на тестирование и дальнейшую проработку.

Участник из Екатеринбурга предложил интересное решение по сурдопереводу. Такой разработки я не видел ни разу. Это браслет со встроенным динамиком, который по движению мышц руки голосом озвучивает язык глухонемых. Точность воспроизведения порядка 88 процентов. При том, что сама конструкция была собрана из подручных средств. Мы передали этот стартап в венчурный фонд, чтобы развивать дальше.

Следующая часть – это студенты. Могу сказать, студенты – это самые жизненные ребята в плане внедрения стартапов и новых технологий. Если школьники скорее романтики, то у студентов практический подход. Их идеи уже имеют высокую степень проработки и готовы к производству. Несколько ребят были даже трудоустроены. Для студентов мы проводим ежегодный международный хакатон «Молодые умы для умного города». Алгоритм проекта можно сравнить с «Лидерами России», только это сугубо отраслевое мероприятие.

CNews: Количество ИТ-проектов с каждым годом растет, они усложняются. Можете рассказать в цифрах о бюджете комитета?

Денис Чамара: Бюджет комитета – около 13 миллиардов рублей. Примерно треть – это зарплата, потому что все МФЦ, ГМЦ и управление информационными технологиями (УИТС) – это государственные казенные учреждения с прямым финансированием при ведомственной структуре. Порядка 3 миллиардов идут на обслуживание «Безопасного города». Также достаточно высоки эксплуатационные расходы, поскольку структура разветвленная, включает 89 информационных систем. Плюс обеспечение исполнительных органов. телекоммуникационными услугами и оборудованием. В итоге на развитие системы остается немного – порядка полумиллиарда. Но здесь у нас даже в большей степени кооперация, поскольку, развивая систему для регионов, мы также оттуда получаем дополнительное финансирование. Также у нас есть два подведомственных ГУПа, и большинство инструментов развития мы реализуем за счет их прибыли. То есть выстраивается такая сбалансированная история.

CNews: А какова динамика бюджета?

Денис Чамара: Уточню, что входим мы в бюджет примерно с 12 миллиардами, я имею в виду контрольные цифры, которые нам дают, а выходим с 15 миллиардами. То есть нам приходится защищать свои проекты и показывать свою эффективность. Если по памяти, то в 2017 и 2018 годах было по 14 миллиардов, в этом – 15 миллиардов. Такая вот динамика.

Также сейчас мы пошли по пути кредитования ГУПов. Если этот подход будет успешным, то, возможно, станем привлекать кредитные средства. Таким образом мы задействуем финансовую сферу на развитие городских систем и становимся полноправными участниками рынка кредитования.

CNews: Каким проектам вы планируете посвятить свое выступление на CNews FORUM Кейсы?

Денис Чамара: В первую очередь, это проект, с которого я начинал беседу – «цифровая панель управления городом». Второе – мониторинг исполнения национальных проектов. Это локальная, с точки зрения гражданина, но глобальная в плане государства, история. Мы посмотрели много решений, но в итоге стали делать сами, начиная от верхнеуровневой системы и проваливаясь, грубо говоря, до конкретной поликлиники. То есть сколько потрачено по нацпроекту на это учреждение. Обязательно упомяну административную реформу в плане создания «умного правительства». Это может быть важно не только для госуправления, но и для широкого круга знающих и чувствующих. Также расскажу о рыночной модели развития отрасли. Как мне кажется, это основной двигатель. Простой пример – интернет в Европе и у нас, его стоимость и качество. Несмотря на провозглашение у них конкуренции, настоящая конкуренция в вопросе предоставления интернета существует только в России. Ну и можно упомянуть о каких-то специфичных вещах, которые нужны гражданину, с точки зрения предоставления госуслуг и их проактивности. Мы это назвали госуслуги 2.0 для Санкт-Петербурга.

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