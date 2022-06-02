Импортозамещение 2022
Санкции против нашей страны в сфере ИТ имеют давние традиции. Координационный комитет по экспортному контролю (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom), в сфере ответственности которого были и информационные технологии, заработал еще осенью 1949 г. А два десятка лет спустя, весной 2014-го, в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины, на Россию были наложены санкции в самых разных областях. Пострадала и сфера ИТ. Однако санкционировать ИТ-сферу настоящим образом западные страны начали в 2022 г. после начала Специальной военной операции. И стало ясно, что импортозамещение в сфере информационных технологий — это осознанная необходимость, без которой невозможно дальнейшее развитие страны.
02.06.2022
Импортозамещение. Карта рынка
Читать полностью В «Реестр российской промышленной продукции» Минпромторга и в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры входят тысячи аппаратных и программных разработок, признанных отечественными. Для карты CNews Analytics отобрал преимущественно ПО корпоративного класса, как наиболее уязвимое для санкций. Впрочем, «офисные» продукты, безусловно, также важны и заслуживают отдельного исследования.
В «Реестр российской промышленной продукции» Минпромторга и в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры входят тысячи аппаратных и программных разработок, признанных отечественными. Для карты CNews Analytics отобрал преимущественно ПО корпоративного класса, как наиболее уязвимое для санкций. Впрочем, «офисные» продукты, безусловно, также важны и заслуживают отдельного исследования.
Разработчики и поставщики российских ИКТ-решений 2021
|№ 2021
|Название организации
|Общая выручка компании в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Общая выручка от продажи продукции российских разработчиков 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Доля отечественных продуктов и услуг в общей выручке, %
|1
|Крок
|41 633 163
|12 249 699
|29,4%
|2
|Rubytech
|19 898 502
|11 568 724
|58,1%
|3
|Айтеко
|39 180 489
|10 980 192
|28,0%
|4
|Лига Цифровой Экономики
|22 632 656
|10 810 587
|47,8%
|5
|БИЗон
|10 447 886
|10 447 886
|100,0%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Импортозамещать нельзя отложить
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К импортозамещению, и не только с сфере ИТ, отечественные заказчики долгое время относились с прохладцей, надеясь, что проблемы, возникшие в 2014 г., как-нибудь сами собой рассосутся. Однако вышло по-другому, и теперь внедрение российских решений вместо иностранных стало насущной необходимостью не только для госструктур, но и для коммерческих предприятий. CNews Analytics выпустил первый рейтинг на эту остроактуальную тему и составил первую карту рынка.
К импортозамещению, и не только с сфере ИТ, отечественные заказчики долгое время относились с прохладцей, надеясь, что проблемы, возникшие в 2014 г., как-нибудь сами собой рассосутся. Однако вышло по-другому, и теперь внедрение российских решений вместо иностранных стало насущной необходимостью не только для госструктур, но и для коммерческих предприятий. CNews Analytics выпустил первый рейтинг на эту остроактуальную тему и составил первую карту рынка.
Импортозамещение и санкции в сфере ИТ: не повторить прошлых ошибок
Читать полностью Санкции в сфере информационных технологий, введенных против России госструктурами и коммерческими компаниями ряда недружественных стран в начале 2022 г. кардинально изменили ситуацию на российском ИТ-рынке, кардинально расширив и углубив ограничения в сфере ИТ, которые были наложены на нашу страну еще в 2014 г. Власти за время, прошедшее со времен присоединения Крыма, прикладывали усилия, возможно недостаточные, для продвижения отечественных продуктов хотя бы в госсектор. Теперь при всем богатстве выбора, альтернативы российским продуктам практически нет, как в подзабытые времена Координационного комитета по экспортному контролю.
Санкции в сфере информационных технологий, введенных против России госструктурами и коммерческими компаниями ряда недружественных стран в начале 2022 г. кардинально изменили ситуацию на российском ИТ-рынке, кардинально расширив и углубив ограничения в сфере ИТ, которые были наложены на нашу страну еще в 2014 г. Власти за время, прошедшее со времен присоединения Крыма, прикладывали усилия, возможно недостаточные, для продвижения отечественных продуктов хотя бы в госсектор. Теперь при всем богатстве выбора, альтернативы российским продуктам практически нет, как в подзабытые времена Координационного комитета по экспортному контролю.
Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится
Читать полностью Многие российские компании столкнулись с серьезными проблемами — запретом на импорт технологий, уходом с рынка иностранных вендоров, сложностью с поставками оборудования, утечкой ИТ-кадров. Как сохранить бизнес в условиях очередного кризиса? Смогут ли российские разработчики создать собственные продукты, и сколько времени на это потребуется? Об этом в интервью CNews рассказал Сергей Груздев, генеральный директор «Аладдин Р.Д.» — компании, которая 10 лет назад столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны американского вендора, но выстояла и вернулась на рынок с собственными решениями.
Многие российские компании столкнулись с серьезными проблемами — запретом на импорт технологий, уходом с рынка иностранных вендоров, сложностью с поставками оборудования, утечкой ИТ-кадров. Как сохранить бизнес в условиях очередного кризиса? Смогут ли российские разработчики создать собственные продукты, и сколько времени на это потребуется? Об этом в интервью CNews рассказал Сергей Груздев, генеральный директор «Аладдин Р.Д.» — компании, которая 10 лет назад столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны американского вендора, но выстояла и вернулась на рынок с собственными решениями.
Дмитрий Евдокимов, HeadPoint: Если информация с видеокамер не анализируется, толку от них мало
Читать полностью После ухода зарубежных вендоров с российского рынка многие компании задались целью быстро и бесшовно перейти на отечественные системы видеонаблюдения и видеоаналитики. Кому необходим корпоративный видеомониторинг? Какие задачи способны решать «умные» камеры и датчики? Сколько времени займет миграция с зарубежного оборудования на российское? На эти и другие вопросы в интервью CNews ответил генеральный директор HeadPoint Дмитрий Евдокимов. Компания разрабатывает цифровые решения в области промышленного IoT, среди которых — интеграционная IoT-платформа предиктивного управления InOne.
После ухода зарубежных вендоров с российского рынка многие компании задались целью быстро и бесшовно перейти на отечественные системы видеонаблюдения и видеоаналитики. Кому необходим корпоративный видеомониторинг? Какие задачи способны решать «умные» камеры и датчики? Сколько времени займет миграция с зарубежного оборудования на российское? На эти и другие вопросы в интервью CNews ответил генеральный директор HeadPoint Дмитрий Евдокимов. Компания разрабатывает цифровые решения в области промышленного IoT, среди которых — интеграционная IoT-платформа предиктивного управления InOne.
Тренд на автоматизацию подогревает запуск российских HR-Tech-проектов
Читать полностью Интерес к рынку HR-tech в России с каждым годом набирает обороты, растет инвестирование в развитие технологий. По данным HR&ED-tech, за последний год финансовые вложения выросли почти в 10 раз, достигнув отметки в 26,16 млн. долларов. В связи с этим формируется запрос на инструменты, которые могут автоматизировать кадровые процессы. О требованиях к современным HR-решениям, возможностях отечественных компаний и цифровизации в условиях импортозамещения рассказала CNews Эльза Егорова, CEO HCM-платформы TalentTech.
Интерес к рынку HR-tech в России с каждым годом набирает обороты, растет инвестирование в развитие технологий. По данным HR&ED-tech, за последний год финансовые вложения выросли почти в 10 раз, достигнув отметки в 26,16 млн. долларов. В связи с этим формируется запрос на инструменты, которые могут автоматизировать кадровые процессы. О требованиях к современным HR-решениям, возможностях отечественных компаний и цифровизации в условиях импортозамещения рассказала CNews Эльза Егорова, CEO HCM-платформы TalentTech.
На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги
Читать полностью Уход с рынка западных ИТ-компаний вынуждает банки искать точку опоры в изменяющейся системе координат среди отечественных разработчиков ПО. Как в текущих условиях обеспечить информационную безопасность в банках и как перейти к отечественным ИТ-решениям в рамках импортозамещения рассказал CNews технический директор «Фаззи Лоджик Лабс» Сергей Парфёнов.
Уход с рынка западных ИТ-компаний вынуждает банки искать точку опоры в изменяющейся системе координат среди отечественных разработчиков ПО. Как в текущих условиях обеспечить информационную безопасность в банках и как перейти к отечественным ИТ-решениям в рамках импортозамещения рассказал CNews технический директор «Фаззи Лоджик Лабс» Сергей Парфёнов.
Сегодня главный ИТ-риск в нестабильности привычных инструментов работы
Читать полностью Российская ИТ-отрасль благодаря помощи государства оказалась подготовленной к западным санкциям. Кроме того, ограничения стали «стимулами», которые сделали ее более независимой и устойчивой. Уже сегодня компании задумываются о том, как развернуть ситуацию в свою пользу и на фоне ухода конкурентов совершить технологический прорыв. Об ИТ-решениях для развития бизнеса и новых возможностях в кризис рассказал CNews генеральный директор «Первой Формы» Денис Селезнёв.
Российская ИТ-отрасль благодаря помощи государства оказалась подготовленной к западным санкциям. Кроме того, ограничения стали «стимулами», которые сделали ее более независимой и устойчивой. Уже сегодня компании задумываются о том, как развернуть ситуацию в свою пользу и на фоне ухода конкурентов совершить технологический прорыв. Об ИТ-решениях для развития бизнеса и новых возможностях в кризис рассказал CNews генеральный директор «Первой Формы» Денис Селезнёв.
Переход на российское ПО позволит сократить издержки и ускорить разработку
Читать полностью В условиях ухода из России иностранных вендоров ПО бизнесу особенно важно не просто имортозаместить софт, но и не потерять в качестве, а также по возможности сократить издержки. Сегодня есть отечественные продукты, которые позволяют решить эти задачи. Директор по развитию Platform V «СберТеха» Матвей Ульянычев рассказал CNews о том, как платформа помогает в разы снизить время вывода продуктов на рынок, провести цифровую трансформацию, уменьшить расходы и оптимизировать процесс разработки.
В условиях ухода из России иностранных вендоров ПО бизнесу особенно важно не просто имортозаместить софт, но и не потерять в качестве, а также по возможности сократить издержки. Сегодня есть отечественные продукты, которые позволяют решить эти задачи. Директор по развитию Platform V «СберТеха» Матвей Ульянычев рассказал CNews о том, как платформа помогает в разы снизить время вывода продуктов на рынок, провести цифровую трансформацию, уменьшить расходы и оптимизировать процесс разработки.
Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать
Читать полностью Начавшийся в 2020 году массовый переход на удаленный формат работы значительно осложнил жизнь сотрудникам отделов информационной безопасности. Компании начали перестраивать ИТ-ландшафт, бизнес-процессы, имеющиеся ИБ-политики в сжатые сроки. Большинство существующих на рынке ИТ-решений были не способны бороться с угрозой слива конфиденциальной или критичной информации через персональные устройства своих сотрудников. За два года ситуация изменилась. CNews разбирались, какие решения сегодня позволяют держать под контролем «секреты фирмы».
Начавшийся в 2020 году массовый переход на удаленный формат работы значительно осложнил жизнь сотрудникам отделов информационной безопасности. Компании начали перестраивать ИТ-ландшафт, бизнес-процессы, имеющиеся ИБ-политики в сжатые сроки. Большинство существующих на рынке ИТ-решений были не способны бороться с угрозой слива конфиденциальной или критичной информации через персональные устройства своих сотрудников. За два года ситуация изменилась. CNews разбирались, какие решения сегодня позволяют держать под контролем «секреты фирмы».
Как использовать весь потенциал речевых технологий для развития бизнеса
Читать полностью Голосовых ассистентов скоро будет больше, чем людей на планете Земля. По прогнозам исследовательской компании Juniper Research, ожидается, что к 2024 г. около 8,4 млрд устройств будут обращаться к своими владельцам голосами цифровых помощников. При этом такие мини-роботы — лишь малая часть решений, созданных на основе речевых технологий.
Голосовых ассистентов скоро будет больше, чем людей на планете Земля. По прогнозам исследовательской компании Juniper Research, ожидается, что к 2024 г. около 8,4 млрд устройств будут обращаться к своими владельцам голосами цифровых помощников. При этом такие мини-роботы — лишь малая часть решений, созданных на основе речевых технологий.
Транспортная отрасль доказала реальность импортозамещения в области «больших данных»
Читать полностью Сегодня перед российской транспортной и логистической инфраструктурой стоит множество вызовов и задач, большая часть из которых связаны с активной цифровизацией отрасли. В конце 2021 г. правительство России на законодательном уровне зафиксировало необходимость ускорения темпов внедрения цифровых сервисов на транспорте в «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года», которая предполагает быстрое и масштабное развитие ИТ-компоненты в отрасли. Особое внимание планируется уделить модели «мобильность как услуга».
Сегодня перед российской транспортной и логистической инфраструктурой стоит множество вызовов и задач, большая часть из которых связаны с активной цифровизацией отрасли. В конце 2021 г. правительство России на законодательном уровне зафиксировало необходимость ускорения темпов внедрения цифровых сервисов на транспорте в «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года», которая предполагает быстрое и масштабное развитие ИТ-компоненты в отрасли. Особое внимание планируется уделить модели «мобильность как услуга».
Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий?
Читать полностью Культура принятия решений на основе данных и data-driven подход прочно вошли в бизнес-стратегию корпораций. Помимо насущных продуктовых или операционных задач перед каждой организацией возникают вопросы об их главном активе — данных. Как их монетизировать, защитить или расширить? Сегодня практически весь бизнес РФ озадачен обеспечением непрерывности процессов работы с данными. CNews и «Ростелеком» разбирались, как в текущей повестке можно преобразовать подход к работе с данными для развития бизнеса.
Культура принятия решений на основе данных и data-driven подход прочно вошли в бизнес-стратегию корпораций. Помимо насущных продуктовых или операционных задач перед каждой организацией возникают вопросы об их главном активе — данных. Как их монетизировать, защитить или расширить? Сегодня практически весь бизнес РФ озадачен обеспечением непрерывности процессов работы с данными. CNews и «Ростелеком» разбирались, как в текущей повестке можно преобразовать подход к работе с данными для развития бизнеса.
ERP-импортозамещение: как минимизировать риски при переходе на российскую платформу
Читать полностью Тема импортозамещения ПО сегодня актуальна для российского бизнеса по целому комплексу причин. Но, если говорить о замене иностранных ERP-продуктов на отечественные, то никто из российских заказчиков практических шагов в этом направлении так и не сделал. Андрей Зарипов, генеральный директор компании «Национальная платформа», рассказал CNews о сложностях и перспективах ERP-импортозамещения.
Тема импортозамещения ПО сегодня актуальна для российского бизнеса по целому комплексу причин. Но, если говорить о замене иностранных ERP-продуктов на отечественные, то никто из российских заказчиков практических шагов в этом направлении так и не сделал. Андрей Зарипов, генеральный директор компании «Национальная платформа», рассказал CNews о сложностях и перспективах ERP-импортозамещения.
Платформа-конструктор: создаем информационные системы управления регионального и федерального уровней
Читать полностью Сегодня крупные организации и органы власти столкнулись с необходимостью форсировать процессы цифровой трансформации. Оптимальным инструментом для построения информационных систем становятся технологически продвинутые цифровые платформы. Отечественная цифровая платформа SiTex аккумулирует в себе богатый инструментарий для кастомизации и глубокую отраслевую экспертизу разработчика, что позволяет создавать гибкие, высокопроизводительные информационные системы, адаптированные под необходимость постоянных изменений в условиях ограничений по бюджетам и срокам.
Сегодня крупные организации и органы власти столкнулись с необходимостью форсировать процессы цифровой трансформации. Оптимальным инструментом для построения информационных систем становятся технологически продвинутые цифровые платформы. Отечественная цифровая платформа SiTex аккумулирует в себе богатый инструментарий для кастомизации и глубокую отраслевую экспертизу разработчика, что позволяет создавать гибкие, высокопроизводительные информационные системы, адаптированные под необходимость постоянных изменений в условиях ограничений по бюджетам и срокам.
В России создана уникальная технология маркировки для поиска источника при инсайдерской утечке
Читать полностью Главной причиной утечки данных являются инсайдеры. Несмотря на все принимаемые меры, около половины документов похищается самыми простыми способами — они фотографируются или распечатываются. Однако если нанести на документы специальную невидимую глазу маркировку, можно определить, кто и когда передал документ конкурентам.
Главной причиной утечки данных являются инсайдеры. Несмотря на все принимаемые меры, около половины документов похищается самыми простыми способами — они фотографируются или распечатываются. Однако если нанести на документы специальную невидимую глазу маркировку, можно определить, кто и когда передал документ конкурентам.
Импортозамещение ТОиР: как управлять производственными активами с помощью российского ПО
Читать полностью Функция службы технического обслуживания и ремонта для промышленных компаний является критически важной в обеспечении устойчивой и стабильной работы всего промышленного предприятия. Последние события показали, как высок уровень влияния внешних и внутренних факторов на процессы технического обслуживания производственных активов. С одной стороны быстро изменяющаяся экономическая ситуация, растущие санкционные риски, курс на импортозамещение. А с другой — необходимость обеспечивать надежность и работоспособность оборудования, контролировать его состояние, а также наличие необходимых ресурсов, поскольку дефицит запчастей может сказаться на работе всей компании.
Функция службы технического обслуживания и ремонта для промышленных компаний является критически важной в обеспечении устойчивой и стабильной работы всего промышленного предприятия. Последние события показали, как высок уровень влияния внешних и внутренних факторов на процессы технического обслуживания производственных активов. С одной стороны быстро изменяющаяся экономическая ситуация, растущие санкционные риски, курс на импортозамещение. А с другой — необходимость обеспечивать надежность и работоспособность оборудования, контролировать его состояние, а также наличие необходимых ресурсов, поскольку дефицит запчастей может сказаться на работе всей компании.
Как перейти на российский софт, обезопасить бизнес и экономить миллионы рублей?
Читать полностью Ключевое стратегическое направление для российских компаний — полный отказ от иностранного программного обеспечения и переход на отечественные технологии. Несмотря на то, что тренд импортозамещения начался еще в 2014 году, корпорации продолжали закупать зарубежный софт. В прошлом году выручка крупнейших иностранных игроков на рынке РФ — SAP, Oracle, Microsoft и IBM — составила более 70 млрд руб. Импортозамещение поможет сохранить деньги в экономике страны и стать драйвером роста для российского ИТ-рынка. В свою очередь бизнес обезопасит работу от сбоев и утечки данных, а также сэкономит на закупке и обслуживании ПО из-за более низкой стоимости отечественных решений.
Ключевое стратегическое направление для российских компаний — полный отказ от иностранного программного обеспечения и переход на отечественные технологии. Несмотря на то, что тренд импортозамещения начался еще в 2014 году, корпорации продолжали закупать зарубежный софт. В прошлом году выручка крупнейших иностранных игроков на рынке РФ — SAP, Oracle, Microsoft и IBM — составила более 70 млрд руб. Импортозамещение поможет сохранить деньги в экономике страны и стать драйвером роста для российского ИТ-рынка. В свою очередь бизнес обезопасит работу от сбоев и утечки данных, а также сэкономит на закупке и обслуживании ПО из-за более низкой стоимости отечественных решений.
6 простых шагов: как импортозаместить решения в сфере информационной безопасности
Читать полностью В текущей ситуации переход на отечественное программное обеспечение в области ИБ стал необходимостью для многих крупных компаний. Но как поменять устоявшийся уклад и привычные иностранные разработки на отечественные? Точных инструкций никто не давал. Считается, что импортозамещение — процесс долгий и затратный, однако и его можно организовать с минимальными трудностями и без лишних трат. О том, как внедрять российские решения, CNews разбирались вместе с «Газинформсервис».
В текущей ситуации переход на отечественное программное обеспечение в области ИБ стал необходимостью для многих крупных компаний. Но как поменять устоявшийся уклад и привычные иностранные разработки на отечественные? Точных инструкций никто не давал. Считается, что импортозамещение — процесс долгий и затратный, однако и его можно организовать с минимальными трудностями и без лишних трат. О том, как внедрять российские решения, CNews разбирались вместе с «Газинформсервис».
С чего начать импортозамещение в ИБ?
Читать полностью Уход зарубежных производителей программного обеспечения стал настоящим вызовом для частных компаний и организаций. Теперь отечественным игрокам ИТ-рынка предстоит заменить иностранный софт. Но как и чем это сделать качественно и в сжатые сроки? За последние три месяца многие представители бизнес-среды и госсектора встали на непростой путь миграции на российское ПО. Однако многие делают совсем неуверенные шаги и поддаются панике. Руслан Рахметов, CEO компании Security Vision, рассказал CNews о том, как избежать «подводных камней» при переходе, что делать в случае утраты работоспособности или защищенности критичного бизнес-процесса и где кроется экспортный потенциал для российских ИБ-продуктов.
Уход зарубежных производителей программного обеспечения стал настоящим вызовом для частных компаний и организаций. Теперь отечественным игрокам ИТ-рынка предстоит заменить иностранный софт. Но как и чем это сделать качественно и в сжатые сроки? За последние три месяца многие представители бизнес-среды и госсектора встали на непростой путь миграции на российское ПО. Однако многие делают совсем неуверенные шаги и поддаются панике. Руслан Рахметов, CEO компании Security Vision, рассказал CNews о том, как избежать «подводных камней» при переходе, что делать в случае утраты работоспособности или защищенности критичного бизнес-процесса и где кроется экспортный потенциал для российских ИБ-продуктов.
Чем заменить зарубежный VPN
Читать полностью Бизнесу каждый день приходится сталкиваться с угрозами киберпреступности. Это особенно актуально в связи с распространением практики BYOD (bring-your-own-device) и гибридной модели работы. Тенденция корпоративной мобильности и удаленной работы вызывает у компаний все больше беспокойства по поводу безопасности данных. И это один из стимулов внедрения сервисов VPN.
Бизнесу каждый день приходится сталкиваться с угрозами киберпреступности. Это особенно актуально в связи с распространением практики BYOD (bring-your-own-device) и гибридной модели работы. Тенденция корпоративной мобильности и удаленной работы вызывает у компаний все больше беспокойства по поводу безопасности данных. И это один из стимулов внедрения сервисов VPN.
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