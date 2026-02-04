Разделы

OTDOA Observed Time Difference Of Arrival


СОБЫТИЯ

04.02.2026 В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя 2
14.05.2018 BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото 1
28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена 1
08.02.2006 Цифровое перо превратили в авторучку 1
12.10.2000 Nortel и CPS намерены совместно разрабатывать технологии определения местонахождения для пользователей мобильной связи 3-го поколения 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

OTDOA и организации, системы, технологии, персоны:

TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 266 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 2
BlackBerry Mobile 9 2
Cambridge Positioning Systems - CPS 10 1
X Corp - Twitter 2913 1
Apple Inc 12721 1
Intel Corporation 12573 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Связной ГК 1384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 1
Евросеть 1417 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13047 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3733 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7707 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10358 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2198 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3144 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1177 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
PDAF - Phase-Detection Autofocus - Фазовый автофокус 44 2
Датчик магнитного поля Холла 18 2
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 314 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3003 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 596 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 678 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 2
Google Android устройства-девайсы 807 2
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 154 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 526 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9439 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6179 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 557 1
Google Android 14805 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1632 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 2
BlackBerry KEYone - Смартфон 12 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 266 2
BlackBerry OS 173 1
Google Chrome - браузер 1657 1
Google YouTube - Видеохостинг 2911 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 1
Google Gmail 990 1
Google Android 8 - Android Oreo 196 1
Google Android 7 - Android Nougat 223 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 365 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 108 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 43 1
BlackBerry KeyTwo - Смартфон 14 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 185 1
BlackBerry Hub 11 1
BlackBerry Passport 13 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 13 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18345 3
Россия - РФ - Российская федерация 158157 2
Канада 4994 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13582 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Франция - Французская Республика 7996 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Нидерланды 3644 1
Китай - Гуандун - Хойчжоу 6 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
ETA - Estimated Time of Arrival - ожидаемое время прибытия 2 1
Здравоохранение - Отоларингология 183 1
SlashLeaks 10 1
Pocket-Lint 71 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
Gartner - Гартнер 3617 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
