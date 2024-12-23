Береста РК - Береста

Программное решение «Береста» предназначено для построения систем резервного копирования и восстановления данных. Это система корпоративного уровня, пришедшая на замену Veeam, CommVault, Veritas и др. ПО «Береста» внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.