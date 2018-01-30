США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский

В так называемый «Кремлевский доклад», представленный Министерством финансов США Конгрессу в рамках закона о санкциях в отношении России, вошли Дмитрий Медведев и еще 209 чиновников, глав госпредприятий и олигархов.

Ковровые санкции

В докладе Министерства финансов США, представленном Конгрессу в рамках закона о санкциях в отношении России, представлен список из 210 российских персон, связанных, по мнению авторов доклада, с российскими властями и лично с президентом России Владимиром Путиным.

В список, в частности, включен министр Минкомсвязи России Николай Никифоров, глава и основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож и бывший акционер Mail.ru Group Юрий Мильнер.

В списке Минфина США также фигурирует основатель USM Holdings и совладелец «Мегафона» Алишер Усманов, глава совета директоров АФК «Система» и совладелец МТС Владимир Евтушенков, совладелец ««Альфа-Групп» и «Билайна» Михаил Фридман, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Вместе с ними в список вошли Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково», и руководитель группы компаний «Ренова» Аркадий Дворкович, курирующий ИТ в правительстве России.

Как отмечает издание The Bell, 96 фигурантов «Кремлевского доклада» попали в него по простому принципу — это практически полный российский список Forbes с состоянием свыше $1 млрд. Исключениями из этого правила стали глава «Роснано» Анатолий Чубайс, генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров, председатель правления «ФСК ЕЭС» Муров Андрей, не упомянутые в «Кремлевском докладе».

«Кремлевский доклад» поступил в Конгресс США

По данным The Bell, у «Кремлевского доклада» также имеется закрытая часть списка. Количество его фигурантов и любая другая информация о них Минфином США не раскрывается.

Кто еще попал в список

«Кремлевский доклад» поделен на несколько частей, фигуранты которых представляют Администрацию Президента России, кабмин, «политических лидеров» из числа представителей Госдумы и Совфеда, а также так называемых «олигархов».

Самым высокопоставленным лицом из фигурантов списка оказался премьер-министр Дмитрий Медведев. Рядом с ним отмечены министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Игорь Шувалов, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, вице-премьеры Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Ольга Голодец, Дмитрий Козак и Дмитрий Рогозин.

Из руководства администрации президента в список вошли руководитель АП Антон Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, заместители Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также названы помощники Владимира Путина Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, советник Сергей Глазьев.

Здесь же фигурирует Герман Клименко, владелец LiveInternet и MediaMetrics, председатель правления Института развития интернета, работавший на посту советника Президента России по вопросам интернета до декабря 2017 г.

В «политическую часть» списка также включены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генпрокурор Юрий Чайка, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, главы ряда других служб и ведомств.

В списке также фигурируют главы государственных банков, включая Андрея Костина (ВТБ) и Германа Грефа (Сбербанк), а также бывший совладелец «Бинбанка» Михаил Шишханов и владелец «Тинькофф Банка» Олег Тиньков.

В кремлевский доклад попали даже глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и полномочные представители президента в федеральных округах.

Главы государственных компаний представлены в «Кремлевском докладе» Игорем Сечиным («Роснефть») и Алексеем Миллером («Газпром»). В список также внесен член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов, имя которого пресса ранее связывала с предполагаемой дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой. По данным СМИ, до недавнего времени они были женаты, но уже развелись. Отец Кирилла, совладелец банка «Россия» Николай Шамалов, которого приписывают к ближнему кругу Путина, ранее был внесен в черный список Евросоюза.

Среди олигархов также упомянуты Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Сулейман Керимов, Алексей Мордашов, Виктор Рашников, Вагит Алекперов и Владимир Лисин.

Интересно также отметить, что в список был включен бывший глава «Россетей» Олег Бударгин, покинувший свой пост в сентябре 2017 г., при этом сменивший Бударгина Павел Ливинский в перечень не включен.

Для чего подготовлен «Кремлевский доклад»

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), который был подписан действующим президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в августе 2017 г., обязывал министра финансов США представить в конгресс доклад с оценкой антироссийских санкций и их последствий не позднее 180 дней с даты его вступления в силу.

Ранее пресса сообщала, что передача «Кремлевского доклада в Конгресс США была запланирована на 29 января. Минфину было поручено составить документ, оценивающий последствия различных ограничительных мер в отношении членов санкционного списка.

По данным Reuters, в Минфине США заранее отметили, что список не является санкционным и не подразумевает автоматического введения каких-либо дополнительных ограничений против его фигурантов.

По мнению экспертов, упоминание в этом списке может осложнить ведение бизнеса для его фигурантов. В частности, новые меры, которые вводит Вашингтон, грозят урезать доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами.