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БайтЭрг ОКО Tab
Планшет ОКО Tab 5 PRO с предустановленной российской операционной системой оснащён восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти
УПОМИНАНИЯ
БайтЭрг и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 448 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2097 1
|БайтЭрг 59 1
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