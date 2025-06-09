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БайтЭрг ОКО Tab


Планшет ОКО Tab 5 PRO с предустановленной российской операционной системой оснащён восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Выпущен планшет на знаменитом российском Linux 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

БайтЭрг и организации, системы, технологии, персоны:

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