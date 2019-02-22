Облака становятся основой всеобщей цифровизации

Облачные технологии ожидает все более стремительный рост. Сомнения бизнеса в их эффективности и безопасности постепенно остаются в прошлом, и на первый план выходят неоспоримые преимущества облаков – удобство, экономичность и возможность оперативно расширять необходимые мощности или, наоборот, отказываться от них. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции « Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху ».

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Сегодня более 50% инвестиций в ИТ-инфраструктуру приходится на облачные решения. На рынке появляются интегрированные сервисные линейки IaaS + PaaS, а SaaS становится все более специализирован. Заказчики постепенно понимают, что облачные сервисы – это не просто сокращение затрат, повышение надежности и безопасности ИТ-инфраструктуры, но и возможность обеспечения ее гибкости, быстрой скорости изменений, начал свое выступление Михаил Воронков, директор по развитию бизнеса IBS DataFort. На сегодняшний день у них существуют самые широкие возможности выбора провайдера облачных сервисов – это и универсальные телеком-операторы, и провайдеры последней мили, и профессиональные облачные провайдеры, и интеграторы.

Мировой опыт показывает, что более 80% заказчиков придерживаются мультиоблачной стратегии. При этом от поставщика облачных услуг они требуют не только глубокой экспертизы по сопровождению определенного класса приложений и сквозного SLA на бизнес-систему, но и возможности высокой скорости развертывания, масштабируемости, унификации и оплаты по потреблению.



Как выбрать провайдера облачных услуг





Источник: IBS DataFort, 2019

Игроки «большой тройки» – AWS, Microsoft Azure и Google Cloud – пока не представлены во многих странах, но это вопрос времени, уверен Ингус Хомка, консультант по решениям дата-центров Lattelecom. Их сила в неограниченных ресурсах (например, AWS вносит до 1000 изменений в день). Но они предоставляют фиксированный набор сервисов и не создают индивидуальных решений. И это оставляет возможность работы на рынке небольшим провайдерам. Сейчас на рынок активно выходит Alibaba Cloud, и именно его надо опасаться локальным игрокам.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Юрий Буйлов, руководитель отдела разработки CarPrice: Компания решила перенести все некритичные процессы в облако

Еще недавно аналитики говорили о том, что рынок colocation не будет расти. Однако их прогнозы не сбылись – спрос на такие услуги увеличивается примерно на 2% в год. Все больше становятся востребованы региональные ЦОДы. Но быстрее всего развивается сегмент облачных сервисов. В ближайшей перспективе – развитие гиперконвергентной инфраструктуры, программно-определяемых сред, контейнерных решений и искусственного интеллекта.

Что предлагают поставщики

SUSE – единственный Open Source вендор, которого до сих пор не поглотили гиганты типа IBM или Microsoft, говорит Владимир Главчев, управляющий директор SUSE по России и СНГ. Компания предлагает целый стек решений, таких как SUSE Open Stack Cloud, Cloud Application Platform, Enterprise Storage, CaaS Platform.

В отличие от традиционного ЦОД, основанного на вычислительных, сетевых и СХД-мощностях, традиционных протоколах Fibre Channel, iSCSI, CIFS/SMB, NFS и ориентированного на процессы, SUSE предлагает программно-реализуемую инфраструктуру (software defined everything, SDx), поддерживающую методологию DevOps и ориентированную на бизнес. SDx также может быть интегрирована с уже имеющимися решениями.

Программно-определяемое облако





Источник: SUSE, 2019

«Около 70% хранимой информации не является критически важной и не требует моментального доступа. А значит, программно-определяемое облако – для нее», – говорит Владимир Главчев.

Основные задачи публичных веб-приложений – информирование, коммуникация, привлечение клиентов.Для некоторых компаний они также обеспечивают основные бизнес-функции, например, в логистике.В процессе их развития надо учитывать мнение бизнеса, пользователей и ИТ-специалистов, а также требования по информационной безопасности. При этом, создавая веб-приложения, необходимо отдавать себе отчет в том, что они будут существенно отличаться от тех, что уже используются во внутренней корпоративной сети, отмечает Константин Анохин, коммерческий директор NGenix. Их масштабы сложно предсказать заранее. При их разработке надо учитывать ROI и уделять самое пристальное внимание безопасности.

По мнению Константина Анохина, облачные решения могут соответствовать всем этим требованиям. Хранение в облаке и доступ к статике через CDN позволяют сократить нагрузку до 90% и увеличить скорость доступа к статическому контенту сайта в 4 раза. Распределенный DNS способствует сокращению времени первого запроса и обеспечивает защиту DNS от DDoS-атак. Распределенная обработка запросов к публичным данным и фильтрация DDoS защищает сайт от кибератак и гарантирует непрерывный поток новых клиентов, которые получают доступ к нему менее чем за 2 сек. Внедрение websockets, распределенная обработка всех запросов и фильтрация ускоряют работу и защищают от атак все веб-ресурсы без затрат на инфраструктуру и без раскрытия «чувствительных» данных.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Владимир Главчев, управляющий директор SUSE по России и СНГ: SUSE – единственный Open Source вендор, которого до сих пор не поглотили гиганты типа IBM или Microsoft

О том, какая сервисная платформа нужна крупной компании, у которой уже есть сложившаяся ИТ-инфраструктура, но она решила заняться цифровой трансформацией, рассказал Михаил Бараблин, директор практики облачных решений AT Consulting. Кроме традиционных системы хранения данных (СХД), серверов, виртуальных машин в ее состав должен входить Middleware-слой и сервисы, обеспечивающие управление. «Платформа объединяет в себе достоинства парадигмы IaaS и новые возможности предоставления Middleware, сбора и анализа данных, – говорит Михаил Бараблин. – Полная автоматизация технологических процессов позволяет минимизировать участие человека. А стандартизация структуры и развертывания систем позволяют заметно сократить расходы на развертывание и обслуживание».

Особенно важно это для разработчиков. Использование платформы позволяет сократить стоимость разработки приложений за счет стандартизации технического процесса и инструментов, обеспечить мгновенная поставку ресурсов за счет интегрированного процесса CI/CD и обеспечить эффективное управление разработкой за счет стандартизации интегрированных управленческих инструментов.

Дмитрий Рыжов, руководитель направления облачных решений Selectel, рассказал о том, как упростить миграцию в облако. Компания предлагает как собственные ЦОДы, так и ресурсы своих партнеров AWS, Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud.

Сценарии миграции





Источник: Selectel, 2019

Дмитрий Рыжов поделился кейсом миграции в облако крупного клиента, работающего в сфере электронной торговли. После анализа его ИТ-инфраструктуры, специалисты Selectel предложили ему миграцию Replatform с использованием контейнеров. Это позволило клиенту сэкономить около 30% стоимости инфраструктуры.

Илья Рогов, директор по облачным продуктам Xelent, рассказал о результатах исследования потребителей облачных сервисов, в ходе которого выяснилось, что облачные сервисы уже используют 43% респондентов, 34% собираются сделать это в ближайшем будущем. Основные барьеры на пути в облака – их высокая стоимость (43%), неуверенность и безопасности (35%), сопротивление руководства компании (30%). Основные критерии выбора облачного провайдера – его надежность (73%), стоимость услуг (54%), удобство управления (48%).

Таким образом, для большинства опрошенных безопасность облака важнее его цены, которая воспринимается как обязательное условие, а не как преимущество. То есть для того, чтобы убедить заказчика в преимуществах облаков, надо использовать не технологические, а бизнесовые аргументы, говорит Илья Рогов.

В облачном мире

Илья Ким, директор департамента ЦОД ДИТ Москвы, рассказал о развитии системы центров обработки данных для правительства Москвы. Их строительство началось в 2011 г. На сегодняшний день в столице существуют 3 площадки. С 2016 г. ДИТ начал создавать гибридные облака в сотрудничестве с провайдерами облачных услуг. Основная причина – повышение скорости вывода продуктов на рынок.

Главная сложность при переходе к гибридной модели – обеспечить надежную защиту данных в соответствии с 152-ФЗ. Более того, жители Москвы привыкли к тому, что государственные услуги доступны всегда и везде, а значит провайдер должен обеспечить непрерывность их предоставления. На сегодняшний день работу правительства Москвы обеспечивают около 300 информационных систем. Все они интегрированы между собой. При этом на площадках 4 провайдеров расположено около 10% ресурсов.

Главная задача музея изобразительных искусств – это оцифровка и сохранение культурного наследия, говорит Владимир Определенов, заместитель директора по цифровому развитию ГМИИ им.Пушкина. Он рассказал об основных направлениях использования цифровых технологий в музее.

Основные направления использования цифровых технологий





Источник: ГМИИ им.Пушкина, 2019

По результатам проведенного недавно музеем совместно с ВШЭ опроса, в списке наиболее ожидаемых технологий будущего виртуальная реальность и виртуальные помощники, мобильные приложения, 3D-графика и моделирование, роботы и 3D-печать, современные системы безопасности и оплаты и т.д.

Самые ожидаемые технологии в музеях и галереях





Источник: ГМИИ им.Пушкина, 2019

До самого последнего времени ИТ-инфраструктура CarPrice развивалась исключительно силами собственных разработчиков, рассказал Юрий Буйлов, руководитель отдела разработки CarPrice. В результате в компании сформировалась сложная иерархия команд, нагрузка на них была неравномерна, а процесс согласования изменений запутан. Преобразования стали внедряться крайне медленно.

В результате компания решила перенести все некритичные процессы в облако, для лендингов и экспериментов использовать SaaS. В результате число собственных разработчиков сократилось со 100 до 40, а время вывода новых продуктов на рынок теперь составляет 1 день. Одновременно в CarPrice запустили систему получения обратной связи от дилеров и пользователей, начали проводить внутренние хакатоны.

Еще 3 года назад компания ABB столкнулась с тем, что сроки сдачи нового офиса откладывались, а старый уже надо было освобождать, вспоминает Вадим Коровко, руководитель центра компетенций ERP ABB, Россия. Но компания была готова к этому, потому что ее сотрудники имели возможность работать удаленно. Компания уже использовала MS Office 365, SAP ECC и SAP BI, мобильность пользователей внутри и вне офиса обеспечивалась VPN и VDI c тонкими клиентами и IP-телефонией.

Сегодня в компании существует полноценный облачный офис. Проведена оптимизация организационной структуры – созданы географически распределенные рабочие группы, внедрена новая мобильность сотрудников. Корпоративная культура делового общения перешла на новый уровень совместной работы с использованием Skype. ERP инфраструктура предоставляется как сервис, что позволяет организовать удаленную работу с клиентами. Доля юридически значимого электронного документооборота по итогам 2018 г. составила 74%.

Опытом выбора поставщика облачных услуг поделился Анатолий Седов, старший менеджер по технологической инфраструктуре Mary Kay Europe. На первом этапе оценивалась техплощадка – ее местонахождение, системы охлаждения и электропитания, а также разнесенность основного и резервного ЦОДов, их устойчивость и соединение. На втором этапе заказчик изучил стек предлагаемых технологий: гипервизор, сервер, системы хранения, сеть, периметр, а также определился, оставляет ли он свой периметр или мигрирует на облачный. Важный вопрос – наличие у облака сертификата по 152-ФЗ, условия, прописанные в SLA, наличие лицензированного ПО и вендорской поддержки. Параметр стоимости услуг Анатолий Седов поставил лишь на 4 место.

Андрей Суслин, независимый эксперт, рассказал об опыте сокращения затрат с помощью SaaS в федеральной транспортной компании, которая занимается доставкой грузов по всей стране. Андрей Суслин подробно остановился на возможностях, которые получает бизнес благодаря активному использованию возможностей электронных торговых площадок, автоматизации бизнес-процессов, внедрению электронного документооборота и электронного обмена данными. «Таким образом, компания фактически превратилась в API-сервис, к которому могут подключаться клиенты», – говорит он.





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