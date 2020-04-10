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Сбербанк E-invoicing ЭДО


10.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» запустил бесплатный ЭДО для клиентов Сбербанка 1
21.08.2019 Сбербанк создал и тут же спрятал сервис для проверки сотрудников перед наймом 1
16.07.2019 Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1
20.03.2019 Сбербанк запустил сервис Business Travel для организации деловых поездок 1
21.12.2018 Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
26.09.2018 Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок 1
16.07.2018 Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок 1
05.06.2018 Сбербанк презентовал экосистему для корпоративных клиентов 1
05.06.2018 Сбербанк построил «уникальную» систему онлайн-услуг для малого и среднего бизнеса 1
18.05.2018 Сбербанк предложил бизнесу электронное хранение финансовой документации 1
31.01.2018 Сбербанк выпустил конструктор документации для бизнеса 2
31.01.2018 Сбербанк запустил онлайн-конструктор для оформления сотен документов без юристов 2
09.03.2017 Сбербанк подключил Тюменский расчетно-информационный центр к электронному документообороту E-invoicing 4
14.10.2016 Сбербанк предлагает заключение корпоративных кредитных договоров в электронном виде 3
14.10.2016 Число пользователей электронного документооборота Сбербанка E-invoicing в Западной Сибири удвоилось 2
22.09.2016 Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами 1
19.05.2016 Wallet One и «Русский Стандарт» стали партнёрами по e-invoicing 1
12.01.2016 Сбербанк запустил специальное предложение для малого бизнеса в рамках услуги E-invoicing 2
05.11.2015 Более 3 тыс. корпоративных клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка пользуются системой электронного документооборота Е-invoicing 2
14.09.2015 «Корус Консалтинг СНГ» предложил решение по обмену электронными документами для компаний с филиальной структурой 1
01.07.2015 «Корус Консалтинг СНГ» выпустил новые версии сервисов «Сфера Курьер», «Сфера Отчетность» и E-invoicing 3
26.06.2015 Торговая сеть «Лента» переходит на электронные счета-фактуры 1
15.05.2015 Сервис сдачи отчетности E-invoicing подтвердил соответствие новым требованиям ФНС 1
14.04.2015 Более 200 бизнес-клиентов «Сбербанка» на Северо-Западе подключились к системе E-invoicing с начала года 1
09.04.2015 Количество клиентов системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» на Северо-Западе выросло на треть 1
06.04.2015 «Сбербанк России» запустил сервис отправки электронных счетов-фактур за свои услуги 1
27.02.2015 Около тысячи корпоративных клиентов «Среднерусского банка Сбербанка» открыли счета онлайн 1
24.12.2014 Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка 1
17.12.2014 Эксперты: правительства продолжат превращать e-invoicing в стандарт 1
10.12.2014 Пекин развертывает проект e-invoicing 1
05.12.2014 Западные аналитики назвали Россию развивающимся рынком e-invoicing 3
03.12.2014 Швейцария сделает e-invoicing обязательным с 1 января 2016 г. 1
27.11.2014 «Волго-Вятский банк Сбербанка» оптимизировал электронный документооборот для корпоративных клиентов 1
19.11.2014 В Европе создадут единую систему e-invoicing для B2G за 9 млн евро 1
12.11.2014 Подведены предварительные итоги внедрения e-invoicing в Италии 1
06.11.2014 Турция отчиталась об экономии благодаря e-invoicing 2
31.10.2014 Определены лидеры решений e-procurement на Ближнем Востоке 1
24.10.2014 Еврокомиссия: e-invoicing упростит подачу налоговых деклараций для бизнеса 1
22.10.2014 Gartner: e-invoicing нужен вашей компании уже сейчас 5

Публикаций - 68, упоминаний - 102

Сбербанк E-invoicing ЭДО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 8
SAP SE 3216 7
3761 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 6
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
IBM 3551 2
Корус Консалтинг ГК 807 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 9 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
3data - 3дата 32 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Логика Бизнеса 141 1
Эвотор - Evotor 105 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
МойСклад - Логнекс 85 1
M-Files 5 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
FTS Russia - ФТС Макономи 2 1
Tencent 93 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
Selectel - Селектел 137 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
SBCloud - СБКлауд 31 1
Directum - Директум 646 1
Крок 1221 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Huawei 2732 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 26
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Сбербанк Северо-Западный банк 68 2
Церих банк 3 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
РЖД ТД - Торговый дом 4 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
Агропромкомплектация ГК 6 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Почта России ПАО 1574 1
Русский стандарт Банк 302 1
А101 Группа Компаний 30 1
X5 Group 599 1
Северсталь ПАО 204 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Проверка контрагентов 53 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 18
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 5
Эвотор Онлайн-касса 7 5
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 5
Сбербанк Моя команда 8 5
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 5
Сбербанк Моя торговля 9 5
Microsoft Office 365 769 5
Сберкорус Сфера курьер 12 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 2
Google Android 10751 2
1С:Бухгалтерия 398 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
Apple iPad 3263 1
Сбербанк АСТ SberB2B 4 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apache HTTP Server 223 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Сбербанк Business Travel 3 1
Microsoft Excel 436 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
PHP - Язык программирования 305 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Колбин Евгений 43 4
Попов Анатолий 98 4
Курдюков Дмитрий 20 2
Зыкова Светлана 2 1
Коряков Алексей 1 1
Шаров Андрей 14 1
Богдан Михаил 1 1
Гаврилов Дмитрий 17 1
Галкин Дмитрий 17 1
Бессонов Сергей 17 1
Белокопытов Александр 4 1
Бекетова Оксана 1 1
Черепащук Валентин 4 1
Андреюк Артем 1 1
Железнов Видия 4 1
Дзлиев Артур 2 1
Сушкова Мария 1 1
Котлячков Алексей 1 1
Наливайко Александр 1 1
Андреев Николай 10 1
Цыганков Дмитрий 5 1
Дудницкий Владимир 5 1
Микрюков Алексей 1 1
Солодилин Валентин 1 1
Савов Светлин 2 1
Машурин Сергей 17 1
Семенихин Максим 9 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Кузнецов Станислав 64 1
Березин Максим 60 1
Ананьев Денис 6 1
Мотовилов Олег 58 1
Самойлов Юрий 55 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 16
Россия - Российская федерация - РФ 57544 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 9
Европа 3774 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Украина 3378 2
Азия - Азиатский регион 1520 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Тюмень 497 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Европа Западная 616 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 4
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2194 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Metro Expo 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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