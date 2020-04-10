Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк E-invoicing ЭДО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 102
Сбербанк E-invoicing ЭДО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Колбин Евгений 43 4
|Попов Анатолий 98 4
|Курдюков Дмитрий 20 2
|Зыкова Светлана 2 1
|Коряков Алексей 1 1
|Шаров Андрей 14 1
|Богдан Михаил 1 1
|Гаврилов Дмитрий 17 1
|Галкин Дмитрий 17 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Белокопытов Александр 4 1
|Бекетова Оксана 1 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Андреюк Артем 1 1
|Железнов Видия 4 1
|Дзлиев Артур 2 1
|Сушкова Мария 1 1
|Котлячков Алексей 1 1
|Наливайко Александр 1 1
|Андреев Николай 10 1
|Цыганков Дмитрий 5 1
|Дудницкий Владимир 5 1
|Микрюков Алексей 1 1
|Солодилин Валентин 1 1
|Савов Светлин 2 1
|Машурин Сергей 17 1
|Семенихин Максим 9 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|Березин Максим 60 1
|Ананьев Денис 6 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Самойлов Юрий 55 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2194 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766361, в очереди разбора - 670047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766361, в очереди разбора - 670047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru