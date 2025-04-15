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Рикор Холдинг Rikor RPC USFF Rikor Pro мини-ПК
Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Рикор Холдинг - Rikor 135 4
|Intel Corporation 12264 3
|Ред Софт - Red Soft 764 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4280 1
|Куприянов Сергей 14 3
|Киричек Руслан 10 1
|Громов Антон 10 1
|Трубочев Алексей 33 1
|Рустамов Рустам 425 1
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