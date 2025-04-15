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Рикор Холдинг Rikor RPC USFF Rikor Pro мини-ПК



15.04.2025 Начались поставки российского ноутбука в сверхлегком магниевом корпусе, который легче и тоньше MacBook Air 1
15.04.2025 «Спортмастер» стал первым заказчиком флагманских магниевых ноутбуков «Рикор» 1
12.02.2025 Компания «Рикор» поставила дальневосточным школьникам сотни компьютеров 3
24.01.2025 Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности 1
06.12.2024 В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» 1
14.11.2024 Мини-ПК Rikor поддерживают ОС Astra Linux Special Edition 2
11.11.2024 Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Холдинг - Rikor 135 4
Intel Corporation 12264 3
Ред Софт - Red Soft 764 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
AMD - Advanced Micro Devices 4280 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 4
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1067 2
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 251 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 984 2
DDR - Double data rate 2771 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 2
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 70 2
USB Type-A - USB-A 538 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1973 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 712 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1464 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 168 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5944 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 767 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5691 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2574 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1146 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1269 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1813 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 186 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 3
Рикор Холдинг - Rikor MNT - серия мониторов 4 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 632 1
AMD Radeon 284 1
Linux OS 10146 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1009 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 208 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 411 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 510 1
Куприянов Сергей 14 3
Киричек Руслан 10 1
Громов Антон 10 1
Трубочев Алексей 33 1
Рустамов Рустам 425 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1201 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1265 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2476 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1935 1
Ergonomics - Эргономика 1614 1
Образование в России 2258 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 549 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 103 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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