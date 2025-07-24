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Рикор Холдинг Rikor R-N Rikor TI Rikor SPB Rikor ARZ Rikor NINO Rikor MSK серия ноутбуков
УПОМИНАНИЯ
Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Громов Антон 10 2
|Иванов Борис 58 1
|Покровский Иван 126 1
|Легостаева Светлана 95 1
|Кудряшова Александра 1 1
|Гладковская Виктория 1 1
|Ярошевский Михаил 1 1
|Фроликов Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373865, в очереди разбора - 748580.
Создано именных указателей - 179047.
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