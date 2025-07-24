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Рикор Холдинг Rikor R-N Rikor TI Rikor SPB Rikor ARZ Rikor NINO Rikor MSK серия ноутбуков

Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor SPB - Rikor ARZ - Rikor NINO - Rikor MSK - серия ноутбуков

УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Ноутбук Rikor NINO 203.7: до 4 мониторов для задач повышенной визуальной нагрузки 1
25.02.2025 «Рикор» выходит в розницу: корпоративные ноутбуки теперь доступны широкому кругу покупателей 3
03.02.2025 Начались продажи ноутбука Rikor MSK 401.1/16 2
11.11.2024 Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места 1
Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной 1
16.11.2023 Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM 1
21.08.2023 Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас 1
30.01.2023 Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Холдинг - Rikor 143 6
Intel Corporation 12361 3
AMD - Advanced Micro Devices 4352 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 924 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2190 2
Merlion iRU - Деловой офис 319 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 2
Ростелеком 10049 1
Ростех - Автоматика Концерн 1693 1
Dell EMC 5055 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Microsoft Corporation 24962 1
HP Inc. 5726 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 567 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 478 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 655 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 318 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 88 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 56 1
Русские программы 7 1
123 солюшнс 24 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 311 1
А1 ТИС - A1 TIS 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1230 1
Ценалом 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3188 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6142 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 147 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14717 6
DDR - Double data rate 2825 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9641 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12712 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10175 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6116 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21360 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3358 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2047 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16465 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3934 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25192 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 733 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 769 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9956 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3963 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 822 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12697 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7479 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5902 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6154 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26337 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1096 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21431 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 524 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8157 2
USB Power Delivery 92 2
USB Type-A - USB-A 558 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2412 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2893 2
Моноблок - Monoblock PC 1005 2
Cardreader - Кардридер - Картридер 713 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17501 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2370 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 481 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15792 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9796 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4715 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1869 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 526 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 961 2
Linux OS 10376 2
Microsoft Windows 16033 2
Intel Core - Семейство процессоров 1220 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 501 2
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 40 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 117 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 138 2
Microsoft Windows 11 638 2
Digma Pro 61 2
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7199 1
Microsoft Windows 10 1824 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1124 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 374 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 580 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 726 1
Ланит - Treolan Irbis 135 1
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 935 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3368 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 172 1
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 24 1
AMD Radeon 285 1
Промобит - Bitblaze Titan 8 1
OCS Distribution - Nerpa ПК - Nerpa Ladoga - Nerpa Baltic - Nerpa Nord - Nerpa Caspica - Nerpa Smart Cabinet 8 1
НППКТ - ОСнова ОСОН - osNova 8 1
Рикор Холдинг - Rikor MNT - серия мониторов 4 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 472 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Аккорд 1 1
Рикор Холдинг - Rikor RPC USFF, USSF - Rikor Pro - мини-ПК 8 1
Громов Антон 10 2
Иванов Борис 58 1
Покровский Иван 126 1
Легостаева Светлана 95 1
Кудряшова Александра 1 1
Гладковская Виктория 1 1
Ярошевский Михаил 1 1
Фроликов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17665 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 113 2
Россия - УФО - Свердловская область 1632 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 731 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1996 1
Россия - СФО - Омская область 709 1
Россия - ПФО - Саратовская область 771 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5286 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5146 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30687 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3703 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11223 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7541 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3118 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1416 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25099 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8055 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 634 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1521 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7113 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5081 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 378 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2209 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 274 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 273 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3233 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6143 1
Аренда 2517 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10320 1
Импортозамещение - параллельный импорт 530 1
Ergonomics - Эргономика 1640 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6339 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3369 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2515 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373865, в очереди разбора - 748580.
Создано именных указателей - 179047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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