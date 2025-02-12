Рикор Холдинг Rikor RPC USFF мини-ПК
Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Рикор Холдинг - Rikor 125 4
|Intel Corporation 12212 3
|Ред Софт - Red Soft 718 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4242 1
|Куприянов Сергей 10 3
|Киричек Руслан 9 1
|Громов Антон 8 1
|Трубочев Алексей 31 1
|Рустамов Рустам 416 1
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