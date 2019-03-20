Импортозамещение: обязанность или новые возможности

Российские компании готовы предложить решения, способные полностью заменить импортные аналоги. Однако заказчики не слишком торопятся отказываться от имеющихся решений и сомневаются не только в функциональности и надежности российских аналогов, но и в экономической эффективности такой замены. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции « Импортозамещение 2019 ».

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Тема импортозамещения обсуждается в России уже около 3 лет. Сегодня к ней добавилась еще и тема цифровой трансформации. Не будет ли стремление отказаться от создаваемых годами решений мировых вендоров мешать цифровому преобразованию?

Как добиться успеха

Цифровая трансформация – это переход от обычных каналов взаимодействия к цифровым, начал свое выступление Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения «Диасофт». Лидерами в этой сфере традиционно являются финансы и телеком. Для того, чтобы цифровая трансформация оказалась успешной, необходимы правильный архитектурный подход и надежная инфраструктура. «Так сложилось, что инфраструктура у нас основана на импортных решениях, – говорит Дмитрий Гребенщиков. – Пришло время переводить ее на отечественные системы».

Можно разработать все «с нуля», то есть создать полностью российскую платформу. Однако это возможно лишь для систем с ограниченным функционалом. Второй способ – миграция иностранных систем на российскую платформу. И третий – не переписывать имеющиеся приложения, а просто заменить в них базу данных, например, с Oracleна PostgreSQL. При этом производительность системы снизится не более чем на 10%, уверен эксперт.

Факторы успеха цифровой трансформации





Источник: «Диасофт», 2019

По мнению Сергея Золотарева, управляющего партнера Arenadata, правильно говорить не об импортозамещении как таковом, а о защите от санкционных рисков. А для этого надо переходить на открытые стандарты. «Количество решений на базе Open Source сегодня значительно больше, чем проприетарных. И Arenadata – одно из них», – говорит Сергей Золотарев.

Подходы к построению платформ данных





Источник: Arenadata, 2019

Существует несколько подходов к построению платформ данных. В Arenadata выбрали лямбда-архитектуру. Для каждого типа нагрузки используется специально разработанный компонент, реализованы параллельная интеграция и линейное масштабирование всех компонентов, единая точка входа обращений к платформе и единое ПО управления. Платформа гарантирует отказоустойчивость всех компонентов, реализована на базе отечественного ПО и внесена в реестр. Ее легко интегрировать с любыми внешними системами.

Иван Израйлев, руководитель центра компетенций по импортозамещению «Ланит-Урал» предложил участникам конференции методологию перехода на отечественное ПО «Кипарис». На ее основании уже реализовано несколько проектов, в том числе 2 из них отмечены дипломами ПрофIT в 2017 и 2018 годах. В состав методологии входит процессная модель из 12 процессов управления (потоков работ), которые необходимо организовать для эффективного проекта перехода на отечественное ПО. Еще одна составляющая – методика организации команды проекта перехода (12 рабочих групп – для каждого процесса) из специалистов заказчика и исполнителя. И, конечно, комплекс технических решений для автоматизации перехода.

Процессная модель «Кипарис»





Источник: «Ланит-Урал», 2019

К цифровой трансформации готовы

Об отечественной операционной системе, способной стать достойной альтернативой западным решениям, рассказал Александр Гутин, директор по маркетингу Astra Linux. По его словам, она совместима с любыми аппаратными платформами, поддерживает все бизнес-процессы, имеет все необходимые сертификаты и уже используется в большом количестве учреждений.

Astra Linux – не просто операционная система, в ее состав входит универсальное рабочее место. Разработана технология миграции на Astra Linux с других операционных систем. Этот процесс можно организовать так, что пользователи практически ничего не заметят. Создана необходимая экосистема поддержки решения. В настоящее время на Astra Linux переходит правительство Челябинской области.

Антон Тен, руководитель отдела продаж Communigate Systems, российской компании, которая успешно работает в 53 странах мира, в том числе США и Японии, рассказал о разработанной ей «с нуля» платформе унифицированных коммуникаций. Communigate Pro – это мультиплатформенное решение, поддерживающее любые среды виртуализации и интеграции приложений, работающих, в том числе, и по проприетарным протоколам. В состав платформы входит мобильный клиент, в скором времени появится также настольный клиент. Решение получило все необходимые сертификаты и включено в реестр российского ПО. Антон Тен рассказал об опыте перехода на Communigate Pro одной из крупнейших российских компаний РЖД.

Россия полностью готова к тому, чтобы перейти на отечественные решения в области унифицированных коммуникаций, продолжил Вячеслав Пронин, старший системный инженер Digital Design. На рынке есть зрелые решения, ни в чем не уступающие иностранным. Но когда интегратор приходит с таким решением к заказчику, возникает вопрос, как оно будет работать с уже имеющимися проприетарными продуктами. Кроме того, люди часто боятся перемен и не хотят нести дополнительные затраты на переучивание сотрудников. Однако, по мнению Вячеслава Пронина, отказ от проприетарных продуктов в пользу открытых решений, которых на рынке уже достаточно, неизбежен.

Геннадий Копаев, руководитель направления по работе с органами государственной власти «КСК Технологии», рассказал о еще одном отечественном решении – BPM-системе «КСК. Интеллектуальный конвейер». Это гибкое решение, которое содержит весь необходимый для самостоятельной разработки приложений инструментарий. Таким образом, его настройку заказчик может производить самостоятельно. Решение позволяет легко подключиться к СМЭВ.

На базе BPM-системы также реализована система управления проектами. Она уже прошла испытания в ходе исполнения одного из проектов правительства Москвы. Решение реализовано на базе Open Source. В ближайшее время «КСК Технологии» планируют развернуть стенд для российских заказчиков, а в конце 2019 г. увидит свет англоязычная версия решения.

Проектно-процессное управление





Источник: «КСК Технологии», 2019

Иван Вахмянин, генеральный директор Visiology, познакомил участников конференции с отечественным решением для бизнес-анализа и планирования. Кроме того, он подробно остановился на вопросе, который волнует большинство заказчиков: во сколько обходится импортозамещение? Стоимость миграции можно рассчитать как стоимость лицензий, внедрения, тестирования, обучения специалистов, адаптации бизнес-пользователей и переноса имеющихся наработок. В тоге получается весьма солидная сумма. Иван Вахмянин предложил услуги консалтинга в этой области.

Основная цель миграции – получить более качественное решение. Разработчики Visiology постоянно улучшают свой продукт, внедряя технологии искусственного интеллекта. Сегодня с аналитической системой можно общаться голосом – она распознает запрос и даст ответ. В процесс работы можно так же голосом уточнять запросы, например, попросить систему показать, что стало причиной роста продаж в марте. «Заказчики заинтересованы не просто в переходе на российское ПО, но и в том, чтобы в результате получить лучшее решение», – уверен Иван Вахмянин.

Импортозамещение – это обязанность и несчастный заказчик или новые возможности и счастливый заказчик? С такого вопроса начал свой выступление Илья Зайчиков, product owner СЭД «Тезис» Haulmont. По его словам, крупные заказчики зачастую боятся новых технологий и готовы внедрять их только тогда, когда на рынке появится достаточно подобных кейсов. Он привел несколько примеров миграции имеющихся у заказчика СЭД на «Тезис». Самый интересный проект был реализован в Евроцементгруп, где 30 предприятий холдинга одновременно мигрировали из EMC Documentumв СЭД «Тезис».



















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Не будет ли стремление отказаться от создаваемых годами решений мировых вендоров мешать цифровому преобразованию?

Никита Емельянов, коммерческий директор «Агат РТ» уверен, что процесс импортозамещения нуждается в государственной поддержке. Разработанные «Агат РТ» телекоммуникационные решения полностью соответствуют всем требованиям по отказоустойчивости, масштабируемости, поддерживают все виды связи и совместимы со сторонним оборудованием. Компанией разработано единое программное обеспечение для всех видов абонентов, реализован единый веб-интерфейс управления. При этом предлагаемое оборудование в десятки раз дешевле, чем у западных вендоров.

Таким образом, российская компания «Агат РТ» полностью готова к тому, чтобы предложить заказчикам замену морально устаревшей аналоговой телефонной станции или импортных АТС, эксплуатация и обслуживание которых по каким-то причинам не выгодна или невозможна. На ее технологиях возможно создание «закрытой» ведомственной телефонной сети, развитие корпоративной телефонной сети и создание полнофункционального колл-центра по цене обычной АТС.

Mail.ru предлагает бизнесу полный стек решений, способных заменить продукты западных вендоров. Это корпоративная почта и мессенджер, социальная сеть системы обработки данных, распознавания речи и многое другое, говорит Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса Mail.ru Cloud Solutions. Недавно компания запустила облачную платформу, на которой есть все необходимое для развертывания облачной инфраструктуры. Это можно сделать как в публичном облаке Mail.ru, так и на собственных мощностях.

Компоненты облачной платформы





Источник: Mail.ru Cloud Solutions, 2019

Компания предлагает уникальный набор IaaS и PaaS сервисов. Среди них создание виртуальных машин, анализ больших данных, S3-совместимое объектное хранилище, система автоматического аварийного восстановления, контейнеры Kubernetes, сервисы разработки приложения на базе технологий машинного обучения, базы данных и корпоративные решения для совместной работы.

Игорь Коптелов, президент инновационного центра «Баррикады», рассказал о российской программно-аппаратной платформе для построения масштабируемых защищенных облачных вычислительных структур «Горизонт-ВС». «Сегодня 80% всех систем в мире виртуализированы, и гипервизор является самой уязвимой частью такой инфраструктуры, – говорит эксперт. – Если его взломать, то доступ ко всем другим системам будет открыт».

В состав ПАК «Горизонт-ВС» входит сервер виртуализации, тонкий клиент, аппаратные средства защиты, сервер управления безопасностью, система группового управления, межсетевой экран, система обнаружения вторжений и компьютерных атак. Компания также предлагает собственные аппаратные компоненты обеспечения безопасности, которые можно установить как на сервер, так и на тонкий клиент.

Максим Усынин, международный эксперт World Skills, первый проректор МИДИС, посвятил свой доклад имплементации стандартов World Skills в программы опережающей подготовки государственных служащих. Он пригласил участников конференции принять участие в 16-ти часовой программе обучения, которую проводят сертифицированные тренеры. По окончании программы сдаются экзамены и выдаются сертификаты о прохождении обучения. 85% учебной программы занимает выполнение практических заданий.

Успехи госорганизаций

В конце 2018 г. Счетная палата проанализировала траты госорганов на импортозамещение ПО в 2017-2018 гг. и отметила, что в них до сих пор отсутствуют четкие планы импортозамещения и продолжает использоваться неотечественное ПО, начал свое выступление независимый эксперт Карл Сумманен. По его мнению, действующая модель управления ИТ-импортозамещением не полностью учитывает некоторые особенности организации ИТ-индустрии. Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, надо не просто ее оптимизировать, но и создать в рамках системы управления ИТ-импортозамещением постоянно действующий экспертный центр стратегического анализа и планирования.

Екатерина Малахова, представитель ФГБУ «Рослесинфорг», рассказала, что учреждению не удалось найти в реестре подходящего программного обеспечения. А приобрести решение для обработки больших данных ему не позволяет бюджет. Поэтому «Рослесинфорг» пошел по пути создания собственного продукта для решения отраслевых задач – интерактивной карты «Леса России» и портала данных дистанционного зондирования земли. Карта «Леса России» будет представлять собой визуализированную базу статистических и картографических данных о лесах России. Доступ к ней через веб-интерфейс смогут получить как органы власти, так и коммерческие организации.

В планах интеграция данных ведомственных систем дистанционного мониторинга лесных пожаров, патологии и воспроизводства лесов; создание интерактивных сервисов и форм обратной связи для разных категорий пользователей; разработка аналитического и графического инструментария для построения аналитической отчетности.

Михаил Носов, директор по ИТ «Вертолеты России», отметил, что несмотря на то, что импортозамещение становится модным, все презентации, в том числе и для госмероприятий, до сих пор готовятся в Power Point. «Государство говорит: всем в цифровое завтра! В ответ мы быстрее, пока не опустился железный занавес, закупаем оборудование и программное обеспечение, необходимое для того, чтобы выполнить планы, прописанные в дорожной карте, – говорит Михаил Носов. – Затем начинаем копировать технологии, но к тому моменту, как они выйдут на рынок, весь мир уже уйдет вперед. Это называется запланированное отставание».

По мнению эксперта, надо не пытаться копировать уже существующее на рынке, а разрабатывать собственные решения, но не «с нуля», а на базе Open Source. При этом он считает необходимым в распоряжениях правительства уйти от слова «рекомендуемый» к слову «обязательный».

Владимир Определенов, заместитель директора ГМИИ им.А.С.Пушкина по цифровому развитию, рассказал о целом ряде интересных проектов, которые уже реализованы или реализуются в музее. Это и оцифровка музейных фондов с созданием медиа-архивов, и использование мультимедиа для ведения научных, просветительских и образовательных программ, и виртуализация экспозиций и выставок, в том числе с использованием VR и AR, 360 фото/видео. Для посетителей музея реализована возможность воспользоваться бесплатным аудио или видеогидом, в том числе и с элементами дополненной реальности. В англоязычном приложении доступна информация о более 300 шедеврах из экспозиции Главного здания и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX вв. Совместно с Panasonic реализована технология, которая позволяет получить справочную информацию на смартфон путем наведения камеры на объекты, имеющие светодиодную подсветку или излучающие LED свет.

Презентации участников





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