 
Статья

Импортозамещение: обязанность или новые возможности

Конференции
мобильная версия
, Текст: Наталья Рудычева

Российские компании готовы предложить решения, способные полностью заменить импортные аналоги. Однако заказчики не слишком торопятся отказываться от имеющихся решений и сомневаются не только в функциональности и надежности российских аналогов, но и в экономической эффективности такой замены. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2019».

страницы:   1   |   2    |   3    |  следующая

Тема импортозамещения обсуждается в России уже около 3 лет. Сегодня к ней добавилась еще и тема цифровой трансформации. Не будет ли стремление отказаться от создаваемых годами решений мировых вендоров мешать цифровому преобразованию?

Как добиться успеха

Цифровая трансформация – это переход от обычных каналов взаимодействия к цифровым, начал свое выступление Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения «Диасофт». Лидерами в этой сфере традиционно являются финансы и телеком. Для того, чтобы цифровая трансформация оказалась успешной, необходимы правильный архитектурный подход и надежная инфраструктура. «Так сложилось, что инфраструктура у нас основана на импортных решениях, – говорит Дмитрий Гребенщиков. – Пришло время переводить ее на отечественные системы».

Можно разработать все «с нуля», то есть создать полностью российскую платформу. Однако это возможно лишь для систем с ограниченным функционалом. Второй способ – миграция иностранных систем на российскую платформу. И третий – не переписывать имеющиеся приложения, а просто заменить в них базу данных, например, с Oracleна PostgreSQL. При этом производительность системы снизится не более чем на 10%, уверен эксперт.

Факторы успеха цифровой трансформации

risunok_1.png

Источник: «Диасофт», 2019

По мнению Сергея Золотарева, управляющего партнера Arenadata, правильно говорить не об импортозамещении как таковом, а о защите от санкционных рисков. А для этого надо переходить на открытые стандарты. «Количество решений на базе Open Source сегодня значительно больше, чем проприетарных. И Arenadata – одно из них», – говорит Сергей Золотарев.

Подходы к построению платформ данных

risunok_2.png

Источник: Arenadata, 2019

Существует несколько подходов к построению платформ данных. В Arenadata выбрали лямбда-архитектуру. Для каждого типа нагрузки используется специально разработанный компонент, реализованы параллельная интеграция и линейное масштабирование всех компонентов, единая точка входа обращений к платформе и единое ПО управления. Платформа гарантирует отказоустойчивость всех компонентов, реализована на базе отечественного ПО и внесена в реестр. Ее легко интегрировать с любыми внешними системами.

Иван Израйлев, руководитель центра компетенций по импортозамещению «Ланит-Урал» предложил участникам конференции методологию перехода на отечественное ПО «Кипарис». На ее основании уже реализовано несколько проектов, в том числе 2 из них отмечены дипломами ПрофIT в 2017 и 2018 годах. В состав методологии входит процессная модель из 12 процессов управления (потоков работ), которые необходимо организовать для эффективного проекта перехода на отечественное ПО. Еще одна составляющая – методика организации команды проекта перехода (12 рабочих групп – для каждого процесса) из специалистов заказчика и исполнителя. И, конечно, комплекс технических решений для автоматизации перехода.

Процессная модель «Кипарис»

risunok_3.png

Источник: «Ланит-Урал», 2019

К цифровой трансформации готовы

Об отечественной операционной системе, способной стать достойной альтернативой западным решениям, рассказал Александр Гутин, директор по маркетингу Astra Linux. По его словам, она совместима с любыми аппаратными платформами, поддерживает все бизнес-процессы, имеет все необходимые сертификаты и уже используется в большом количестве учреждений.

Astra Linux – не просто операционная система, в ее состав входит универсальное рабочее место. Разработана технология миграции на Astra Linux с других операционных систем. Этот процесс можно организовать так, что пользователи практически ничего не заметят. Создана необходимая экосистема поддержки решения. В настоящее время на Astra Linux переходит правительство Челябинской области.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2019»

Антон Тен, руководитель отдела продаж Communigate Systems, российской компании, которая успешно работает в 53 странах мира, в том числе США и Японии, рассказал о разработанной ей «с нуля» платформе унифицированных коммуникаций. Communigate Pro – это мультиплатформенное решение, поддерживающее любые среды виртуализации и интеграции приложений, работающих, в том числе, и по проприетарным протоколам. В состав платформы входит мобильный клиент, в скором времени появится также настольный клиент. Решение получило все необходимые сертификаты и включено в реестр российского ПО. Антон Тен рассказал об опыте перехода на Communigate Pro одной из крупнейших российских компаний РЖД.

Россия полностью готова к тому, чтобы перейти на отечественные решения в области унифицированных коммуникаций, продолжил Вячеслав Пронин, старший системный инженер Digital Design. На рынке есть зрелые решения, ни в чем не уступающие иностранным. Но когда интегратор приходит с таким решением к заказчику, возникает вопрос, как оно будет работать с уже имеющимися проприетарными продуктами. Кроме того, люди часто боятся перемен и не хотят нести дополнительные затраты на переучивание сотрудников. Однако, по мнению Вячеслава Пронина, отказ от проприетарных продуктов в пользу открытых решений, которых на рынке уже достаточно, неизбежен.

Геннадий Копаев, руководитель направления по работе с органами государственной власти «КСК Технологии», рассказал о еще одном отечественном решении – BPM-системе «КСК. Интеллектуальный конвейер». Это гибкое решение, которое содержит весь необходимый для самостоятельной разработки приложений инструментарий. Таким образом, его настройку заказчик может производить самостоятельно. Решение позволяет легко подключиться к СМЭВ.

На базе BPM-системы также реализована система управления проектами. Она уже прошла испытания в ходе исполнения одного из проектов правительства Москвы. Решение реализовано на базе Open Source. В ближайшее время «КСК Технологии» планируют развернуть стенд для российских заказчиков, а в конце 2019 г. увидит свет англоязычная версия решения.

Проектно-процессное управление

risunok_4.png

Источник: «КСК Технологии», 2019

Иван Вахмянин, генеральный директор Visiology, познакомил участников конференции с отечественным решением для бизнес-анализа и планирования. Кроме того, он подробно остановился на вопросе, который волнует большинство заказчиков: во сколько обходится импортозамещение? Стоимость миграции можно рассчитать как стоимость лицензий, внедрения, тестирования, обучения специалистов, адаптации бизнес-пользователей и переноса имеющихся наработок. В тоге получается весьма солидная сумма. Иван Вахмянин предложил услуги консалтинга в этой области.

Основная цель миграции – получить более качественное решение. Разработчики Visiology постоянно улучшают свой продукт, внедряя технологии искусственного интеллекта. Сегодня с аналитической системой можно общаться голосом – она распознает запрос и даст ответ. В процесс работы можно так же голосом уточнять запросы, например, попросить систему показать, что стало причиной роста продаж в марте. «Заказчики заинтересованы не просто в переходе на российское ПО, но и в том, чтобы в результате получить лучшее решение», – уверен Иван Вахмянин.

Импортозамещение – это обязанность и несчастный заказчик или новые возможности и счастливый заказчик? С такого вопроса начал свой выступление Илья Зайчиков, product owner СЭД «Тезис» Haulmont. По его словам, крупные заказчики зачастую боятся новых технологий и готовы внедрять их только тогда, когда на рынке появится достаточно подобных кейсов. Он привел несколько примеров миграции имеющихся у заказчика СЭД на «Тезис». Самый интересный проект был реализован в Евроцементгруп, где 30 предприятий холдинга одновременно мигрировали из EMC Documentumв СЭД «Тезис».

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Не будет ли стремление отказаться от создаваемых годами решений мировых вендоров мешать цифровому преобразованию?

Никита Емельянов, коммерческий директор «Агат РТ» уверен, что процесс импортозамещения нуждается в государственной поддержке. Разработанные «Агат РТ» телекоммуникационные решения полностью соответствуют всем требованиям по отказоустойчивости, масштабируемости, поддерживают все виды связи и совместимы со сторонним оборудованием. Компанией разработано единое программное обеспечение для всех видов абонентов, реализован единый веб-интерфейс управления. При этом предлагаемое оборудование в десятки раз дешевле, чем у западных вендоров.

Таким образом, российская компания «Агат РТ» полностью готова к тому, чтобы предложить заказчикам замену морально устаревшей аналоговой телефонной станции или импортных АТС, эксплуатация и обслуживание которых по каким-то причинам не выгодна или невозможна. На ее технологиях возможно создание «закрытой» ведомственной телефонной сети, развитие корпоративной телефонной сети и создание полнофункционального колл-центра по цене обычной АТС.

Mail.ru предлагает бизнесу полный стек решений, способных заменить продукты западных вендоров. Это корпоративная почта и мессенджер, социальная сеть системы обработки данных, распознавания речи и многое другое, говорит Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса Mail.ru Cloud Solutions. Недавно компания запустила облачную платформу, на которой есть все необходимое для развертывания облачной инфраструктуры. Это можно сделать как в публичном облаке Mail.ru, так и на собственных мощностях.

Компоненты облачной платформы

risunok_5.png

Источник: Mail.ru Cloud Solutions, 2019

Компания предлагает уникальный набор IaaS и PaaS сервисов. Среди них создание виртуальных машин, анализ больших данных, S3-совместимое объектное хранилище, система автоматического аварийного восстановления, контейнеры Kubernetes, сервисы разработки приложения на базе технологий машинного обучения, базы данных и корпоративные решения для совместной работы.

Игорь Коптелов, президент инновационного центра «Баррикады», рассказал о российской программно-аппаратной платформе для построения масштабируемых защищенных облачных вычислительных структур «Горизонт-ВС». «Сегодня 80% всех систем в мире виртуализированы, и гипервизор является самой уязвимой частью такой инфраструктуры, – говорит эксперт. – Если его взломать, то доступ ко всем другим системам будет открыт».

В состав ПАК «Горизонт-ВС» входит сервер виртуализации, тонкий клиент, аппаратные средства защиты, сервер управления безопасностью, система группового управления, межсетевой экран, система обнаружения вторжений и компьютерных атак. Компания также предлагает собственные аппаратные компоненты обеспечения безопасности, которые можно установить как на сервер, так и на тонкий клиент.

Максим Усынин, международный эксперт World Skills, первый проректор МИДИС, посвятил свой доклад имплементации стандартов World Skills в программы опережающей подготовки государственных служащих. Он пригласил участников конференции принять участие в 16-ти часовой программе обучения, которую проводят сертифицированные тренеры. По окончании программы сдаются экзамены и выдаются сертификаты о прохождении обучения. 85% учебной программы занимает выполнение практических заданий.

Успехи госорганизаций

В конце 2018 г. Счетная палата проанализировала траты госорганов на импортозамещение ПО в 2017-2018 гг. и отметила, что в них до сих пор отсутствуют четкие планы импортозамещения и продолжает использоваться неотечественное ПО, начал свое выступление независимый эксперт Карл Сумманен. По его мнению, действующая модель управления ИТ-импортозамещением не полностью учитывает некоторые особенности организации ИТ-индустрии. Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, надо не просто ее оптимизировать, но и создать в рамках системы управления ИТ-импортозамещением постоянно действующий экспертный центр стратегического анализа и планирования.

Екатерина Малахова, представитель ФГБУ «Рослесинфорг», рассказала, что учреждению не удалось найти в реестре подходящего программного обеспечения. А приобрести решение для обработки больших данных ему не позволяет бюджет. Поэтому «Рослесинфорг» пошел по пути создания собственного продукта для решения отраслевых задач – интерактивной карты «Леса России» и портала данных дистанционного зондирования земли. Карта «Леса России» будет представлять собой визуализированную базу статистических и картографических данных о лесах России. Доступ к ней через веб-интерфейс смогут получить как органы власти, так и коммерческие организации.

В планах интеграция данных ведомственных систем дистанционного мониторинга лесных пожаров, патологии и воспроизводства лесов; создание интерактивных сервисов и форм обратной связи для разных категорий пользователей; разработка аналитического и графического инструментария для построения аналитической отчетности.

Михаил Носов, директор по ИТ «Вертолеты России», отметил, что несмотря на то, что импортозамещение становится модным, все презентации, в том числе и для госмероприятий, до сих пор готовятся в Power Point. «Государство говорит: всем в цифровое завтра! В ответ мы быстрее, пока не опустился железный занавес, закупаем оборудование и программное обеспечение, необходимое для того, чтобы выполнить планы, прописанные в дорожной карте, – говорит Михаил Носов. – Затем начинаем копировать технологии, но к тому моменту, как они выйдут на рынок, весь мир уже уйдет вперед. Это называется запланированное отставание».

По мнению эксперта, надо не пытаться копировать уже существующее на рынке, а разрабатывать собственные решения, но не «с нуля», а на базе Open Source. При этом он считает необходимым в распоряжениях правительства уйти от слова «рекомендуемый» к слову «обязательный».

Владимир Определенов, заместитель директора ГМИИ им.А.С.Пушкина по цифровому развитию, рассказал о целом ряде интересных проектов, которые уже реализованы или реализуются в музее. Это и оцифровка музейных фондов с созданием медиа-архивов, и использование мультимедиа для ведения научных, просветительских и образовательных программ, и виртуализация экспозиций и выставок, в том числе с использованием VR и AR, 360 фото/видео. Для посетителей музея реализована возможность воспользоваться бесплатным аудио или видеогидом, в том числе и с элементами дополненной реальности. В англоязычном приложении доступна информация о более 300 шедеврах из экспозиции Главного здания и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX вв. Совместно с Panasonic реализована технология, которая позволяет получить справочную информацию на смартфон путем наведения камеры на объекты, имеющие светодиодную подсветку или излучающие LED свет.

Евгений Кучик: Процесс импортозамещения оказался очень противоречивым
21.jpg

О том, как развивается импортозамещение и что мешает его активному развитию рассказал Евгений Кучик, генеральный директор «БОСС. Кадровые системы».

CNews: Как развивается процесс импортозамещения в России?

Евгений Кучик: На пути этого процесса возникли значимые противоречия. С одной стороны, различные законодательные ограничения, нормативно-правовые акты и прямые директивы в адрес советов директоров крупнейших компаний с госучастием должны являться стимулом для реализации программы импортозамещения. Тем не менее, простой обзор проводимых конкурсов последних месяцев, показывает, что это не является стимулом зачастую даже для «грандов» санкционного списка.

Читать далее

Роман Мылицын: Миграция в фоновом режиме возможна: уже есть рабочие алгоритмы перехода на отечественное ПО
mylitsyn_roman_2.jpg

В России уже создана замена повсеместно используемой операционной системе Windows. Ее разработчики уверены: скоро начнется процесс массовой миграции на нее госучреждений, рассказал директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.

CNews: Примеров перехода на российскую ОС с общепринятой Windows пока немного. С чем это связано?

Роман Мылицын: Миграция на российские операционные системы происходит постепенно, поэтому примеров полного перехода пока немного. Согласно требованиями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 2020 года должно быть переведено на российские операционные системы до 80% госучреждений. Поэтому никто в данный момент не заявляет о завершении процесса импортозамещения.

Читать далее

Презентации участников

Презентация Определёнов Владимир, Заместитель директора, ГМИИ им. А.С.Пушкина
ИТ-инфраструктура и стратегия цифрового развития государственного музея федерального подчинения в условиях импортозамещения
Презентация Носов Михаил, Директор по информационным технологиям, Вертолеты России
Станет ли «Цифровая экономика» стимулом для развития импортозамещения в России?
Презентация Малахова Екатерина, Начальник Управления поддержки информационных технологий , ФГБУ «Рослесинфорг»
Практический опыт перехода на отечественные ГИС для решения задач лесного хозяйства
Презентация Сумманен Карл, Независимый эксперт
Об оптимизации системы управления импортозамещением в ИТ
Презентация Усынин Максим, Международный эксперт WorldSkills, Союз «Молодые профессионалы»
Имплементация стандартов WorldSkills в программы опережающей подготовки государственных служащих по переходу на отечественное програмное обеспечение Об оптимизации системы управления импортозамещением в ИТ
Презентация Коптелов Игорь, Президент, «Инновационный центр «Баррикады»
Особенности сертификации систем виртуализации и влияние требований безопасности на производительность гипервизора
Презентация Аникин Леонид, Директор по развитию бизнеса, Mail.Ru Cloud Solutions
Private Cloud – первый шаг к облакам
Презентация Емельянов Никита, Коммерческий директор, Агат РТ
Практика импортозамещения от Агат РТ - телефонизация предприятий на базе российского оборудования
Презентация Зайчиков Илья, Product Owner СЭД ТЕЗИС, Haulmont
Импортозамещение: долг или преимущество
Презентация Вахмянин Иван, Генеральный директор, Visiology
Импортозамещение Business Intelligence. Как не потерять наработки и получить конкурентные преимущества?
Презентация Копаев Геннадий, Руководитель направления по работе с органами государственной власти, Компания "КСК ТЕХНОЛОГИИ"
Управление корпоративными проектами на базе российской системы управления процессами КСК.Интеллектуальный конвейер
Презентация Израйлев Иван, Руководитель центра компетенций по импортозамещению, ЛАНИТ-Урал
Методические рекомендации по разработке технического задания проекта перехода на отечественное ПО
Презентация Тен Антон/Пронин Вячеслав, Руководитель отдела продаж/Старший системный инженер, Communigate/Digital Design
Объединенный коммуникации в эпоху импортозамещения: опыт интегратора и взгляд вендора
Презентация Золотарев Сергей, Управляющий партнер, Arenadata
Платформа данных Arenadata – путь от стартапа до стандарта. Почему нас выбирают российские лидеры цифровизации
Презентация Гутин Александр, Директор по маркетингу, Astra Linux Astra Linux – важные аспекты на пути импортозамещения
Презентация Гребенщиков Дмитрий, Директор по технологиям импортозамещения, Диасофт
Цифровая трансформация в условиях импортозамещения


Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/a13431

страницы:   1   |   2    |   3    |  следующая

Российские разработчики создали еще одну альтернативу MS Office