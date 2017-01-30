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CNews поздравляет с Новым годом!
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Что будет с информационной безопасностью в 2017 году? ПФР запустил систему нового поколения
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Рынок облаков в России 9 февраля 2016 | Конференция BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы 11 апреля 2017 | Конференция ИТ-стратегия 2017: новые тренды 16 февраля 2016 | Конференция Рынок BI 2017 2 марта 2017 | Конференция
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