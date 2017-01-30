- Тонущая LeEco нашла $2,44 млрд инвестиций
- Продан самый первый поисковик Рунета
- В России придумали, как хранить на оптических дисках в миллионы раз больше данных
- Выдан ордер на арест главы Samsung
- Знаменитые хакеры - взломщики iPhone пали жертвами киберпреступников
- Найден способ перехватывать чужие сообщения в WhatsApp
- Конференция CNews: «Рынок BI 2017»
- Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux
- Первый инвестор Facebook и создатель PayPal провозгласил конец «эпохи Apple»
- Крупнейший в мире создатель фитнес-браслетов остановил производство из-за отсутствия спроса
- ИС Росимущества уличили в колоссальном завышении цен на государственную недвижимость
- В России начались блокировки VPN
- Владельцы iPhone и iPad взбунтовались против основ экосистемы Apple
- Победит ли реальный бизнес ИТ-моду? Мнение скептика
- Горячая замена: как выстроить ИТ-инфрастуктуру на российских технологиях?
- Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД
- Все для удобства: криптосервисы осваивают облака и телефоны
- Сетевое решение Brocade помогает «Облакотеке» развивать облачные сервисы
- В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana
- ИС Росимущества уличили в колоссальном завышении цен на государственную недвижимость
- Первый инвестор Facebook и создатель PayPal провозгласил конец «эпохи Apple»
- Крупнейший в мире создатель фитнес-браслетов остановил производство из-за отсутствия спроса
- Владельцы iPhone и iPad взбунтовались против основ экосистемы Apple
- Глава Mail.Ru инвестировал в роботов-курьеров
- Nokia тайком привезла на CES 2017 свой секретный будущий флагман. Видео
- Opera представила концепт «браузера будущего». Фото и видео
- В России начались блокировки VPN
- Депутаты запретили иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами и рассказали идеи насчет соцсетей
- Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года
- Как флэш-технологии решают проблемы производительности: опыт «Прио-Внешторгбанка»
- Атол: Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать
- Интеллектуальная киберзащита «из коробки»: будущее уже сегодня
- Epam: Для цифровой трансформации нужны дирижеры
- СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы»
- LG Display разрабатывает LCD QHD+ дисплей для смартфонов
- LG Electronics представила в России новый игровой монитор с изогнутым экраном
- NEC представила усовершенствованные инсталляционные проекторы серии PA
- LeEco привлекла свыше $2,4 млрд инвестиций
- ВТБ запускает мобильный банк для малого бизнеса
- НИИ СОКБ и «Диджитал Дизайн» заключили соглашение для продвижения собственных разработок
- ФРИИ инвестирует 15 млн руб. в оптимизатор рекламы в Facebook
- «Замбон фарма» запустила проект цифровой трансформации бизнес-процессов
- В ДВФУ работают над созданием быстрой энергонезависимой недорогой памяти
- Банк «Точка» в 11 раз увеличил количество точек внесения наличных по всей стране
- Positive Technologies представила новую версию PT Application Firewall
- «Альфастрахование» запустило новый сервис онлайн-страхования грузов
- ФСТЭК продлила сертификат TESSIS на комплекс SafeNet Authentication Service 3.x
- Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве
- Atlas ERP пополнилась инструментами статистического анализа
- «Контур.ОФД» объединил техрешение «Платформы ОФД» и «Личный кабинет владельца ККТ» от «СКБ Контур»
- Максим Семенихин назначен региональным менеджером Red Hat в России и странах СНГ
- Ведомственный сегмент системы «Мир» переведен на отечественную аппаратную платформу
- «Лукойл» с помощью EPAM реализовал масштабный проект по модернизации веб-ресурсов
- Экс-топ-менеджер Red Hat назначен президентом и гендиректором Anaplan
- ИТ-специалист что оно?
- Советская вычислительная техника в подготовке ваучерной приватизации РФ в 1992 году
- Весь мир – компьютер: как работает Интернет вещей в разных сферах бизнеса
- Два законопроекта о самом главном в персональных данных: о контроле и надзоре и о штрафах
- 5 способов преодолеть застой в изучении английского
-
| КонференцияOPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR
-
| КонференцияРынок облаков в России
-
| КонференцияИТ-стратегия 2017: новые тренды
-
| КонференцияРынок BI 2016
-
| КонференцияРынок ИТ-аутсорсинга 2017
-
| КонференцияМобильный бизнес 2017
-
| КонференцияИКТ в финансовом секторе 2017
-
| КонференцияИКТ в госсекторе 2017
-
| КонференцияBPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы
-
| КонференцияИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис
-
| КонференцияИТ-решения на транспорте и в логистике
-
| КонференцияБольшие данные в России: новые проекты
-
| КонференцияИнтернет вещей 2017: новые горизонты
-
| КонференцияИТ в здравоохранении 2017
-
| КонференцияИнформационная безопасность в финансовом секторе
-
| КонференцияРынок ДБО 2017: новые сервисы
-
| КонференцияИнновация года 2017
-
| КонференцияВидеонаблюдение: облака, аналитика, оптимизация хранения
- Обзор мобильного накопителя Western Digital My Passport Wireless Pro
- ТОП-6 ноутбуков с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса
- Обзор новейшего MacBook Pro 15: ноутбук будущего
- Обзор Gear S3 Frontier: умные часы для активной жизни
- Обзор интернет-центра Zyxel Keenetic III. Просто добавь телефон