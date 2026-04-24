Работники кухни стали самой востребованной позицией для подработки, доступной для студентов — «Авито Подработка»

У многих студентов весной начинается практика: в это время они стремятся не только приобрести опыт, необходимый для профессии, но и попробовать себя в разных сферах и дополнительно подзаработать. Эксперты «Авито Подработки» провели исследование и выяснили, как изменился спрос на студентов с начала весны 2026 в сравнении с аналогичным периодом 2025. С 1 марта по 15 апреля чаще всего предлагали частичную занятость, доступную в том числе студентам, работникам кухни — количество таких предложений о подработке увеличилось в 2,4 раза (+139%) в сравнении с первой половиной весны прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Заметно увеличилось число предложений, доступных в том числе студентам, на позиции грузчика — рост за год в 2,1 раза (+111%). На третьем месте — традиционная для студентов подработка официантом: здесь спрос на них вырос в два раза (+104%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — в это время в заведениях открываются веранды и поток посетителей увеличивается, поэтому потребность в временном персонале возрастает.

Также значительно чаще на подработку искали фасовщиков — количество предложений, доступных в том числе студентам, выросло почти в два раза (+95%). Студентов искали на подработку администратором — такие исполнители стали на 20% востребованнее в сравнении с 2025 г. В весенне-летний период, во время праздников и каникул, студенты активнее выходят на подработку, совмещая это с учебой и практикой — формат частичной занятости позволяет им выбирать максимально удобный график.

Среди регионов России заметно увеличилось количество предложений частичной занятости с посменной оплатой, доступных в том числе и студентам, в Амурской (+80% год к году), Магаданской (+50%) областях и Ингушетии (+45%).

«Увеличивается количество вариантов занятости, доступных для студентов, и в то же время растет интерес со стороны самих молодых людей. Опрос Авито Подработки, проведенный в марте этого года, показал, что подработка среди молодежи становится частью осознанной карьерной стратегии. Именно молодые участники исследования чаще остальных говорят о поиске своего призвания и готовности пробовать разные сферы: так ответили 30% опрошенных в возрасте 18–24 лет и 27% в группе 25–34 лет — против 21% в среднем по выборке», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».