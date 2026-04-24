ГИС «Панорама» автоматизирует контроль правильности действий оператора при создании цифровых карт местности

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.5.5. В новой версии расширены средства автоматического контроля действий пользователя при нанесении на карту объектов и вводе атрибутов. Об этом CNews сообщил представитель КБ «Панорама».

Кроме того, в новой версии улучшены настройки процессов автоматического распознавания объектов на снимках местности для разных моделей распознавания. Дополнены настройки оформления подписей характеристик объектов. В задаче «Кадастровые документы» в режиме «Карта (план) объекта землеустройства» реализована обработка сведений о границах сельскохозяйственных угодий.

В задаче «Редактор карты» в режимах создания и редактирования контуров объектов добавлена возможность автоматического контроля метрики на самопересечение и входимости подобъектов. Контроль метрики выполняется при записи линейного или площадного объекта в карту. При обнаружении ошибок в правом нижнем углу появляется всплывающее сообщение об ошибке и выполняется переход к точке на карте, содержащей первую ошибку. В точке карты, содержащей ошибку, размещается маркер. Полный список ошибок записывается в журнал, который открывается в режиме «Измерения и контроль» – «Просмотр результатов контроля». При включении галочки «Проверять метрику при сохранении» в диалоге «Параметры редактора векторной карты» автоматический контроль метрики активизируется в следующих режимах: «Создание объекта», «Создание подобъекта», «Создание по типу», «Доцифровка линейного объекта», «Перемещение участка объекта», «Замыкание объекта», «Редактирование точки», «Удаление точки», «Создание точки», «Редактирование участка». Автоматический контроль метрики при создании и редактировании контуров позволяет выполнять коррекцию метрики более оперативно, сокращая операции по запуску контроля для всей векторной карты.

В режимах «Создание объекта» и «Доцифровка линейного объекта» добавлена возможность проверки заданного качества цифрования контура объекта. В диалоге «Параметры редактора векторной карты» галочка «Проверять длину нового отрезка» включает подсветку текущего (конечного) наносимого отрезка при его несоответствии параметрам векторизации. Если отрезок имеет длину меньше значения поля «Уровень фильтрации», то отрезок подсвечивается красной полупрозрачной линией. Если отрезок имеет длину больше значения поля «Шаг трассировки», то фрагмент линии, превышающий шаг трассировки, подсвечивается фиолетовой полупрозрачной линией. Подсветка отрезка помогает визуально определять рекомендуемое положение следующей точки – до появления фиолетовой подсветки. Такой способ нанесения позволяет сократить количество лишних точек, а также обеспечить заданную плотность точек при создании и редактировании карт в режимах ручной векторизации объектов местности.

Доработан диалог «Обновление семантики объектов», который выполняет замену значений семантических характеристик выделенных объектов. Новая версия позволяет корректировать семантики по введенным значениям семантики, либо по словарю (в формате CSV). Формат строки словаря имеет вид: «исходное значение»; «новое значение». В качестве разделителя рекомендуется использовать символ «;» или знак табуляции. Двойные кавычки рекомендуются, но необязательны. Поиск исходного значения выполняется в режимах: «Полное совпадение», «Частичное совпадение», «Совпадение от начала». При выборе свойства «Частичное совпадение» или «Совпадение от начала» доступна галочка «Заменить частично». При включении частичной замены выполняется поиск и замена конкретного слова или сочетания слов в значении семантики. Если текст исходной строки семантики содержит слова, указанные в нескольких строках словаря, то данная строка будет обработана несколько раз – пока не будут обработаны все найденные слова.

Добавлена возможность выполнять выбор и обновление значений для нескольких кодов однотипной семантики (числовой, текстовой, угловой и других типов). Обновление семантики по словарю выполняется только для текстовой семантики. По умолчанию список семантик содержит все типы семантических характеристик. В этом случае доступно обновление только одной характеристики. Для обновления нескольких семантических характеристик необходимо выбрать тип и выделить несколько строк в списке семантик. Выбор нескольких семантик выполняется левой кнопкой мыши в списке семантик при нажатой клавише Shift или Ctrl. Вызов задачи выполняется в панели «Редактор карты – Редактирование семантики».

Расширен функционал диалога «Создание объектов» в задаче «Редактор карты». Диалог позволяет добавлять, удалять и менять порядок столбцов с информацией об объекте. Управление составом таблицы осуществляется с помощью контекстного меню, в котором указан список атрибутов объекта. Например: масштаб отображения, наличие 3D-вида, направление цифрования, метаобъект. Добавлена многоуровневая сортировка по атрибутам объекта. Добавление сортировки осуществляется с помощью комбинации Shift и нажатия левой кнопкой мыши на заголовок столбца таблицы. В заголовках сортируемых столбцов указывается порядок и вид сортировки. Например: «[1] Код «, «[2] Название». Фильтрация объектов классификатора осуществляется по отображаемым столбцам таблицы объектов. Автоматически по отобранным объектам отфильтровываются доступные локализации, дерево слоев и классов. Добавлен поиск слоя или класса с выпадающим списком отобранных значений. Для объектов, имеющих 3D-вид, добавлено трехмерное отображение вида объекта.

В задаче «Автоматическое распознавание снимков» добавлен механизм расширенных настроек, позволяющий управлять параметрами оцифровки снимков для каждой модели распознавания. Пользователь получает возможность адаптировать обработку под характеристики исходных данных и требования к итоговой векторной карте. Расширенные настройки структурированы по группам. Для каждой нейросетевой модели предусмотрен собственный набор параметров, влияющих на результат векторизации объектов. При работе с задачей введенные настройки сохраняются до ее закрытия. Для моделей распознавания сельскохозяйственных полей, лесов и зданий доступен выбор подтипа нейронной сети. Например, для распознавания зданий доступны следующие подтипы: «Аэрофото (0,15 м/пиксель)» и «Спутник (0,6 м/пиксель)». Каждый подтип обучен на данных с соответствующим пространственным разрешением и обеспечивает наилучшее качество распознавания для снимков аналогичного типа. При отсутствии явного выбора подтип определяется автоматически по разрешению входных данных.

Пользователь может задать минимальные размеры объектов, управлять допусками при объединении линейных объектов (дорог), а также настраивать уровень приведения контуров к прямоугольной форме. Для зданий дополнительно реализована корректировка положения контуров на фундамент, что повышает точность их размещения на карте. В комбинированных режимах распознавания («Город» и «Комплексная обработка») одновременно доступны параметры для разных типов объектов (например, здания и дороги), что позволяет согласованно настраивать результат векторизации. При распознавании транспортных средств пользователь может указать порог уверенности предсказания (в процентах). Порог определяет баланс между полнотой распознавания и количеством ложных срабатываний. В результате расширенные настройки позволяют перейти от фиксированного режима обработки к управляемому процессу, где пользователь может оперативно подобрать оптимальные параметры векторизации для конкретной территории и типа данных.

Доработано отображение форматированных подписей. Редактирование текста выполняется в режиме редактора карты «Редактирование текста подписи» или в диалоге «Свойства объекта» во вкладке «Метрика». Обычно поле для ввода текста подписи содержит сам текст. При этом текст не связан с конкретной семантикой объекта. Поэтому после редактирования семантики объекта текст подписи на карте может отличаться от текста в семантике. Для исключения противоречий текста в метрике и семантике (во вкладке «Метрика») в поле для ввода текста заносится ссылка на значение семантики, например, на семантику с кодом 9 (Собственное название): «#9». В новой версии программы добавлена возможность расширенного форматирования – после кода семантики числового типа может быть указан формат вывода подписи “%0N.n” или “%N.n”, где N – общее количество символов числа, включая знаки «.» и «-». Символ «0» после символа «%» указывает на дополнение нулями (слева) в случае, когда целая часть числа занимает меньше символов, чем задано параметром “N”. Обычно такая запись используется при отображении значений угла – формат «#321%03»: для семантики с кодом «321» при значении «7» на карте будет отображаться подпись «007», а при значении «0» – «000». Параметр “n” указывает количество цифровых символов после десятичной точки вещественного числа. Если параметр “n” не указан, то значение округляется до целого.

Новые правила форматирования могут применяться в подписях и векторных знаках, имеющих подписи со ссылками на семантики.

При импорте векторных данных о местности в формате KML добавлена поддержка ссылок из файла KML на внешние файлы KML, которые могут быть упакованы в общий архив KMZ, или заданы в виде ссылок (URL) на внешних ресурсах.

В состав задач добавлен модуль тематического картографирования по данным Федеральной службы государственной статистики в виде скрипта на Python. Скрипт обеспечивает построение тематических карт субъектов Российской Федерации на основе официальных сводных таблиц социально-экономических показателей. По выбранной таблице и столбцу значений автоматически выполняется расчет градаций, подбор цветовой шкалы и формирование тематической карты с легендой и подписями. В интерфейсе доступен выбор показателя и предпросмотр данных, включая заголовок, период и единицы измерения. Параметры построения позволяют учитывать минимальные и максимальные значения, а также настраивать цветовую схему. Предусмотрено обновление таблиц с федерального портала, что позволяет актуализировать используемые данные в соответствии с графиком публикаций официальной статистики. Создаваемые тематические карты автоматически открываются в ГИС «Панорама» и могут использоваться для анализа, отчетности и подготовки презентационных материалов. Вызов задачи выполняется в панели «Задачи – Запуск приложений – Скрипты».

В задаче «Кадастровые документы» доработан режим «Карта (план) объекта землеустройства». Реализована обработка сведений о границах сельскохозяйственных угодий. В классификатор survey.v6 добавлен новый объект «Сельскохозяйственное угодье» в слой «Кадастровый план территории». В семантику «Вид границ, зон и территорий» добавлено значение «22» - «Граница сельскохозяйственного угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения». Реализована поддержка обновленной XML-схемы interact_entry_boundaries_v02, используемой для формирования XML-документов, направляемых в форме электронных документов в орган регистрации прав органами государственной власти, органами местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в части сведений о границах, зонах, территориях, сельскохозяйственных угодьях, для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости. В XML-документе заполняется элемент agricultural_land – Сведения о границе территории резервирования земель или об изменении сведений о такой границе.

Разработан новый диалог «Соответствие обозначений МСК и параметров систем отсчета». Вызов диалога осуществляется в диалоге «Параметры формирования кадастровых документов» или «Чтение кадастрового плана территории и обновление карты». В диалоге «Чтение КПТ и обновление карты» удалены устаревшие элементы для настройки параметров местных систем координат (МСК), используемых при ведении Единого государственного реестра недвижимости. Для установления соответствия наименований МСК в XML-выписках именованным параметрам МСК в файле отсчета систем координат обеспечивается вызов диалога «Соответствие обозначений МСК и параметров систем отсчета».

В режиме «База кадастровых работ» добавлен справочник «Наименование органа». Справочник используется для ввода и повторного использования сведений об органах государственной и муниципальной власти при заполнении соответствующих сведений в диалогах формирования кадастровых документов.

В задаче «Геодезический редактор» доработан режим «Создать объекты из файла XML». Добавлены элементы для вызова средств настройки параметров местных систем координат (МСК), используемых при ведении государственного лесного реестра (ГЛР). Параметры систем отсчета для местных систем координат описываются в специальном XML-файле, который пользователи ведут в соответствии с имеющимися у них данными. В XML-выписках ГЛР координаты лесотаксационных выделов, лесных кварталов, лесничеств и лесных участков могут быть представлены в общегеографических и местных системах координат. Для установления соответствия наименований МСК в XML-выписках именованным параметрам МСК в файле отсчета систем координат обеспечивается вызов диалога «Соответствие обозначений МСК и параметров систем отсчета».