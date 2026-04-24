Оцифрованные памятники истории и культуры Тульской области появились на портале «3D-наследие: сохраняя культуру»

На онлайн-портале «3D-наследие: сохраняя культуру» появились цифровые копии православных храмов, а также Тульский Кремль и мемориал «Защитникам неба Отечества». Специалисты компании «Геоскан» отсняли эти объекты с использованием беспилотных авиационных систем и создали на основе снимков детальные трехмерные модели с помощью технологий фотограмметрии. Итоговое разрешение моделей составляет от одного до нескольких миллиметров на пиксель. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

«При выполнении проектов по аэрофотосъемке регионов, помимо базовой съемки дополнительной задачей может стать оцифровка различных памятников. Так, в 2018 г. во время создания высокоточной трехмерной модели Тульской области, нам удалось отдельно отсканировать несколько православных святынь и важные исторические места. Беспилотник становится универсальным инструментом, который одновременно решает задачи землеустройства, кадастрового учета и формирует цифровую основу для сохранения культурного наследия», — сказал руководитель группы 3D-графики и разработки ГК «Геоскан» Евгений Радченко.

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание
Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание Безопасность

«Геоскан» запустил проект «3D-наследие: сохраняя культуру» в начале 2025 г. На одноименном портале собраны цифровые копии исторических памятников, доступные для просмотра и изучения каждому. Библиотека регулярно пополняется новыми материалами от компаний-участников из России и других стран. По состоянию на апрель 2026 г. на портал загружено более 80 моделей.

Проект нацелен на документирование важных исторических объектов, поддержку реставрационных работ, развитие научно-образовательной деятельности и виртуального туризма. Это первый подобный портал для профессионалов в России.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

ИИ-помощник Microsoft начнет без спроса исправлять и переписывать документы пользователя

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Обзор: Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026

Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще