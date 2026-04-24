Оцифрованные памятники истории и культуры Тульской области появились на портале «3D-наследие: сохраняя культуру»

На онлайн-портале «3D-наследие: сохраняя культуру» появились цифровые копии православных храмов, а также Тульский Кремль и мемориал «Защитникам неба Отечества». Специалисты компании «Геоскан» отсняли эти объекты с использованием беспилотных авиационных систем и создали на основе снимков детальные трехмерные модели с помощью технологий фотограмметрии. Итоговое разрешение моделей составляет от одного до нескольких миллиметров на пиксель. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

«При выполнении проектов по аэрофотосъемке регионов, помимо базовой съемки дополнительной задачей может стать оцифровка различных памятников. Так, в 2018 г. во время создания высокоточной трехмерной модели Тульской области, нам удалось отдельно отсканировать несколько православных святынь и важные исторические места. Беспилотник становится универсальным инструментом, который одновременно решает задачи землеустройства, кадастрового учета и формирует цифровую основу для сохранения культурного наследия», — сказал руководитель группы 3D-графики и разработки ГК «Геоскан» Евгений Радченко.

«Геоскан» запустил проект «3D-наследие: сохраняя культуру» в начале 2025 г. На одноименном портале собраны цифровые копии исторических памятников, доступные для просмотра и изучения каждому. Библиотека регулярно пополняется новыми материалами от компаний-участников из России и других стран. По состоянию на апрель 2026 г. на портал загружено более 80 моделей.

Проект нацелен на документирование важных исторических объектов, поддержку реставрационных работ, развитие научно-образовательной деятельности и виртуального туризма. Это первый подобный портал для профессионалов в России.